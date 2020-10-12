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  الخميس 24 ربيع الثاني 1442

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الفساد ينهش الجسد الصهيوني.. هل دخل الاحتلال في حالة موت سريري؟ الوقت- يمر الاقتصاد الاسرائيلي بأسوء أيامه لعدة أسباب أهمها الفساد المستشري في الكيان الغاصب من قبل المسؤولين الحكوميين، وفشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإدارة الكيان، يضاف غلى هذا فشله في السيطرة على فيروس كورونا وعدم ..

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أخبار

محسن رضائي: فخري زادة اغتيل بسلاح يعود لحلف الناتو

محسن رضائي: فخري زادة اغتيل بسلاح يعود لحلف الناتو

الوقت-كشف أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، مساء اليوم، إن "السلاح الذي

تركيا: علاقاتنا مع أمريكا ستكون جيدة وإيجابية في عهد بايدن الوقت- أعرب متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن عن ثقته بأن علاقات بلاده مع أمريكا ستكون جيدة وإيجابية في عهد المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن.

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الحكومة الألمانية تمدد حظر بيع السلاح للسعودية والإمارات لعام آخر الوقت- مددت الحكومة الألمانية الحظر المفروض على تصدير الأسلحة للسعودية والإمارات حتى نهاية عام 2021، وشددت من القيود المصاحبة للحظر.

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نائب وزير الخارجية الروسي: على أمريكا رفع العقوبات عن النفط الإيراني الوقت-أعرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، مساء اليوم الأربعاء، إن روسيا تأمل أن يكون من

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"إسرائيل" توبخ السفير الروسي لهذا بسبب ايران وسوريا! الوقت- قالت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الأربعاء أنّ وزارة الخارجية الإسرائيلية، ا

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أخبار

محسن رضائي: فخري زادة اغتيل بسلاح يعود لحلف الناتو

الخميس 24 ربيع الثاني 1442
 
 
 
 
 
محسن رضائي: فخري زادة اغتيل بسلاح يعود لحلف الناتو

محسن رضائي: فخري زادة اغتيل بسلاح يعود لحلف الناتو

الوقت-كشف أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، مساء اليوم، إن "السلاح الذي

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الوقت-كشف أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، مساء اليوم، إن "السلاح الذي استخدم في اغتيال الشهيد محسن فخري زادة هو سلاح يستخدمه حلف شمال الأطلسي الناتو".

رضائي أشار إلى التقرير الذي رفعه رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام، بشأن الأوضاع الأمنية في البلاد، سيما حول عملية اغتيال الشهيد فخري زادة.

وقال باقري أيضاً إن السلاح الذي استخدم في اغتيال الشهيد فخري زادة هو سلاح يستخدمه حلف شمال الأطلسي الناتو.

كذلك، أضاف رضائي: "لقد أوضح اللواء باقري أنه خلال السنوات الأخيرة حاولت التنظيمات الإرهابية مراراً اغتيال الشهيد محسن فخري زادة إلا أنه تم إحباط محاولاتها".

وأردف قائلاً: "لكن هذه المرة من خلال استخدامها التقنيات المتطورة، واستخدامها أسلحة الليزر والأسلحة الذكية الموجهة بالأقمار الصناعية، تمكنت من تنفيذ عملياتها بنجاح".

إلى ذلك، أشار أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام إلى أن "الإرهابيين استخدموا سلاح الرشاش المزود بكاتم الصوت في عملية الاغتيال"، مبيناً أن عائلة الشهيد وحراسه المرافقين لم يتمكنوا من سماع أصوات الرصاص خلال هذه العملية الإرهابية والتي أدت إلى استشهاده".

يأتي ذلك في وقت، قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية أمير عبد اللهيان، إنه تم التعرف على بعض العناصر المتورطة باغتيال رئيس منظمة البحث والتطوير في وزارة الدفاع الإيرانية محسن فخري زادة، "وتم اعتقال بعضهم والأجهزة الأمنية ستعلن عن هذا الأمر لاحقاً".

وذكر في مقابلة مع قناة "العالم" أنه "من المؤكد أن الصهاينة لم يستطيعوا ارتكاب جريمة اغتيال الشهيد فخري زادة لوحدهم ومن دون تعاون الأجهزة الأخرى".

بدوره، قال القائد العام لحرس الثورة في إيران، اللواء حسين سلامي إنه "على الأعداء أن يترقبوا ردود إيران حسب الكيفية والوضعية التي نحددها نحن".

وكان نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية الأدميرال علي فدوي، كشف في تصريح له مؤخراً عن أن عملية اغتيال زادة تمت عبر سلاح رشاش مزود بنظام ذكي يتحكم به عبر الأقمار الصناعية، تم وضعه في شاحنة صغيرة بحيث أطلق 13 رصاصة صوبه.

واستشهد رئيس منظمة الأبحاث والإبداع بوزارة الدفاع الايرانية، محسن فخري زادة، عصر الجمعة 27 تشرين الثاني / نوفمبر إثر هجوم إرهابي  على سيارته في مدينة أبسرد بمنطقة دماوند قرب العاصمة طهران.

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