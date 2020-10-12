نائب وزير الخارجيّة الأميركي يعترف: لم نحقق ما كنا نسعى إليه مع كوريا الشمالية

الوقت-قال نائب وزير الخارجيّة الأميركي، المبعوث الخاص لشؤون كوريا الشماليّة ستيفن بيغون مساء اليوم الخميس خلال زيارته إلى سيول، أنّ إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب "فشلت فيما كانت تسعى إليه مع بيونغ يانغ بشأن نزع السلاح النووي"، قائلاً إنّه يشعر بـ"خيبة أمل من جرّاء ذلك".

بيغون ألقى باللوم على بيونغ يانغ مُتهماً إيّاها بـ"إهدار فرص تسجيل تقدّم في المفاوضات النوويّة وبالبحث عن عقبات أمام المفاوضات".

المُفاوض المنتهية ولايته عرض التعاون مع خليفته في ظل إدارة الرئيس المقبل جو بايدن، مشدداً على "وجوب العمل المشترك".

وقال بيغون: "نشجع الكوريين الشماليين بشدة على استغلال الوقت لاستئناف الدبلوماسية، ونأمل أن تتمكن كوريا الشمالية والولايات المتحدة أخيراً من الانخراط في هذا النوع من الدبلوماسية الجادة التي تتطلب انخراطاً مستداماً ومقايضات صعبة، ولكن ذات مكاسب ضخمة".

يذكر أنّ الولايات المتحدة، حمّلت مؤخراً الصين مسؤولية تعثّر المفاوضات مع كوريا الشمالية، متعهدةً بفرض عقوبات.

نائب الممثل الأميركي الخاص في كوريا الشمالية أليكس وونغ، قال الثلاثاء الماضي، إن الكوريين الشماليين "لم يلتزموا بمفاوضات جادة وجوهرية، ولم يتخذوا أيّ خطوات ملموسة باتجاه نزع السلاح النووي"، على حد تعبيره.

من جهتها نفت بكين الاتهامات الأميركيّة لها بالالتفاف على العقوبات الدوليّة المفروضة على كوريا الشمالية، متهمةً الولايات المتحدة بالسعي إلى "الإثارة" من خلال مواقفها.