الرئيس روحاني: متى ما التزمت مجموعة 1+5 بتعهداتها سنلتزم بها أيضاً

الوقت- اكد الرئيس الايراني حسن روحاني انه متى ما التزمت مجموعة 1+5 بتعهداتها سنلتزم بها ايضا، معلنا بان عودة اميركا للاتفاق النووي ليست بحاجة الى وقت ومفاوضات بل بحاجة الى توقيع فقط.

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع الحكومة، ان إحدى رسائل الميزانية هي أن لدينا رؤية واضحة جداً وواعدة للعام المقبل، مؤكدا ان ايران ستبيع 2.3 مليون برميل من النفط في العام القادم.

وأضاف روحاني، أعلنا رسالة الميزانية عبر أننا سنبيع 2.3 مليون برميل من النفط العام القادم، قائلا، هذا يعني أن لدينا القدرة على إنتاج النفط وبيعه ويجب أن يتلقى العالم رسالة مفادها أن ظروف إنتاج وبيع النفط في الجمهورية الإسلامية الإيرانية العام المقبل ستكون مختلفة تماماً عما كانت عليه قبل عامين.