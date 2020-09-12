جنود الاحتلال يعتدون على اهالي الجولان السوري

الوقت-أفادت وسائل اعلامية سورية باحتشاد عدد من أهالي الجولان المحتل صباح اليوم الاربعاء قرب الأراضي المهددة بالقضم من جانب الاحتلال.

وأكدت أنه وبعد اعتداء قوات الاحتلال على المحتجين بإطلاق وابل من قنابل الغاز والصوت، ومنعهم من التقدّم نحو الأراضي التي تجري فيها أعمال الحفر لشركة مراوح الطاقة، وصل عدد الجرحى وصل إلى 20 ومعتقلان.

هذا وسحب الاحتلال الآليات التي كانت تعتزم إقامة المراوح بعد احتجاجات الأهالي.

كما لفتت مراسلتنا إلى اعتصام للأهالي احتجاجاً على اعتقال الاحتلال 5 من أبنائهم.

كذلك أشارت مراسلتنا من قرية مسعدة في الجولان السوري المحتل إلى توتر في القرية في ظل وجود أمني اسرائيلي مكثف، مضيفةً أن المحتجين أغلقوا الطرق الرئيسة التي تربط قرى الجولان.