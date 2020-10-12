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  الخميس 24 ربيع الثاني 1442

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الرئيس المصري يرسل دعوة رسمية لنتنياهو لزيارة القاهرة!

الوقت- قالت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، المقربة من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير تلقى دعوة رسمية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة القاهرة.

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أخبار

الرئيس المصري يرسل دعوة رسمية لنتنياهو لزيارة القاهرة!

الخميس 24 ربيع الثاني 1442
 
 
 
 
 
الرئيس المصري يرسل دعوة رسمية لنتنياهو لزيارة القاهرة!
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الوقت- قالت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، المقربة من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير تلقى دعوة رسمية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة القاهرة.

وكشفت الصحيفة، أنه لأول مرة منذ أكثر من عقد يتلقى رئيس وزراء إسرائيلي دعوة بزيارة مفتوحة إلى القاهرة، مرجحةً أن تتم الزيارة خلال الأيام المقبلة.

واضافت الصحيفة عن مصادر مصرية قولها، إن السيسي ونتنياهو سيبحثان جملة من القضايا الإقليمية منها تعزيز العلاقات الأمنية والسياسية، وتنسيق المواقف بين تل أبيب والقاهرة قبل دخول الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الشهر المقبل للبيت الأبيض.

وبحسب الصحيفة، فإن القاهرة قلقة من احتمال أن تكون إدارة بايدن معادية لها.

وحسب ما ذكرت الصحيفة، فإن القاهرة تعلق أهمية كبيرة على التحالف الإقليمي الذي يتم تشكيله بين "إسرائيل" والدول العربية وايضا التطبيع السوداني مع "إسرائيل".

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية المصرية، إنه في حال عقد الاجتماع بين الرئيس السيسي ونتنياهو، فمن المتوقع أن يتم استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي في مصر وفقًا لقواعد الحفل الرسمية في اجتماعات بين رؤساء الدول، باستقبال السيسي لنتنياهو في المطار.

وبين المصدر أنه لم يعرف بعد فيما إذا كان الاجتماع سيعقد في القاهرة أو شرم الشيخ، حيث اعتاد الرئيس الأسبق حسني مبارك على استضاف المسؤولين "الإسرائيليين" هناك.

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بنيامين نتنياهو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

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