أهالي الجولان السوري المحتل يبدؤون إضراباً عاماً وشاملاً .. والسبب؟

الوقت- أعلن أهالي الجولان السوري المحتل صباح اليوم بدء الإضراب العام والشامل والتوجه إلى الأراضي المزمع إقامة المراوح العملاقة عليها والانتشار فيها لمنع الاحتلال من تنفيذ مخططها التوسعي.

وذكرت وكالة سانا أن الأهالي بدؤوا منذ ساعات الصباح الباكر بالتجمع عند مقام اليعفوري بين قرية مجدل شمس ومسعدة المحتلة وانقسموا إلى مجموعات انتشرت في الأراضي المزمع إقامة مراوح عليها من قبل سلطات الاحتلال.

وجاء قرار إعلان الإضراب بعد اجتماع للهيئة الدينية والاجتماعية في الجولان السوري المحتل رفضا لإقامة التوربينات العملاقة.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الأول عددا من المداخل الرئيسة لقرى الجولان السوري المحتل ومنعت الأهالي من الوصول إلى أراضيهم الزراعية في المناطق التي تريد سلطات الاحتلال إقامة توربينات عملاقة عليها في الوقت الذي احتشد فيه الأهالي على الطرقات المؤدية إلى الأراضي الزراعية في مناطق مجدل شمس وسحيتا وبقعاثا ومسعدة لمنع سلطات الاحتلال من الوصول إلى أراضيهم.