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  الأربعاء 23 ربيع الثاني 1442

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الذكرى الـ 33 لـ "انتفاضة الحجارة"... ما أُخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة

الذكرى الـ 33 لـ "انتفاضة الحجارة"... ما أُخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة الوقت - يصادف يوم الأربعاء التاسع من ديسمبر الذكرى الـ 33 لـ “انتفاضة الحجارة“، وهي أطول انتفاضة شعبية، فجرها الفلسطينيون ضد الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لإجراءات الاحتلال، وتصاعد هجماته الدامية، والتي كانت تنفذ وقتها بأيدي مستوطنين متطرفين.

الفساد ينهش الجسد الصهيوني.. هل دخل الاحتلال في حالة موت سريري؟ الوقت- يمر الاقتصاد الاسرائيلي بأسوء أيامه لعدة أسباب أهمها الفساد المستشري في الكيان الغاصب من قبل المسؤولين الحكوميين، وفشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإدارة الكيان، يضاف غلى هذا فشله في السيطرة على فيروس كورونا وعدم ..

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فورين بوليسي: أمريكا تقترب من حرب أهلية أكثر من أي وقت مضى الوقت- كتبت فورين بوليسي في مذكرة إلى ستيفن كوك، زميل بارز في مجلس العلاقات الخارجية: "خلال رحلتي إلى العراق قبل عدة سنوات، أمضيت وقتاً في السليمانية، حيث التقيت بمجموعة من طلاب الجامعات الأكراد"، وسألتهم خلال حواراتنا "ما هي الأفكار والمبادئ المشتركة والتاريخ والرواية الوطنية بينكم وبين طلاب جامعتي بغداد والبصرة؟" قالوا جميعاً: "ليس لديهم شيء مشترك"، أدركت أن هذه هي المشكلة الرئيسية في العراق، إذا لم يتمكن العراقيون من الاتفاق على مجموعة مشتركة من الأفكار حول معنى أن تكون عراقياً، فيبدو أن البلد سيظل محكوماً عليه بالفشل.

أخبار

وزير الخارجية السوري من طهران: "مسار آستانة" هو الأفضل للجميع

وزير الخارجية السوري من طهران: "مسار آستانة" هو الأفضل للجميع

الوقت-شدد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، في مقابلة مع صحيفة "الوفاق" الإيرانية خلال زيارته طهران

"إسرائيل" توبخ السفير الروسي لهذا بسبب ايران وسوريا! الوقت- قالت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الأربعاء أنّ وزارة الخارجية الإسرائيلية، ا

الرئيس الإيراني: طهران عازمة على تعزيز العلاقات مع أذربيجان الوقت-أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال لقائه وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في طهران

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الرئيس روحاني: متى ما التزمت مجموعة 1+5 بتعهداتها سنلتزم بها أيضاً الوقت- اكد الرئيس الايراني حسن روحاني انه متى ما التزمت مجموعة 1+5 بتعهداتها سنلتزم بها ايضا، معلنا بان عودة اميركا للاتفاق النووي ليست بحاجة الى وقت ومفاوضات بل بحاجة الى توقيع فقط.

قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينياً بالضفة الغربية الوقت- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 11 فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

بكين تندد بالعقوبات الأمريكية الجديدة على مسؤولين صينيين الوقت- نددت بكين بالعقوبات التي فرضتها واشنطن مؤخرا على مسؤولين صينيين تتهمهم بالتورط في حملة القمع في هونغ كونغ، واصفة الخطوة الأمريكية بأنها "جنونية ودنيئة".

أهالي الجولان السوري المحتل يبدؤون إضراباً عاماً وشاملاً .. والسبب؟ الوقت- أعلن أهالي الجولان السوري المحتل صباح اليوم بدء الإضراب العام والشامل والتوجه إلى الأراضي المزمع إقامة المراوح العملاقة عليها والانتشار فيها لمنع الاحتلال من تنفيذ مخططها التوسعي.

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أخبار

وزير الخارجية السوري من طهران: "مسار آستانة" هو الأفضل للجميع

الأربعاء 23 ربيع الثاني 1442
 
 
 
 
 
وزير الخارجية السوري من طهران: "مسار آستانة" هو الأفضل للجميع

وزير الخارجية السوري من طهران: "مسار آستانة" هو الأفضل للجميع

الوقت-شدد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، في مقابلة مع صحيفة "الوفاق" الإيرانية خلال زيارته طهران

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الوقت-شدد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، في مقابلة مع صحيفة "الوفاق" الإيرانية خلال زيارته طهران مساء اليوم الأربعاء، أن "النضال ضد الكيان الصهيوني يتم من خلال مكافحة عملائه وأدواته في المنطقة".

وأكد على أن "إسرائيل" كانت تريد تفتيت وتقسيم وإضعاف سوريا "من خلال أدواتها الإرهابية التي قامت وتقوم بأعمال إرهابية مسلحة تستهدف قيادات في الجيش السوري، وفي لبنان من خلال استهداف والتحريض ضد حزب الله".

وفي موضوع الشمال السوري وتواجد الإرهابيين في إدلب، وكذلك الاحتلال الأميركي في بعض المناطق السورية، قال المقداد، إنه "عندما تعجز الولايات المتحدة وأدواتها في تحقيق أي انجاز، فإنها تلجأ إلى هذه الأساليب، لذلك نرى أن أبناء الشعب السوري يناضلون من أجل هزيمة المخططات الأميركية وهزيمة المخططات الانفصالية".

وأشار إلى أن "إدلب أرض عربية سورية، كما السويداء واللاذقية وحمص وحماة ودير الزور وسائر المدن السورية"، مؤكداً أن "النضال سيتصاعد ضد المخططات الغربية والانفصالية، من قبل أبناء شعبنا الذين يتعرضون الآن في الشمال الشرقي وإدلب، لمحاولات تهميش دورهم ولمحاولات إضعاف الدولة السورية".

وحول مسار أستانة، أكد وزير الخارجية السورية أن "المسار الوحيد الذي أثبت أنه مجدي هو مسار آستانة"، مرحباً "بالانجازات التي حققها هذا المسار"، إلا أنه نوه إلى "ما تقوم به تركيا لتعطيل هذا المسار".

ورحب المقداد بالتعاون بين سوريا وإيران، وقال إنه يجب تعزيز هذا التعاون في كل المجالات خاصة في المجال الاقتصادي، معللاً ذلك بأن "الإجراءات الاقتصادية الأحادية الجانب تعني عملياً حصار على الشعب السوري".

وأشار إلى المحاولات بتوسيع هذه الإجراءات الاقتصادية لتشمل إيران وروسيا وفي الكثير من الأحيان لتشمل الصين أيضاً، وقال "نحن ندين هذه الإجراءات الأحادية الجانب"، مشدداً على ضرورة وقفها "لأنها لا يمكن إلا أن تؤثر على الشعب الذين يدعون أنهم معه".

وفي أول زيارة خارجية للمقداد منذ تعيينه وزيراً للخارجية، توجه إلى طهران للقاء والتقى عدد من المسؤولين الإيرانين لإجراء محادثات حول العلاقات بين البلدين.

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