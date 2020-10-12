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تقارير

السلطة الفلسطينية تترك حضن الشعب وتهرول لحضن العدو.. ما سبب هذا الانقلاب؟

الجمعة 25 ربيع الثاني 1442
 
 
 
 
 
السلطة الفلسطينية تترك حضن الشعب وتهرول لحضن العدو.. ما سبب هذا الانقلاب؟
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 الوقت - أعلنت السلطة الفلسطينية أنها ترحب بموقف اللجنة الرباعية الدولية (الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وأمريكا وروسيا) الذي يعتبر استئناف علاقات رام الله مع الكيان الصهيوني خطوة مهمة نحو احياء عملية التفاوض بين الجانبين. وزعمت السلطة أن الغرض من التحضير للدخول في عملية التفاوض مع الكيان الصهيوني هو تحقيق السلام.

وفي هذا الصدد، علق الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي على استئناف العلاقات والتعاون الأمني ​​بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني. وقال: إن من أكبر الحيل التي تستخدمها السلطة الفلسطينية وأنظمة المساومة في العالم العربي هي خداع الرأي العام. بطريقة يحاولون فيها تقديم أنفسهم كحافظ للسلام. بينما هم سلكوا طريق الاستسلام بدلاً من السلام.

والسؤال الرئيس الذي يطرح نفسه الآن هو: ما هي أسباب عودة السلطة الفلسطينية إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل؟

ستؤكد الإدارة الأمريكية الجديدة، بقيادة جو بايدن، بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على استراتيجية وخطاب الدولتين وستحييها وتقويها.

يبدو أن جو بايدن لن يسعى بسرعة إلى التخطيط والإعلان عن خطته للسلام للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ، وسيفضل أولاً كسب ثقة الجانب الفلسطيني وإعادة أمريكا إلى موقع الوساطة السابق في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وثم تقديم خطة السلام التي يريدها.

بمعنى آخر، ستتجنب إدارة بايدن الإجراءات الأحادية والمنحازة لإدارة ترامب لمصلحة إسرائيل ، مثل خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية وصفقة القرن أو شرعنة بناء المستوطنات في الضفة الغربية. ان هذه الشروط والإجراءات التي كانت موجودة بالفعل في الإدارة الديمقراطية السابقة لأمريكا (أوباما) ، دفعت السلطة الفلسطينية ، وخاصة رئيسها أبو مازن ، إلى انتظار فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

كانت استراتيجية الأمريكيين والإسرائيليين منذ بداية الإعلان عن صفقة القرن ثم بداية عملية التطبيع (اتفاقيات إبراهام)، وبث الانقسام بين الفلسطينيين واستقطاب الفصيل المساوم والسلطة الفلسطينية باستخدام ضغوط اقتصادية وسياسية وحتى منح تنازلات صغيرة للفلسطينيين.

منذ عام 2017  حتى الان، وقف دونالد ترامب والحكومة الأمريكية إلى جانب إسرائيل بشكل أحادي ومنحاز في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي التاريخي ، وكل ما يلي كان في مصلحة إسرائيل وعلى حساب الفلسطينيين، وهي أمثلة واضحة على ذلك:

- نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس عام 2017

- خفض المساعدات المالية (الميزانية في الحكومة الأمريكية) لـ (الأونروا) عام 2017

-إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن عام 2018

- صياغة وتنفيذ خطة صفقة القرن (رؤية السلام) في يناير 2019

- شرعنة المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية عام 2019

- ضغوط أمريكية على دول إسلامية وعربية عام 2020 لتطبيع العلاقات مع إسرائيل ، والتي أدت حتى الآن إلى تطبيع العلاقات بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل ، وعملياً بهذه التطبيع تم نسيان مبادرة السلام العربية 2002 التي أقرتها جامعة الدول العربية.

-دعم أمريكا لخطة ضم 30٪ من الضفة الغربية إلى إسرائيل في اطار خطة صفقة القرن عام 2020 وتشكيل لجنة إسرائيلية أمريكية للعمل على خطط ضم الضفة الغربية.

كانت هذه الحالات من أجل ممارسة الادارة الامريكية ضغط كبير على الفلسطينيين لدفعهم إلى طاولة المفاوضات. في الواقع ، سعت إدارة ترامب إلى حل القضية الفلسطينية بشكل نهائي لصالح إسرائيل. لكن جميع هذه الإجراءات الأحادية والمنحازة لمصلحة إسرائيل تسببت في قيام السلطة الفلسطينية بقطع علاقتها مؤقتا ومرحلياً مع الحكومة الأمريكية ورفض التفاوض مع الجانب الإسرائيلي. من ناحية أخرى، زادت عملية تطبيع الدول العربية مع إسرائيل بوساطة وسمسرة أمريكية فريدة، الضغط على السلطة ، فانتقلت نحو تشكيل ائتلاف وتشكيل حكومة مصالحة وطنية مع مختلف فصائل المقاومة.

وبسبب تحالف إسرائيل بوساطة إدارة ترامب مع المحور السني المحافظ في الشرق الأوسط (مصر والسعودية والأردن والبحرين والإمارات) ، اقترب المحوران الآخران للمنطقة من بعضهما البعض، اي محور المقاومة (إيران ، سوريا ، الحشد الشعبي في العراق ، أنصار الله في اليمن ، حزب الله في لبنان والجهاد الإسلامي وحماس في قطاع غزة ومحور الإخوان (تركيا وقطر والجماعات الموالية لهما اقليمياً)، وقد يزيد ذلك من قدرة وقوة المقاومة ضد إسرائيل وحلفائها في مختلف المناطق الجغرافية.

وتجدر الإشارة إلى أنه لمواجهة التطبيع ، فإن الجغرافيا الأهم هي جغرافية فلسطين ، وتعتبر وحدة الفصائل الفلسطينية ضد إسرائيل الشرط الأساسي لعرقلة مسار التطبيع الأخير.

من ناحية أخرى، في الواقع ، نتيجة تصرفات ترامب الأحادية الجانب وتكثيف عملية التطبيع والتسوية، وصل أبو مازن والسلطة الفلسطينية إلى طريق مسدود.

و فشل خطاب واستراتيجية المساومة والتأكيد على استمرار التفاوض والتجنب المطلق للمقاومة المسلحة التي كانت السلطة الفلسطينية وأبو مازن يروجون لها وفقدت مصداقيتها. لذلك بات أبو مازن والسلطة الفلسطينية في أضعف موقف ممكن.

من جهة أخرى، تم اتضاح شرعية خطاب المقاومة، ورغم أن حماس والجهاد الإسلامي في غزة  ترزحان تحت الضغط نتيجة الضغط الامريكية القصوى على محور المقاومة، إلا أن اقبال الفلسطينيين على نهج المقاومة واستراتيجيتها قد تزايد. لذلك رأينا فصيل المساومة يقترب أكثر فأكثر من المقاومة في فلسطين.

بعد وقت قصير من إعلان التطبيع الكامل للعلاقات بين الإمارات وإسرائيل ، بوساطة الولايات المتحدة في 13 أغسطس 2020 ، عقد في 4 سبتمبر 2020 اجتماع افتراضي مهم للغاية لجميع الفصائل الفلسطينية ، بما في ذلك فتح وحماس والجهاد الإسلامي، المعروف باسم بيروت - رام الله.

وتقرر في هذا الاجتماع تشكيل لجان مشتركة لاتخاذ الترتيبات اللازمة لإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية بحيث تصبح جميع الفصائل الفلسطينية أعضاء فيها. كان الغرض من هذه الهيكلية الجديدة هو تشكيل قيادة موحدة لفلسطين تسمى منظمة التحرير الفلسطينية. وكان الاجتماع يهدف إلى إقامة قيادة موحدة للفلسطينيين في ظل الأوضاع الحرجة في المنطقة وفلسطين.

ففي حال بقيت الفصائل الفلسطينية على مواقفها الأخيرة في اجتماع بيروت - رام الله واعادة بناء هيكلية منظمة التحرير الفلسطينية بمشاركة فصائل المقاومة مثل حماس والجهاد الإسلامي ، وكذلك إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، لكنا شهدنا وحدة وقيادة فلسطينية موحدة. والذي يعتبر شرطاً أساسياً لمحاربة التطبيع الأخير وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني.

لذلك، لو التزمت جميع الفصائل الفلسطينية بمواقفها المعلنة في هذا الاجتماع ، لكانت الوحدة بين الفلسطينيين تحققت بعد سنوات وتعزز النضال والمقاومة ضد إسرائيل من أجل تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني بشكل كبير وفعال.

ولو حافظ أبو مازن على موقفه الأخير في اجتماع بيروت - رام الله ، وأعيد بناء هيكل منظمة التحرير الفلسطينية بمشاركة فصائل المقاومة مثل حماس والجهاد الإسلامي ، وكذلك الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، لكنا قد رأينا قيادة فلسطينية موحدة. وهو الشرط الأساسي لمحاربة التطبيع الأخير وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني.

ولكن الآن بعد فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تتوفر الفرصة لأبو مازن ليعود إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل بوساطة أمريكية.

من جهة أخرى، مهدت الانطلاقة الأخيرة لعملية تطبيع الدول العربية المحافظة بشكل أساسي (مصر والأردن والسعودية والإمارات والبحرين) مع إسرائيل الطريق لعودة أبو مازن إلى طاولة المفاوضات في أسرع وقت ممكن للحصول على تنازلات اقتصادية وسياسية. الحقيقة أن أبو مازن يشعر أن قطار التسوية قد انطلق ولا يجب أن يبقى هناك ويتخلف عنه.

فاستدار أبو مازن والسلطة الفلسطينية ظهورهما للمصالحة الوطنية وأعادا العلاقة بالكيان الصهيوني، مستخدمين انتخاب الديموقراطي جو بايدن رئيساً لأمريكا كذريعة للعودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل بوساطة أمريكية.

يعتبر أبو مازن قيادته للسلطة الفلسطينية دائماً مدينة إلى اتفاقيات أوسلو عام 1993 وتنسيقه الكامل مع إسرائيل ، ويعتمد على إسرائيل اقتصاديًا وأمنيًا وسياسيًا. بالإضافة الى ذلك لم يتح المجال ابداً لمشاركة الأخرين في قيادة السلطة الفلسطينية وابعد منافسيه بشكل من الأشكال ، لذلك نظرا لشعبية حماس وباقي فصائل المقاومة في المجتمع الفلسطيني ، كان يبدو بعيداً منذ البداية أنه سيسمح بسهولة لفصائل المقاومة بالمشاركة في الهيكل السياسي للسلطة الفلسطينية.

والآن  نظرا الى تأكيد الإدارة الأمريكية الجديدة على حل الدولتين وتجنب الإجراءات الأحادية والمنحازة لصالح إسرائيل ، مثل خطة الانضمام أو صفقة القرن ، انتهز أبو مازن الفرصة للتعاون مرة أخرى بحجة مجىء حكومة ديمقراطية في أمريكا. وأعلن استعداد السلطة الفلسطينية للعودة إلى طاولة المفاوضات مع الكيان الصهيوني.

وبالنظر إلى الضغط غير المسبوق من الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائها العرب في المنطقة على الفلسطينيين ووضعهم الخطير والمصيري، فإن القضية الفلسطينية ستتضرر بشكل لا يمكن تعويضه إذا فقد الفلسطينيون الآن فرصة تشكيل حكومة وحدة وطنية.

لذلك ، يبدو أنه في ظل هذه الاوضاع الحرجة التي يعيشها الفلسطينيون، فإن إعادة العلاقة والتنسيق الأمني ​​للسلطة الفلسطينية بقيادة أبو مازن مع إسرائيل وإعلان استعدادها للعودة إلى طاولة المفاوضات سوف يلحق ضرراً لا يمكن تعويضه بمصالح الشعب الفلسطيني.

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كلمات مفتاحية :

السلطة الفلسطينية استئناف علاقات رام الله مع الكيان الصهيوني عملية التفاوض

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