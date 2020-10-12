بلدية الاحتلال الإسرائيلي توزع إخطارات هدم في بلدة سلوان الفلسطينية

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  الخميس 24 ربيع الثاني 1442

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الذكرى الـ 33 لـ "انتفاضة الحجارة"... ما أُخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة

الذكرى الـ 33 لـ "انتفاضة الحجارة"... ما أُخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة الوقت - يصادف يوم الأربعاء التاسع من ديسمبر الذكرى الـ 33 لـ “انتفاضة الحجارة“، وهي أطول انتفاضة شعبية، فجرها الفلسطينيون ضد الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لإجراءات الاحتلال، وتصاعد هجماته الدامية، والتي كانت تنفذ وقتها بأيدي مستوطنين متطرفين.

الفساد ينهش الجسد الصهيوني.. هل دخل الاحتلال في حالة موت سريري؟ الوقت- يمر الاقتصاد الاسرائيلي بأسوء أيامه لعدة أسباب أهمها الفساد المستشري في الكيان الغاصب من قبل المسؤولين الحكوميين، وفشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإدارة الكيان، يضاف غلى هذا فشله في السيطرة على فيروس كورونا وعدم ..

البراكين الفلسطينية الثائرة في وجه الخيانة.. إطلاق حملة جديدة ضد تطبيع العلاقات في الضفة الغربية الوقت- دعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى مقاطعة الفنادق والمطاعم التي استقبلت وسائل الإعلام الإسرائيلية في إطار حملة تحت عنوان "مال المطبع حرام".

خفايا القلق الاسرائيلي من صور الشهيد قاسم سليماني الوقت- لا يخفى على أحد أن الشهيد الحاج قاسم سليماني كان رقماً صعباً في التحولات السياسية والعسكرية لمنطقة الشرق الأوسط، حيث تمكن الشهيد سليماني من رسم مسارات جديدة لم تعهدها المنطقة، وفتح الطريق أمام محور المقاومة...

فورين بوليسي: أمريكا تقترب من حرب أهلية أكثر من أي وقت مضى الوقت- كتبت فورين بوليسي في مذكرة إلى ستيفن كوك، زميل بارز في مجلس العلاقات الخارجية: "خلال رحلتي إلى العراق قبل عدة سنوات، أمضيت وقتاً في السليمانية، حيث التقيت بمجموعة من طلاب الجامعات الأكراد"، وسألتهم خلال حواراتنا "ما هي الأفكار والمبادئ المشتركة والتاريخ والرواية الوطنية بينكم وبين طلاب جامعتي بغداد والبصرة؟" قالوا جميعاً: "ليس لديهم شيء مشترك"، أدركت أن هذه هي المشكلة الرئيسية في العراق، إذا لم يتمكن العراقيون من الاتفاق على مجموعة مشتركة من الأفكار حول معنى أن تكون عراقياً، فيبدو أن البلد سيظل محكوماً عليه بالفشل.

أخبار

وزير الخارجية الايراني: واشنطن مضطرة للعودة إلى الاتفاق النووي لكن عليها تنفيذ التزاماتها

وزير الخارجية الايراني: واشنطن مضطرة للعودة إلى الاتفاق النووي لكن عليها تنفيذ التزاماتها

الوقت-شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في حوار مع مؤسسة "آرمان مديا" الإيرانية الثقافية اليوم الخميس،

نائب وزير الخارجيّة الأميركي يعترف: لم نحقق ما كنا نسعى إليه مع كوريا الشمالية الوقت-قال نائب وزير الخارجيّة الأميركي، المبعوث الخاص لشؤون كوريا الشماليّة ستيفن بيغو

بلدية الاحتلال الإسرائيلي توزع إخطارات هدم في بلدة سلوان الفلسطينية الوقت-شنت طواقم بلدية الاحتلال، اليوم الخميس، عملية اقتحام منظمة لأحياء بلدة سلوان، ووزعت إخطارات

دونالد ترامب: المغرب على طريق التطبيع مع إسرائيل! الوقت-قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تغريدة له على تويتر اليوم الخميس،

محسن رضائي: فخري زادة اغتيل بسلاح يعود لحلف الناتو الوقت-كشف أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، مساء اليوم، إن "السلاح الذي

تركيا: علاقاتنا مع أمريكا ستكون جيدة وإيجابية في عهد بايدن الوقت- أعرب متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن عن ثقته بأن علاقات بلاده مع أمريكا ستكون جيدة وإيجابية في عهد المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن.

الرئيس المصري يرسل دعوة رسمية لنتنياهو لزيارة القاهرة! الوقت- قالت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، المقربة من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير تلقى دعوة رسمية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة القاهرة.

العدو الصهيوني يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية الوقت- شنت قوات العدو الصهيوني، اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

الحكومة الألمانية تمدد حظر بيع السلاح للسعودية والإمارات لعام آخر الوقت- مددت الحكومة الألمانية الحظر المفروض على تصدير الأسلحة للسعودية والإمارات حتى نهاية عام 2021، وشددت من القيود المصاحبة للحظر.

وسائل إعلام إسرائيلية: بنيامين نتنياهو يستعد للقيام بـ"زيارة تاريخية" إلى الإمارات الوقت- كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يستعد للقيام بـ"زيارة تاريخية" إلى الإمارات يوم 23 الشهر الجاري، مشيرة إلى هذا الموعد قد يتزامن مع احتمال حل الكنيست.

امير عبداللهيان يهنئ بنجاح الانتخابات البرلمانية في فنزويلا الوقت- هنّأ مساعد رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران حسين امير عبد اللهيان بنجاح الانتخابات البرلمانية في فنزويلا عادّا مؤامرات البيت الابيض في فنزويلا آلت الى الفشل ولم تسفر عن أي نتائج.

وزير الخارجية الإيرانية: امريكا مضطرة للعودة الى الاتفاق النووي لكنها مطالبة ببذل الجهود الوقت- قال وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" ، ان امريكا مضطرة للعودة الى الاتفاق النووي، لكنها مطالبة ببذل الجهود لتحصل على عضوية هذا الاتفاق ايضا.

نائب وزير الخارجية الروسي: على أمريكا رفع العقوبات عن النفط الإيراني الوقت-أعرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، مساء اليوم الأربعاء، إن روسيا تأمل أن يكون من

وزير الخارجية السوري من طهران: "مسار آستانة" هو الأفضل للجميع الوقت-شدد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، في مقابلة مع صحيفة "الوفاق" الإيرانية خلال زيارته طهران

"إسرائيل" توبخ السفير الروسي لهذا بسبب ايران وسوريا! الوقت- قالت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الأربعاء أنّ وزارة الخارجية الإسرائيلية، ا

الرئيس الإيراني: طهران عازمة على تعزيز العلاقات مع أذربيجان الوقت-أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال لقائه وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في طهران

جنود الاحتلال يعتدون على اهالي الجولان السوري الوقت-أفادت وسائل اعلامية سورية باحتشاد عدد من أهالي الجولان المحتل صباح اليوم الاربعاء قرب الأراضي المهددة بالقضم من جانب الاحتلال.

الرئيس روحاني: متى ما التزمت مجموعة 1+5 بتعهداتها سنلتزم بها أيضاً الوقت- اكد الرئيس الايراني حسن روحاني انه متى ما التزمت مجموعة 1+5 بتعهداتها سنلتزم بها ايضا، معلنا بان عودة اميركا للاتفاق النووي ليست بحاجة الى وقت ومفاوضات بل بحاجة الى توقيع فقط.

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أخبار

بلدية الاحتلال الإسرائيلي توزع إخطارات هدم في بلدة سلوان الفلسطينية

الخميس 24 ربيع الثاني 1442
 
 
 
 
 
بلدية الاحتلال الإسرائيلي توزع إخطارات هدم في بلدة سلوان الفلسطينية

بلدية الاحتلال الإسرائيلي توزع إخطارات هدم في بلدة سلوان الفلسطينية

الوقت-شنت طواقم بلدية الاحتلال، اليوم الخميس، عملية اقتحام منظمة لأحياء بلدة سلوان، ووزعت إخطارات

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الوقت-شنت طواقم بلدية الاحتلال، اليوم الخميس، عملية اقتحام منظمة لأحياء بلدة سلوان، ووزعت إخطارات هدم واستدعاءات  للفلسطينيين، وذلك في إطار سياسة اقتلاعهم من القدس المحتلة وتهجيرهم إلى باقي أنحاء الضفة الغربية.

واقتحمت طواقم مشتركة من البلدية وقوات شرطة الاحتلال عدة أحياء في البلدة، وشرعت بتصوير عدة منشآت وأحياء، وعلقت إخطارات هدم لعدد من المنشآت السكنية ، كما علقت استدعاءات لأصحاب المنشآت بحجة البناء دون ترخيص.

وكانت محاكم الاحتلال قد جمّدت نهاية الشهر الماضي قرارات هدم المنازل في حي البستان لمدة 3 أشهر، باستثناء 5 منازل تعود لعائلة الرجبي، ورغم ذلك استهدفت طواقم البلدية التابعة للاحتلال اليوم الحي بتوزيع الإخطارات على عدة منازله.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن "لجنة التخطيط المركزية الإسرائيلية " صادقت على تنفيذ مخطط لبناء 9 آلاف وحدة استيطانية في "حي عطروت" في القدس المحتلة.

وسلّمت قوات الاحتلال إخطارات بالاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي الفلسطينيين جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، منذ يومين، بهدف توسعة مستوطنة "يتسهار".

في غضون ذلك، دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى الارتقاء لمستوى المواجهة التاريخية المفتوحة مع العدو الإسرائيلي عربياً وفلسطينياً، بدءاً بإلغاء "اتفاق أوسلو".

المكتب السياسي للجبهة، وفي بيان في الذكرى الـ 53 لانطلاقتها، شدد على ضرورة عدم الاستسلام للشروط والوقائع التي يفرضها العدو، وعلى عدم الرهان الخاسر على الإدارة الأميركية القادمة.

وأكّد "وحدة قوى المقاومة على امتداد المنطقة، كقاعدة أساسية لمواجهة المشروع والمخطط الأميركي الصهيوني في المنطقة".

كما رأى المكتب السياسي "ضرورة خلق المُقدمات والأجواء المناسبة لإجراء حوار وطني شامل، وللحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية مرجعية وطنية عُليا".

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كلمات مفتاحية :

القدس المحتلة منظمة التحرير الفلسطينية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اتفاق أوسلو الضفة الغربية المحتلة سلوان

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