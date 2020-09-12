مرشح لمنصب سفير "إسرائيل" بالإمارات.. مجرم حرب!

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 23 ربيع الثاني 1442

إخترنا لكم

الذكرى الـ 33 لـ "انتفاضة الحجارة"... ما أُخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة

الذكرى الـ 33 لـ "انتفاضة الحجارة"... ما أُخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة الوقت - يصادف يوم الأربعاء التاسع من ديسمبر الذكرى الـ 33 لـ “انتفاضة الحجارة“، وهي أطول انتفاضة شعبية، فجرها الفلسطينيون ضد الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لإجراءات الاحتلال، وتصاعد هجماته الدامية، والتي كانت تنفذ وقتها بأيدي مستوطنين متطرفين.

الفساد ينهش الجسد الصهيوني.. هل دخل الاحتلال في حالة موت سريري؟ الوقت- يمر الاقتصاد الاسرائيلي بأسوء أيامه لعدة أسباب أهمها الفساد المستشري في الكيان الغاصب من قبل المسؤولين الحكوميين، وفشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإدارة الكيان، يضاف غلى هذا فشله في السيطرة على فيروس كورونا وعدم ..

البراكين الفلسطينية الثائرة في وجه الخيانة.. إطلاق حملة جديدة ضد تطبيع العلاقات في الضفة الغربية الوقت- دعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى مقاطعة الفنادق والمطاعم التي استقبلت وسائل الإعلام الإسرائيلية في إطار حملة تحت عنوان "مال المطبع حرام".

خفايا القلق الاسرائيلي من صور الشهيد قاسم سليماني الوقت- لا يخفى على أحد أن الشهيد الحاج قاسم سليماني كان رقماً صعباً في التحولات السياسية والعسكرية لمنطقة الشرق الأوسط، حيث تمكن الشهيد سليماني من رسم مسارات جديدة لم تعهدها المنطقة، وفتح الطريق أمام محور المقاومة...

فورين بوليسي: أمريكا تقترب من حرب أهلية أكثر من أي وقت مضى الوقت- كتبت فورين بوليسي في مذكرة إلى ستيفن كوك، زميل بارز في مجلس العلاقات الخارجية: "خلال رحلتي إلى العراق قبل عدة سنوات، أمضيت وقتاً في السليمانية، حيث التقيت بمجموعة من طلاب الجامعات الأكراد"، وسألتهم خلال حواراتنا "ما هي الأفكار والمبادئ المشتركة والتاريخ والرواية الوطنية بينكم وبين طلاب جامعتي بغداد والبصرة؟" قالوا جميعاً: "ليس لديهم شيء مشترك"، أدركت أن هذه هي المشكلة الرئيسية في العراق، إذا لم يتمكن العراقيون من الاتفاق على مجموعة مشتركة من الأفكار حول معنى أن تكون عراقياً، فيبدو أن البلد سيظل محكوماً عليه بالفشل.

أخبار

بكين تندد بالعقوبات الأمريكية الجديدة على مسؤولين صينيين

بكين تندد بالعقوبات الأمريكية الجديدة على مسؤولين صينيين

الوقت- نددت بكين بالعقوبات التي فرضتها واشنطن مؤخرا على مسؤولين صينيين تتهمهم بالتورط في حملة القمع في هونغ كونغ، واصفة الخطوة الأمريكية بأنها "جنونية ودنيئة".

أهالي الجولان السوري المحتل يبدؤون إضراباً عاماً وشاملاً .. والسبب؟ الوقت- أعلن أهالي الجولان السوري المحتل صباح اليوم بدء الإضراب العام والشامل والتوجه إلى الأراضي المزمع إقامة المراوح العملاقة عليها والانتشار فيها لمنع الاحتلال من تنفيذ مخططها التوسعي.

مجموعة كبيرة من أبناء عشائر القامشلي تنضم لقوات الدفاع الوطني السورية الوقت- انضمت مجموعة كبيرة من المقاتلين من أبناء العشائر العربية في مدينة القامشلي وريفها إلى صفوف قوات الدفاع الوطني السورية التي تعتبر احد أهم القوات العسكرية الرديفة للجيش السوري.

مرشح لمنصب سفير "إسرائيل" بالإمارات.. مجرم حرب! الوقت- له سجل حافل بالمجازر والجرائم والقتل في فلسطين ولبنان، يداه مغموستان بالدم والإرهاب، واليوم يقف على بعد خطوة من أن يكون سفيرا لكيان الاحتلال الإسرائيلي في دولة الإمارات .

سفير ايران في اليمن: دور اميركا اساسي في الجرائم ضد شعوب المنطقة الوقت- اكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في صنعاء حسن ايرلو بان لاميركا دورا اساسيا في الجرائم المرتكبة ضد شعوب المنطقة خاصة الشعب اليمني.

مصدر عسكري يمني: عودة المزيد من "المنشقين"...وخروقات للتحالف السعودي الوقت-كشف مصدر عسكري يمني، اليوم الثلاثاء، 190 خرقاً جديداً لقوات التحالف السعودي

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: لا مفاوضات قبل عودة واشنطن لالتزاماتها تجاه الاتفاق النووي الوقت-أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الثلاثاء، في مؤتمره الصحفي الاسبوعي إن

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: الانفلات العربي الخليجي حطم كل المعايير الأخلاقية والدينية الوقت- شدد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، في كلمته خلال مؤتمر

حركة الجهاد الاسلامي: التعاون الإعلامي الإماراتي الإسرائيلي تساوق مع التهويد الوقت-قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن "أنظمة التطبيع لم

سلامي: على الأعداء انتظار "الرد الحاسم" على اغتيال زادة الوقت-أكد القائد العام لحرس الثورة في إيران، اللواء حسين سلامي في هامش مراس

دعوات صهيونية متطرفة اتقتحام الأقصى...والاحتلال يضع يده على مئات "الدونمات" في نابلس الوقت-حث "اتحاد منظمات جبل الهيكل" الصهيوني، مساء اليوم، المتطرفين اليهود إلى اقتحام المسجد

موسكو: الاتفاق النووي ضرورة ويجب المحافظة عليه الوقت-أكدت الخارجية الروسية، في مؤتمر لنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي

برهم صالح يصدر بيانا بشأن أحدث السليمانية.. هذا ما جاء فيه الوقت- أصدر الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن الأحداث في مدينة السليمانية والوضع في منطقة كردستان العراق.

بايدن يرشح أمريكياً من أصول أفريقية وزيراً للدفاع الوقت- أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس المنتخب جو بايدن اختار الجنرال المتقاعد لويد أوستن ليكون أول وزير دفاع أمريكي من أصول أفريقية.

السلطة الفلسطينية: إفلات "إسرائيل" من العقاب أصبح أكثر تواتراً وصادماً الوقت- قال المندوب الدائم للسلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، إن إفلات "إسرائيل" من العقاب، عن الهجمات المباشرة ضد المدنيين، ومن بينهم الأطفال، أصبح أكثر تواترا وصادما، حتى أثناء الوباء.

شمخاني: أمريكا تهدف من وراء وجودها في سوريا إلى تهريب نفطها وضمان امن الكيان الوقت- قال امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني ان امریکا تهدف من وراء وجودها في سوريا الى تهريب نفطها وضمان امن الكيان الصهيوني وتعزيز وتوسيع خلايا تنظيم داعش الارهابي في المنطقة مؤكدا على ضرورة وضع حد للتواجد الامريكي الشرير في المنطقة.

موقع إسرائيلي: تم توقيع أول صفقة لبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الإمارات الوقت- أكد موقع إسرائيلي توقيع أول صفقة لبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الإمارات، وشملت هذه الصفقة النبيذ بالعسل وزيت الزينون مع الطحينة.

تركيا تعتزم إرسال مرتزقة سوريين إلى قطر .. ما هي مهمتهم؟ الوقت- قال المرصد السوري المعارض إن الحكومة التركية تعتزم إرسال مقاتلين سوريين، وذلك بعد ان انتهت مهمتهم في المعارك التي دارت في كل من ليبيا وقره باغ.

سفير "إسرائيل" لدى واشنطن: بلادي"تشعر براحة كبيرة" لبيع طائرات "إف-35" للإمارات الوقت- أعلن سفير "إسرائيل" لدى الولايات المتحدة رون دريمر، أمس الاثنين، أن بلاده "تشعر براحة كبيرة" لبيع طائرات "إف-35" للإمارات، وذلك في محاولة لتبديد شكوك أعضاء الكونغرس في الصفقة.

مدير مكتب الرئيس الايراني: لا يمكننا ان نسمح بأن يذهب الدم الطاهر لعالم بارزهدرا الوقت- أكد مدير مكتب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاثنين، أننا لا يمكننا ان نسمح بأن يذهب الدم الطاهر لعالم بارز وهب عمره في سبيل الشعب، هدرا.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

الفساد ينهش الجسد الصهيوني.. هل دخل الاحتلال في حالة موت سريري؟

برهم صالح يصدر بيانا بشأن أحدث السليمانية.. هذا ما جاء فيه

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: الانفلات العربي الخليجي حطم كل المعايير الأخلاقية والدينية

حركة الجهاد الاسلامي: التعاون الإعلامي الإماراتي الإسرائيلي تساوق مع التهويد

أول زيارة خارجية لوزير الخارجية السوري الجديد إلى إيران... لماذا طهران مهمة لدمشق؟

سلامي: على الأعداء انتظار "الرد الحاسم" على اغتيال زادة

مرشح لمنصب سفير "إسرائيل" بالإمارات.. مجرم حرب!

الأردن تحيد عن درب فلسطين متجهة للحضن الصهيوني.. اجتماع مثير للجدل ما أهدافه؟

احتجاجات فرنسا تتجدد.. محرقة قمع المسلمين تحرق الشارع الفرنسي

الذكرى الـ 33 لـ "انتفاضة الحجارة"... ما أُخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة

البراكين الفلسطينية الثائرة في وجه الخيانة.. إطلاق حملة جديدة ضد تطبيع العلاقات في الضفة الغربية

أهالي الجولان السوري المحتل يبدؤون إضراباً عاماً وشاملاً .. والسبب؟

الصمت الأممي يقتل الشعب اليمني.. الأمم المتحدة تشارك تحالف العدوان في قتل اليمنيين

دعوات صهيونية متطرفة اتقتحام الأقصى...والاحتلال يضع يده على مئات "الدونمات" في نابلس

سفير ايران في اليمن: دور اميركا اساسي في الجرائم ضد شعوب المنطقة

خفايا القلق الاسرائيلي من صور الشهيد قاسم سليماني

"حزب الله" والانتقال من الردع إلى التفوق

فورين بوليسي: أمريكا تقترب من حرب أهلية أكثر من أي وقت مضى

المصالحة السعودية القطرية بين الترحيب العربي العالمي والصمت الإماراتي

مصادر يمنية: انفجار كبير يهز معسكر تداوين التابع لقوات التحالف السعودي في مأرب

الأمم المتحدة تصوت بأغلبية على سيادة سوريا للجولان المحتل

حملة اعتقالات واسعة لقوات العدو بالضفة الغربية والقدس المحتلتين

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: تركيا تقلص قواتها في شمال سوريا

السعودية تكتب تاريخاً جديداً مع مرور الطائرة الاسرائيلية

العجز التجاري الأميركي الى ارتفاع غير مسبوق في تشرين الأول/أكتوبر

الصين تحذر من "مسار خطير" بين بكين وواشنطن...فما هو؟!

الرئيس الإيراني لإردوغان: الانتقام لدماء الشهيد فخري زادة من حقنا

الوجود الأمريكي في سوريا.. لماذا حتى اليوم؟

نائب قائد حرس الثورة الإيراني يكشف تفاصيل الهجوم على زادة...هكذا تم استهداف الشهيد!

وزارة الخزانة الأميركية تفرض حزمة عقوبات جديدة على ايران...فمن استهدفت هذه المرة؟

السعودية والتدخل في الشأن اللبناني

أدلة حيّة حول الاعتقالات المروّعة للسجناء السعوديين.. هل تدفع العالم لمقاطعة قمة العشرين؟

إنجاز جديد للحرس الثوري الإيراني لوجود قوي في المياه الدولية

تفاصيل عمليات قوات الجيش والحشد الشعبي لتأمين البوابات الشرقية للعاصمة

الرئيس العراقي: لضرورة التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وتخفيف التوترات في المنطقة

الكرملين: تركيا مخطئة.. ومشاركتها بقوات "سلام" في "كاراباخ" مستبعدة

السعودية غاضبة من ألمانيا.. عصا الحظر الألمانية تؤثر في عجلة الدفاع السعودية

المثلث الأمريكي الفرنسي السعودي.. تكرار مسلسل الطريق السياسي المسدود في لبنان

الأسير الفلسطيني: 87 أسيراً مصابون بكورونا وسط اهمال متعمد من إدارة السجون

حماس: ما زالت صيحات المغاوير من نخبة المقاومة الفلسطينية يتردد صداها

رغم الدعاية الصهيونية ..المفاوضات على ترسيم الحدود اللبنانية تصل لطريق مسدود

الخزعلي: الهدنة مع الأميركيين انتهت.. والتهديد التركي شمال العراق خطير

لماذا تُعد إيران الخيار الأكثر الأنسب والأفضل لتعزيز القوة العسكرية للعراق؟

"حزب الله العراق": قصف السفارة الأميركية جاء للتغطية على خسارة ترامب

السعودية تكشر عن أنيابها مجدداًً وتمارس ضغوطها على "منصور هادي"

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

مرشح لمنصب سفير "إسرائيل" بالإمارات.. مجرم حرب!

الأربعاء 23 ربيع الثاني 1442
 
 
 
 
 
مرشح لمنصب سفير "إسرائيل" بالإمارات.. مجرم حرب!
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- له سجل حافل بالمجازر والجرائم والقتل في فلسطين ولبنان، يداه مغموستان بالدم والإرهاب، واليوم يقف على بعد خطوة من أن يكون سفيرا لكيان الاحتلال الإسرائيلي في دولة الإمارات .

آفي ديختر اسم استحوذ على العناوين بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو نيته أن يرشحه لمنصب سفير "إسرائيل" في الإمارات.

"المركز الفلسطيني للإعلام" رصد بعض التفاصيل حول حياة المجرم المرشح لأن يكون أول سفير إسرائيلي في أبو ظبي.

ولد آفي ديختر في مدينة عسقلان المحتلة عام 1952م، وهو عضو في الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود، وسابقا عن "كاديما".

هو شخصية أمنية؛ إذ شغل منصب رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي، ووزير الأمن الداخلي السابق وبرز ديختر كرجل أمن أثناء خدمته في لبنان، وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشرف بنفسه على إحدى العمليات التي كانت تستهدف قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام إبراهيم حامد مباشرةً في أواخر عام 2003م، وأدت العملية إلى استشهاد ثلاثةٍ من قادة ومجاهدي القسام آنذاك.

في مارس 2009 حاول ديختر أن يمنع بعض الفعاليات ضمن القدس عاصمة الثقافة العربية بدعوى أنها تعارض اتفاقا فلسطينيا إسرائيليا يمنع أي نشاط تنظمه السلطة الفلسطينية.

وكان مسؤولا عن العديد من الخروقات التي ارتكبها الاحتلال للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وبعد سلسلة من الجرائم التي ارتكبها خلال عمله في الأراضي المحتلة تدرج حتى أصبح مديرا للجهاز الأمني الذي فرض العقوبات الجماعية على الفلسطينيين من اعتقال وهدم بيوت وقتل وتعذيب ومنع من التنقل وحصار.

بدأ عمله في السياسة متأخرا، ورشح نفسه لعضوية الكنيست الإسرائيلي، وأصبح عضوا نتيجة استمرار توجه المجتمع في "إسرائيل" نحو التطرف ورفض إعطاء الفلسطينيين حقهم.

وبحسب التقارير العبرية؛ فإن هوية السفير ستكون محل خلافات جديدة في الحكومة الإسرائيلية، ما بين نتنياهو وحليفه بيني غانتس وزير الحرب ورئيس الوزراء البديل، الذي لم يقرر بعد فيما إذا كان سيدعم خيار نتنياهو أم يقترح شخصية أخرى.

وقالت مصادر مقربة من نتنياهو: "إنه يرى في ديختر موقع ثقة وشخصية مرموقة بإمكانها أن تحقق النجاحات، خاصةً وأنه كان لعدة سنوات رئيسًا لجهاز الشاباك".

وردًّا على سؤال حول استعداده للعمل في منصب دبلوماسي رفيع، قال ديختر إنه يخدم في عدة مناصب، ولا يسعى لأي منصب آخر.

ويوجد شخصية أخرى تنافس ديختر على المنصب، وهو المعروف باسم "ماعوز"، أحد أفراد مجلس الأمن القومي، ومقرب من رئيسه مئير بن شبات، حيث لعب ماعوز دورًا نشطًا للغاية في الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع الإمارات والبحرين، وبحسب الصحف العبرية، فإن نتنياهو ينظر إلى ماعوز كمرشح ثانٍ لمنصب السفير لدى الإمارات.

وأشارت إلى أن كل ذلك مجرد تقييمات، ولم تتلق حتى الآن أي مؤسسة إخطارًا رسميًّا بذلك وطلب وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، تعيين شخص مهني في منصب السفير.

ولا توجد الآن أي اتصالات بين نتنياهو وأشكنازي حول ذلك، حيث قالت وزارة الخارجية: إنه بعد افتتاح السفارة المتوقع في يناير المقبل، سيتم تعيين السفير وسيكون ممثلًا دبلوماسيًّا رفيعًا.

ومن المقرر أن تفتح السفارة في أبو ظبي الشهر المقبل، من خلال حفل "حانوكا"، والذي يجرى التجهيز له من ممثلين عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، حيث سيحضره العديد من الشخصيات.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

الاحتلال الإمارات سفير إسرائيل

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

مواقع التواصل ترفع اسم ماهر الأخرس عالياً
اميركا تشهد اعمال شغب وطعن، دعماً لترامب
حرب اليمن تحرق الاقتصاد السعودي
مظاهرات دعم صمود ماهر الأخرس في معركة الأمعاء الخاوية