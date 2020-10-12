هل تبعد المصالحة الخليجية قطر من محور الإخوان؟

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الخميس 24 ربيع الثاني 1442

إخترنا لكم

الذكرى الـ 33 لـ "انتفاضة الحجارة"... ما أُخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة

الذكرى الـ 33 لـ "انتفاضة الحجارة"... ما أُخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة الوقت - يصادف يوم الأربعاء التاسع من ديسمبر الذكرى الـ 33 لـ “انتفاضة الحجارة“، وهي أطول انتفاضة شعبية، فجرها الفلسطينيون ضد الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لإجراءات الاحتلال، وتصاعد هجماته الدامية، والتي كانت تنفذ وقتها بأيدي مستوطنين متطرفين.

الفساد ينهش الجسد الصهيوني.. هل دخل الاحتلال في حالة موت سريري؟ الوقت- يمر الاقتصاد الاسرائيلي بأسوء أيامه لعدة أسباب أهمها الفساد المستشري في الكيان الغاصب من قبل المسؤولين الحكوميين، وفشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإدارة الكيان، يضاف غلى هذا فشله في السيطرة على فيروس كورونا وعدم ..

البراكين الفلسطينية الثائرة في وجه الخيانة.. إطلاق حملة جديدة ضد تطبيع العلاقات في الضفة الغربية الوقت- دعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى مقاطعة الفنادق والمطاعم التي استقبلت وسائل الإعلام الإسرائيلية في إطار حملة تحت عنوان "مال المطبع حرام".

خفايا القلق الاسرائيلي من صور الشهيد قاسم سليماني الوقت- لا يخفى على أحد أن الشهيد الحاج قاسم سليماني كان رقماً صعباً في التحولات السياسية والعسكرية لمنطقة الشرق الأوسط، حيث تمكن الشهيد سليماني من رسم مسارات جديدة لم تعهدها المنطقة، وفتح الطريق أمام محور المقاومة...

فورين بوليسي: أمريكا تقترب من حرب أهلية أكثر من أي وقت مضى الوقت- كتبت فورين بوليسي في مذكرة إلى ستيفن كوك، زميل بارز في مجلس العلاقات الخارجية: "خلال رحلتي إلى العراق قبل عدة سنوات، أمضيت وقتاً في السليمانية، حيث التقيت بمجموعة من طلاب الجامعات الأكراد"، وسألتهم خلال حواراتنا "ما هي الأفكار والمبادئ المشتركة والتاريخ والرواية الوطنية بينكم وبين طلاب جامعتي بغداد والبصرة؟" قالوا جميعاً: "ليس لديهم شيء مشترك"، أدركت أن هذه هي المشكلة الرئيسية في العراق، إذا لم يتمكن العراقيون من الاتفاق على مجموعة مشتركة من الأفكار حول معنى أن تكون عراقياً، فيبدو أن البلد سيظل محكوماً عليه بالفشل.

أخبار

وزير الخارجية الإيرانية: امريكا مضطرة للعودة الى الاتفاق النووي لكنها مطالبة ببذل الجهود

وزير الخارجية الإيرانية: امريكا مضطرة للعودة الى الاتفاق النووي لكنها مطالبة ببذل الجهود

الوقت- قال وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" ، ان امريكا مضطرة للعودة الى الاتفاق النووي، لكنها مطالبة ببذل الجهود لتحصل على عضوية هذا الاتفاق ايضا.

نائب وزير الخارجية الروسي: على أمريكا رفع العقوبات عن النفط الإيراني الوقت-أعرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، مساء اليوم الأربعاء، إن روسيا تأمل أن يكون من

وزير الخارجية السوري من طهران: "مسار آستانة" هو الأفضل للجميع الوقت-شدد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، في مقابلة مع صحيفة "الوفاق" الإيرانية خلال زيارته طهران

"إسرائيل" توبخ السفير الروسي لهذا بسبب ايران وسوريا! الوقت- قالت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الأربعاء أنّ وزارة الخارجية الإسرائيلية، ا

الرئيس الإيراني: طهران عازمة على تعزيز العلاقات مع أذربيجان الوقت-أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال لقائه وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في طهران

جنود الاحتلال يعتدون على اهالي الجولان السوري الوقت-أفادت وسائل اعلامية سورية باحتشاد عدد من أهالي الجولان المحتل صباح اليوم الاربعاء قرب الأراضي المهددة بالقضم من جانب الاحتلال.

الرئيس روحاني: متى ما التزمت مجموعة 1+5 بتعهداتها سنلتزم بها أيضاً الوقت- اكد الرئيس الايراني حسن روحاني انه متى ما التزمت مجموعة 1+5 بتعهداتها سنلتزم بها ايضا، معلنا بان عودة اميركا للاتفاق النووي ليست بحاجة الى وقت ومفاوضات بل بحاجة الى توقيع فقط.

قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينياً بالضفة الغربية الوقت- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 11 فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

بكين تندد بالعقوبات الأمريكية الجديدة على مسؤولين صينيين الوقت- نددت بكين بالعقوبات التي فرضتها واشنطن مؤخرا على مسؤولين صينيين تتهمهم بالتورط في حملة القمع في هونغ كونغ، واصفة الخطوة الأمريكية بأنها "جنونية ودنيئة".

أهالي الجولان السوري المحتل يبدؤون إضراباً عاماً وشاملاً .. والسبب؟ الوقت- أعلن أهالي الجولان السوري المحتل صباح اليوم بدء الإضراب العام والشامل والتوجه إلى الأراضي المزمع إقامة المراوح العملاقة عليها والانتشار فيها لمنع الاحتلال من تنفيذ مخططها التوسعي.

مجموعة كبيرة من أبناء عشائر القامشلي تنضم لقوات الدفاع الوطني السورية الوقت- انضمت مجموعة كبيرة من المقاتلين من أبناء العشائر العربية في مدينة القامشلي وريفها إلى صفوف قوات الدفاع الوطني السورية التي تعتبر احد أهم القوات العسكرية الرديفة للجيش السوري.

مرشح لمنصب سفير "إسرائيل" بالإمارات.. مجرم حرب! الوقت- له سجل حافل بالمجازر والجرائم والقتل في فلسطين ولبنان، يداه مغموستان بالدم والإرهاب، واليوم يقف على بعد خطوة من أن يكون سفيرا لكيان الاحتلال الإسرائيلي في دولة الإمارات .

سفير ايران في اليمن: دور اميركا اساسي في الجرائم ضد شعوب المنطقة الوقت- اكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في صنعاء حسن ايرلو بان لاميركا دورا اساسيا في الجرائم المرتكبة ضد شعوب المنطقة خاصة الشعب اليمني.

مصدر عسكري يمني: عودة المزيد من "المنشقين"...وخروقات للتحالف السعودي الوقت-كشف مصدر عسكري يمني، اليوم الثلاثاء، 190 خرقاً جديداً لقوات التحالف السعودي

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: لا مفاوضات قبل عودة واشنطن لالتزاماتها تجاه الاتفاق النووي الوقت-أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الثلاثاء، في مؤتمره الصحفي الاسبوعي إن

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: الانفلات العربي الخليجي حطم كل المعايير الأخلاقية والدينية الوقت- شدد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، في كلمته خلال مؤتمر

حركة الجهاد الاسلامي: التعاون الإعلامي الإماراتي الإسرائيلي تساوق مع التهويد الوقت-قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن "أنظمة التطبيع لم

سلامي: على الأعداء انتظار "الرد الحاسم" على اغتيال زادة الوقت-أكد القائد العام لحرس الثورة في إيران، اللواء حسين سلامي في هامش مراس

دعوات صهيونية متطرفة اتقتحام الأقصى...والاحتلال يضع يده على مئات "الدونمات" في نابلس الوقت-حث "اتحاد منظمات جبل الهيكل" الصهيوني، مساء اليوم، المتطرفين اليهود إلى اقتحام المسجد

موسكو: الاتفاق النووي ضرورة ويجب المحافظة عليه الوقت-أكدت الخارجية الروسية، في مؤتمر لنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينياً بالضفة الغربية

الجيش والدين في وجه الإرهاب والفتنة... الرئيس الأسد يتكلم عن دور المؤسسة الدينية

الرئيس روحاني: متى ما التزمت مجموعة 1+5 بتعهداتها سنلتزم بها أيضاً

بكين تندد بالعقوبات الأمريكية الجديدة على مسؤولين صينيين

مرشح لمنصب سفير "إسرائيل" بالإمارات.. مجرم حرب!

تعطش سعودي غامض للشراكة مع بغداد... ما الذي تخفيه اليد السعودية الاقتصادية؟

أزمة ثقة خانقة في "اسرائيل"..اغلبية الإسرائيليين لا يثقون بزعماء أكبر حزبين!

مجموعة كبيرة من أبناء عشائر القامشلي تنضم لقوات الدفاع الوطني السورية

جمعية الوفاق توجه رسالة لمؤتمر حوار المنامة وسط انتهاكات الحكومة..ما هي رسالتها لمؤتمر حوار المنامة؟

وزير الخارجية الإيرانية: امريكا مضطرة للعودة الى الاتفاق النووي لكنها مطالبة ببذل الجهود

"إسرائيل" توبخ السفير الروسي لهذا بسبب ايران وسوريا!

ما الذي يبحث عنه قائد الجيش الهندي في السعودية والإمارات؟

جنود الاحتلال يعتدون على اهالي الجولان السوري

هل تبعد المصالحة الخليجية قطر من محور الإخوان؟

عندما تسقط اقنعة تحالف العدوان وتنكشف مؤامراته.. ارتفاع وتيرة عودة المغرر بهم الي صنعاء

الرئيس الإيراني لإردوغان: الانتقام لدماء الشهيد فخري زادة من حقنا

"حزب الله" والانتقال من الردع إلى التفوق

فورين بوليسي: أمريكا تقترب من حرب أهلية أكثر من أي وقت مضى

الصدر يدعو الى توحيد البيت الشيعي في العراق و"حزب الله العراق" يرحب

المصالحة السعودية القطرية بين الترحيب العربي العالمي والصمت الإماراتي

الفساد ينهش الجسد الصهيوني.. هل دخل الاحتلال في حالة موت سريري؟

الوجود الأمريكي في سوريا.. لماذا حتى اليوم؟

وزارة الخزانة الأميركية تفرض حزمة عقوبات جديدة على ايران...فمن استهدفت هذه المرة؟

الجمعية العامة للأمم المتحدة: الجولان سوري وإجراءات "إسرائيل" باطلة

حملة اعتقالات واسعة لقوات العدو بالضفة الغربية والقدس المحتلتين

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: تركيا تقلص قواتها في شمال سوريا

وصول مئات من "اليهود الفلاشا" الإثيوبيين المهاجرين إلى فلسطين المحتلة

في عهد حاكمها الجديد الأمير نواف.. الكويت تنتخب البرلمان الأول

نائب قائد حرس الثورة الإيراني يكشف تفاصيل الهجوم على زادة...هكذا تم استهداف الشهيد!

لماذا تُعد إيران الخيار الأكثر الأنسب والأفضل لتعزيز القوة العسكرية للعراق؟

الخزعلي: الهدنة مع الأميركيين انتهت.. والتهديد التركي شمال العراق خطير

أدلة حيّة حول الاعتقالات المروّعة للسجناء السعوديين.. هل تدفع العالم لمقاطعة قمة العشرين؟

رغم الدعاية الصهيونية ..المفاوضات على ترسيم الحدود اللبنانية تصل لطريق مسدود

إنجاز جديد للحرس الثوري الإيراني لوجود قوي في المياه الدولية

المجتمع الإسرائيلي المنقسم على شفا الانفجار

الانتصار الذي قسم ظهر تحالف العدوان.. السيطرة على معسكر "ماس" والاقتراب خطوة نحو التحرير الكامل لمأرب +صور

السعودية غاضبة من ألمانيا.. عصا الحظر الألمانية تؤثر في عجلة الدفاع السعودية

الرئيس العراقي: لضرورة التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وتخفيف التوترات في المنطقة

إيران: اقتدار البحرية الإيرانية أحبط مخططات القوى الأجنبية بالسيطرة على المنطقة

عقب تعيين فلسطينيّة في الطاقم الجديد لبايدن.. حملة تشويه يقودها الإعلام واللوبي الصهيونيّ

الكرملين: تركيا مخطئة.. ومشاركتها بقوات "سلام" في "كاراباخ" مستبعدة

الشيخ هشام العرابي: عمق الأراضي السعودية والإماراتية يقع في مرمى الصواريخ والطائرات اليمنية

نظرة على نزاع الصحراء الغربية

ناقوس الخطر يدق أبواب السعودية

نتنياهو على خطا ترامب.. هل تعم الفوضى في اسرائيل؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

هل تبعد المصالحة الخليجية قطر من محور الإخوان؟

الخميس 24 ربيع الثاني 1442
 
 
 
 
 
هل تبعد المصالحة الخليجية قطر من محور الإخوان؟
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- اليوم تظهر بوضوح آثار الوجود التركي في مساحة واسعة من المنافسات الجيوسياسية، من آسيا الوسطى إلى الخليج الفارسي ومن الشمال إلى القرن الأفريقي.

إن محاولة أردوغان لعب دور في هذا التنافس الجيوسياسي واسع النطاق مع مجموعة واسعة من المنافسين الإقليميين والدوليين، بالإضافة إلى تحقيق المصالح لتعزيز نفوذ تركيا، كانت دائمًا ذات مخاطر خاصة.

تتمثل إحدى نقاط الضعف الرئيسية لأردوغان وحزب العدالة والتنمية في التحديات الاقتصادية في الداخل، والتي استخدمها المنافسون الإقليميون والدوليون كأداة ضغط في شكل عقوبات لتعديل السياسة الخارجية لأنقرة، وفي بعض الحالات أجبرت أردوغان على القيام بتقلبات مفاجئة.

منذ سنوات وتركيا تواجه أزمات اقتصادية، ويعتقد الخبراء أن استمرارها سيسوق تركيا إلی هاوية اقتصادية.

وفي هذا الصدد، استعرض "إبراهيم قهوتشي" الخبير الاقتصادي وكاتب العمود في صحيفة "قرار" التركية في مقال له في 10 سبتمبر بعنوان "السقوط الكبير" الوضع الاقتصادي لتركيا، وقال: "تعيش تركيا أزمةً اقتصاديةً منذ عام 2015، وقد خلقت هذه الأزمة متاهات كبرى في 2018. والآن بدأ منعطف جديد للأزمة الاقتصادية".

وبحسب الخبير الاقتصادي، بلغ دين الحكومة للقطاع العام 817.3 مليار ليرة في يوليو 2018، لكن في غضون ثلاث سنوات أي في يوليو 2020، ارتفع إلى تريليون و720.9 مليار ليرة.

من جهة أخرى، في تقرير صدر الشهر الماضي عن الوضع الاقتصادي في تركيا، ذکرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن الليرة فقدت 7.5 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار في أكتوبر، وهو أكبر انخفاض شهري لليرة منذ أزمة العملة 2018. وکانت الليرة قد تراجعت 30 بالمئة منذ بداية العام، وهو أسوأ أداء لها بعد العملة البرازيلية.

وفي هذه الظروف، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات اقتصادية وتغيير السياسات النقدية والمالية، يراهن أردوغان علی دعم الدوحة الاقتصادي وتنمية العلاقات معها بشکل خاص.

مساعدات قطر الطارئة للاقتصاد التركي

قطر، التي كانت دائمًا حليفًا موثوقًا لأردوغان في الأزمات الاقتصادية، لم تتجاهل مساندة حليفها الاستراتيجي في ظروف المنطقة الحالية، وهرعت لمساعدة أنقرة. حيث قام أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بزيارة مهمة لأنقرة في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الماضي، وقَّع خلالها البلدان 10 اتفاقيات استراتيجية.

وكان من أهم الاتفاقيات شراء الحكومة القطرية 10٪ من بورصة اسطنبول للأوراق المالية، بهدف دعم الاقتصاد التركي وتقوية "الليرة"، حتی أن بعض الاقتصاديين وصفوه بأنه هبّة هذا البلد العربي الصغير والثري لإنقاذ الليرة.

کما أن قطر تقدمت لمساعدة القطاع الخاص التركي أيضاً، معلنةً أنها تشتري 48٪ من أسهم "مول استينيا بارك"، وهو مركز تسوق قيمته مليون دولار كان يعاني من أزمة خلال الأشهر القليلة الماضية مع انخفاض قيمة الليرة، لکي يتمكن هذا المركز التركي الكبير والخاص للتسوق من استئناف عمله.

ومن القضايا المهمة الأخرى المتفق عليها في هذه الاتفاقيات، کانت إدارة قطر للموانئ التركية. حيث تم نقل الأسهم في ميناء أنطاليا وهي من الموانئ الدولية التركية الرئيسية إلى مشغل ميناء Terminals WLL القطرية.

خلال السنوات الخمس الماضية التي تعرضت فيها قطر للحصار السياسي والاقتصادي من قبل السعودية، تم عقد 18 اجتماعاً بين قادة قطر وتركيا، وهذا الحجم من الاجتماعات يشير إلى عمق العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

وبينما بلغت قيمة الاستثمارات القطرية في تركيا 22 مليار دولار، تضاعفت صادرات تركيا إلى قطر سنوياً منذ عام 2017، مما يشير إلى وجود اقتصادي تركي قوي في قطر. وبحسب وزارة الخارجية التركية، فقد بلغت صادرات تركيا إلى قطر في عام 2017 إلى 649 مليون دولار، ثم ارتفعت في عام 2020 إلى 1.6 مليار دولار.

لا شك أن تركيا لن تكون قادرةً على تجاوز موجات التحديات الاقتصادية التي تواجهها من خلال الاستثمار القطري فحسب، ولكن يمكن لمسؤولي أنقرة أن يأملوا في أن يؤدي وجود قطر واستثماراتها، إلى تقليل التحديات الاقتصادية بشكل كبير، لتقليل الضغط على سكان تركيا البالغ عددهم 82 مليون نسمة، بسبب الألم الناجم عن الإغلاق وركود المشاريع التنموية.

أزمة الخليج الفارسي وآفاق العلاقات التركية القطرية

بينما كان يُنظر في السنوات الأخيرة إلى أن التطور الشامل للعلاقات بين تركيا وقطر تابع للتطورات في الخليج الفارسي دائمًا، ولا سيما في الفترة التي أعقبت حظر الدوحة من قبل الدول الأربع وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ يونيو 2017، كان السؤال المطروح دائمًا هو هل أن تذليل هذا الخلاف وحل أزمة دول مجلس التعاون، سيؤدي إلى إبطاء الاتجاه الصاعد في التعاون بين الدوحة وأنقرة؟ خاصةً وأن الأسبوع الماضي شهد تأکيد السعودية وقطر علی التکنهات بنهاية وشيكة للأزمة، عقب زيارة ممثلي البيت الأبيض إلى المنطقة.

وعلى الرغم من وجود العديد من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها حول المصالحة بين قطر والدول المحاصِرة، ولکن يمكن التقدير بأن المصالحة الأخيرة لن يكون لها تأثير يُذكر على العلاقات التركية القطرية.

عقب الاجتماع بين أردوغان والشيخ تميم، أصدر مجلس الشورى القطري رسالةً مهمةً مفادها أن "تركيا وقطر جددتا التزامهما بتعزيز العلاقات الأخوية القوية والشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات".

فمن ناحية، يعود نجاح جهود الوساطة، بدلًا من حل الخلافات داخل مجلس التعاون، إلى الضغوط الخارجية على الحكومة السعودية من قبل إدارة ترامب، لتسريع تطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية، وإكمال سلسلة الضغوط الاقتصادية على إيران، وکذلك بسبب قلق محمد بن سلمان من السياسات المحتملة لإدارة بايدن.

ويمكن ملاحظة هذه الحقيقة في موقف الإمارات، التي لا تخشى ضغوط واشنطن، حيث لم تبدِ رغبةً كبيرةً في إعلان تسوية الخلافات مع قطر. وهذا يعني أن اللغز الأمني ​​في الخليج الفارسي سيستمر مع الإعلان عن إنهاء محتمل للحصار.

إن الدول التي تحاصر قطر لا تزال تبقي الإخوان المسلمين على قائمة الجماعات الإرهابية، وتعتبر المواجهة مع محور الإخوان في المنطقة هدفًا استراتيجيًا. وهو الموضوع الذي يشجع قطر على الحفاظ على العلاقات مع أنقرة.

ومن ناحية أخرى، إن غلبة قطر على المخاطر السياسية والأمنية والاقتصادية للعقوبات على مدى السنوات الثلاث الماضية، أدت إلى زيادة قدرة الدوحة على تغيير ميزان القوى في مجلس التعاون، فضلاً عن زيادة الاستقلال في السياسة الخارجية. ولذلك، سيكون الحفاظ على العلاقات مع تركيا وتعزيزها على أجندة السياسة الخارجية للشيخ تميم بالتأكيد.

 

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

قطر تركيا المصالحة الخليجية الشيخ تميم الأزمة الاقتصادية السعودية

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

مواقع التواصل ترفع اسم ماهر الأخرس عالياً
اميركا تشهد اعمال شغب وطعن، دعماً لترامب
حرب اليمن تحرق الاقتصاد السعودي
مظاهرات دعم صمود ماهر الأخرس في معركة الأمعاء الخاوية