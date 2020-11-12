مصادر أميركية مطلعة: هذا هو ثمن تطبيع المغرب مع الكيان الإسرائيلي!

الوقت-كشفت 3 مصادر أميركية مطلعة، مساء أمس الخميس، إن أمريكا تتفاوض على بيع طائرات مسيرة كبيرة ومتطورة من طراز "إم.كيو-9بي"، وعددها 4 على الأقل، إلى المغرب، مؤكدةً أن التشاور مع الكونغرس بشأن الصفقة المحتملة "يتوقع أن يجري خلال الأيام المقبلة".

ووفق وكالة "رويترز"، لم تفصح المصادر عما إذا كانت الصفقة، التي يجري الإعداد لها منذ عدة أشهر، "مرتبطة باتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل"، الذي جرى التوصل إليه، اليوم الخميس.

وسمحت وزارة الخارجية الأميركية ببيع الطائرات المسيرة للمغرب، لكن المصادر قالت إنه ليس معروفاً ما إذا كان المسؤولون الأميركيون "قد وافقوا على تصديرها مرفقة بأسلحة".

هذا وقال أحد المصادر إنه "يجب إقرار الصفقة من قبل أعضاء الكونغرس الذين قد يتلقون إخطاراً مع حلول يوم غد الجمعة".

كما يمكن للكونغرس أن يمنع التوصل إلى اتفاق نهائي، لكن ذلك "لم يكن متوقعاً"، حسبما أفاد اثنان من المصادر.

ويبلغ مدى طائرات "إم.كيو-9بي" التي تطورها شركة "جنرال أتوميكس" أكثر من 11 ألف كيلومتر، ويمكن لها مسح مناطق شاسعة من البحار والصحارى.

ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية ولا السفارة المغربية في واشنطن على طلبات للتعليق.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، مساء أمس الخميس، عبر تويتر أنّ المغرب و"إسرائيل" اتفقا على تطبيع العلاقات.