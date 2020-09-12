الصمت الأممي يقتل الشعب اليمني.. الأمم المتحدة تشارك تحالف العدوان في قتل اليمنيين

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  الأربعاء 23 ربيع الثاني 1442

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الذكرى الـ 33 لـ "انتفاضة الحجارة". ما أُخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة

الذكرى الـ 33 لـ "انتفاضة الحجارة". ما أُخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة الوقت - يصادف يوم الأربعاء التاسع من ديسمبر الذكرى الـ 33 لـ “انتفاضة الحجارة“، وهي أطول انتفاضة شعبية، فجرها الفلسطينيون ضد الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لإجراءات الاحتلال، وتصاعد هجماته الدامية، والتي كانت تنفذ وقتها بأيدي مستوطنين متطرفين.

الفساد ينهش الجسد الصهيوني.. هل دخل الاحتلال في حالة موت سريري؟ الوقت- يمر الاقتصاد الاسرائيلي بأسوء أيامه لعدة أسباب أهمها الفساد المستشري في الكيان الغاصب من قبل المسؤولين الحكوميين، وفشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإدارة الكيان، يضاف غلى هذا فشله في السيطرة على فيروس كورونا وعدم ..

البراكين الفلسطينية الثائرة في وجه الخيانة.. إطلاق حملة جديدة ضد تطبيع العلاقات في الضفة الغربية الوقت- دعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى مقاطعة الفنادق والمطاعم التي استقبلت وسائل الإعلام الإسرائيلية في إطار حملة تحت عنوان "مال المطبع حرام".

خفايا القلق الاسرائيلي من صور الشهيد قاسم سليماني الوقت- لا يخفى على أحد أن الشهيد الحاج قاسم سليماني كان رقماً صعباً في التحولات السياسية والعسكرية لمنطقة الشرق الأوسط، حيث تمكن الشهيد سليماني من رسم مسارات جديدة لم تعهدها المنطقة، وفتح الطريق أمام محور المقاومة...

فورين بوليسي: أمريكا تقترب من حرب أهلية أكثر من أي وقت مضى الوقت- كتبت فورين بوليسي في مذكرة إلى ستيفن كوك، زميل بارز في مجلس العلاقات الخارجية: "خلال رحلتي إلى العراق قبل عدة سنوات، أمضيت وقتاً في السليمانية، حيث التقيت بمجموعة من طلاب الجامعات الأكراد"، وسألتهم خلال حواراتنا "ما هي الأفكار والمبادئ المشتركة والتاريخ والرواية الوطنية بينكم وبين طلاب جامعتي بغداد والبصرة؟" قالوا جميعاً: "ليس لديهم شيء مشترك"، أدركت أن هذه هي المشكلة الرئيسية في العراق، إذا لم يتمكن العراقيون من الاتفاق على مجموعة مشتركة من الأفكار حول معنى أن تكون عراقياً، فيبدو أن البلد سيظل محكوماً عليه بالفشل.

أخبار

سفير ايران في اليمن: دور اميركا اساسي في الجرائم ضد شعوب المنطقة

سفير ايران في اليمن: دور اميركا اساسي في الجرائم ضد شعوب المنطقة

الوقت- اكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في صنعاء حسن ايرلو بان لاميركا دورا اساسيا في الجرائم المرتكبة ضد شعوب المنطقة خاصة الشعب اليمني.

مصدر عسكري يمني: عودة المزيد من "المنشقين"...وخروقات للتحالف السعودي الوقت-كشف مصدر عسكري يمني، اليوم الثلاثاء، 190 خرقاً جديداً لقوات التحالف السعودي

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: لا مفاوضات قبل عودة واشنطن لالتزاماتها تجاه الاتفاق النووي الوقت-أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الثلاثاء، في مؤتمره الصحفي الاسبوعي إن

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: الانفلات العربي الخليجي حطم كل المعايير الأخلاقية والدينية الوقت- شدد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، في كلمته خلال مؤتمر

حركة الجهاد الاسلامي: التعاون الإعلامي الإماراتي الإسرائيلي تساوق مع التهويد الوقت-قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن "أنظمة التطبيع لم

سلامي: على الأعداء انتظار "الرد الحاسم" على اغتيال زادة الوقت-أكد القائد العام لحرس الثورة في إيران، اللواء حسين سلامي في هامش مراس

دعوات صهيونية متطرفة اتقتحام الأقصى...والاحتلال يضع يده على مئات "الدونمات" في نابلس الوقت-حث "اتحاد منظمات جبل الهيكل" الصهيوني، مساء اليوم، المتطرفين اليهود إلى اقتحام المسجد

موسكو: الاتفاق النووي ضرورة ويجب المحافظة عليه الوقت-أكدت الخارجية الروسية، في مؤتمر لنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي

برهم صالح يصدر بيانا بشأن أحدث السليمانية.. هذا ما جاء فيه الوقت- أصدر الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن الأحداث في مدينة السليمانية والوضع في منطقة كردستان العراق.

بايدن يرشح أمريكياً من أصول أفريقية وزيراً للدفاع الوقت- أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس المنتخب جو بايدن اختار الجنرال المتقاعد لويد أوستن ليكون أول وزير دفاع أمريكي من أصول أفريقية.

السلطة الفلسطينية: إفلات "إسرائيل" من العقاب أصبح أكثر تواتراً وصادماً الوقت- قال المندوب الدائم للسلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، إن إفلات "إسرائيل" من العقاب، عن الهجمات المباشرة ضد المدنيين، ومن بينهم الأطفال، أصبح أكثر تواترا وصادما، حتى أثناء الوباء.

شمخاني: أمريكا تهدف من وراء وجودها في سوريا إلى تهريب نفطها وضمان امن الكيان الوقت- قال امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني ان امریکا تهدف من وراء وجودها في سوريا الى تهريب نفطها وضمان امن الكيان الصهيوني وتعزيز وتوسيع خلايا تنظيم داعش الارهابي في المنطقة مؤكدا على ضرورة وضع حد للتواجد الامريكي الشرير في المنطقة.

موقع إسرائيلي: تم توقيع أول صفقة لبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الإمارات الوقت- أكد موقع إسرائيلي توقيع أول صفقة لبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الإمارات، وشملت هذه الصفقة النبيذ بالعسل وزيت الزينون مع الطحينة.

تركيا تعتزم إرسال مرتزقة سوريين إلى قطر .. ما هي مهمتهم؟ الوقت- قال المرصد السوري المعارض إن الحكومة التركية تعتزم إرسال مقاتلين سوريين، وذلك بعد ان انتهت مهمتهم في المعارك التي دارت في كل من ليبيا وقره باغ.

سفير "إسرائيل" لدى واشنطن: بلادي"تشعر براحة كبيرة" لبيع طائرات "إف-35" للإمارات الوقت- أعلن سفير "إسرائيل" لدى الولايات المتحدة رون دريمر، أمس الاثنين، أن بلاده "تشعر براحة كبيرة" لبيع طائرات "إف-35" للإمارات، وذلك في محاولة لتبديد شكوك أعضاء الكونغرس في الصفقة.

مدير مكتب الرئيس الايراني: لا يمكننا ان نسمح بأن يذهب الدم الطاهر لعالم بارزهدرا الوقت- أكد مدير مكتب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاثنين، أننا لا يمكننا ان نسمح بأن يذهب الدم الطاهر لعالم بارز وهب عمره في سبيل الشعب، هدرا.

الإمارات تتم أول صفقة لبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية داخل أراضيها الوقت- أبرم المجلس الإقليمي شمال الضفة الغربية الاثنين في الامارات أولى صفقات تصدير منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى الإمارات.

أبناء الجولان السوري المحتل يؤكدون تمسكهم بكل شبر من أرضهم وبهويتهم العربية السورية الوقت- أكد أبناء الجولان السوري المحتل وقوفهم ضد مخططات العدو الإسرائيلي الرامية للاستيلاء على أراضي الجولان، مجددين تمسكهم بكل شبر من أرضهم وبهويتهم العربية السورية.

قاليباف يؤكد استمرار دعم إيران لسوريا الوقت- أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران محمد باقر قاليباف على مواصلة الجمهورية الاسلامية الايرانية في دعم سوريا حكومة وشعبا لانها تقف في الخط الامامي بجبهة المقاومة وضرورة إدانة البلدان الاسلامية للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

أنصار الله: الأميركيون أكدوا لنا أن لا سلام في اليمن إذا لم يوافقوا عليه الوقت- أعلن عضو المجلس السياسي الأعلى لحركة "أنصار الله" باليمن محمد علي الحوثي أن الأميركيين أكدوا لهم أنه لن يكون هناك سلام في اليمن إذا لم يكونوا موافقين عليه.

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مقالات

الصمت الأممي يقتل الشعب اليمني.. الأمم المتحدة تشارك تحالف العدوان في قتل اليمنيين

الأربعاء 23 ربيع الثاني 1442
 
 
 
 
 
الصمت الأممي يقتل الشعب اليمني.. الأمم المتحدة تشارك تحالف العدوان في قتل اليمنيين

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ازدواجية الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمة الإنسانيّة في اليمن.. كيف سلبت الأموال السعوديّة القرارات الأمميّة؟

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الوقت- أدرجت الأمم المتحدة تحالف العدوان السعودي على القائمة السوداء في عام 2017 لقيام هذا الاخير بارتكاب الكثير من الجرائم الوحشية ضد أبناء الشعب اليمني ومهاجمة عشرات المدارس والمستشفيات، لكن الأمين العام للأمم المتحدة بعد ذلك قام بشطب اسم التحالف الغاشم الذي تقوده السعودية من القائمة السوداء للمنظمة، وفي هذا الصدد، أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن قيام الأمين العام للأمم المتحدة بحذف اسم تحالف العدوان السعودي من القائمة السوداء، على الرغم من استمراره في قتل المدنيين في اليمن، تعتبر وصمة عار في صفحة هذه المنظمة العالمية. ولفتت تلك المنظمة أن إزدواجية الأمم المتحدة في تعاملها تجاه تحالف العدوان السعودي ينبع من تلقيها الكثير من الأموال والرشاوي من النظام السعودي. وخلال السنوات الماضية تجاهلت الأمم المتحدة معاناة أبناء الشعب اليمني الذي يعيشون تحت وطئة حصاراً خانقاً منذ ما يقارب من خمس سنوات ونصف وهذا الأمر يؤكد أن الأمم المتحدة منحازه بالكامل لدول العدوان ولها دور في قتل أبناء الشعب اليمني الذي بات على شفا مجاعة كبيرة.

وحول هذا السياق، أعربت حركة "أنصار الله" قبل عدة أيام، عن تمسكها برفع الحصار المفروض على اليمن، معتبرة أن أي مقاربة سياسية لا تأخذ ذلك في الاعتبار محكومة بالفشل. جاء ذلك في تغريدة لرئيس الوفد الوطني، "محمد عبد السلام"، على حسابه بـ"تويتر"، وهذه التغريدة تمثل أول تعقيب من حكومة صنعاء على دعوة مبعوث الأمم المتحدة لليمن، "مارتن غريفيث"، أطراف النزاع إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب. وقال "عبد السلام": "التجاهل الأممي للحصار المفروض على اليمن أمر غير مفهوم في الوقت الذي يشكل الحصار الوجه الآخر للعدوان". وتابع: أي مقاربة لا تأخذ في الاعتبار وقف العدوان ورفع الحصار معا فهي مقاربة محكومة بالفشل. وفي وقت سابق من هذا الاسبوع، دعا "غريفيث" أطراف النزاع في اليمن إلى التوصل لاتفاق من أجل إنهاء الحرب وإسكات الأسلحة وإحلال السلام وتحقيق المصالحة. وأعاد "عبدالسلام" في تغريدته تصويب مسار قضية "صافر" ووضع النقاط على الحروف وقال: "سفينة صافر منع عنها الوقود لتشغيلها منذ بدء العدوان، ومع مطالباتنا المستمرة لتقييمها وإصلاحها إلا أنها تقابل باللامبالاة والرفض، ذلك أن من يفرض حرب إبادة على شعب بأكمله ويفرض عليه أشد الحصار لا يبالي بمصير سفينة، ومن رفع قتلة الأطفال من لائحة العار لا يحق له الحديث باسم الإنسانية."

ومن جانبه، اتهم الدكتور "عبد العزيز بن حبتور" رئيس حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء، الأمم المتحدة بالتواطؤ إزاء الجرائم بحق الإنسانية في اليمن. وقال "بن حبتور": "إن الصمت المريب الذي تنتهجه المنظمات الحقوقية والإنسانية عند كل مجزرة يتعرض لها اليمنيون ومع كل جريمة حرب ترتكب بحق النساء والأطفال يعزز اليقين لدى الجميع بأن الصمت الأممي هو القاتل الحقيقي للشعب اليمني". وأضاف: "تحالف العدوان لا يمكنه التمادي في ارتكاب المذابح الجماعية للمدنيين إلا نتيجة ثقته بتواطؤ المنظمات الأممية وتغاضيها مدفوع الثمن عن كل جرائم الحرب اليومية التي يتباهى العدوان باقترافها على مرأى ومسمع العالم". وتابع: "إن جميع الجرائم المروعة التي يرتكبها طيران العدوان السعودي كل يوم، هي جرائم حرب تضاف إلى جرائم الإبادة الموثقة ضد العدوان المتوحش وبمشاركة المنظمات الأممية التي تقتل شعبنا بصمتها الأشد إيلاما وفتكا من طائرات العدوان". وأضاف "أن الجرائم بحق أبناء اليمن لن تسقط بالتقادم ولن تمر تحت أي مسمى كان، فالعقاب سيكون حتميا طال الزمن أم قصر، وعلى المعتدين أن يتوقعوا الرد الموجع من شعبنا عاجلا غير آجل".

وعلى صعيد متصل، ذكر العديد من المسؤولين في حكومة صنعاء أن الأمم المتحدة شريك أساسي في الابادة الجماعية التي تحدث للشعب اليمني من خلال صمتها وموفقتها على الحصار الجائر الذي تفرضه قوات العدوان على ميناء الحديدة منذ اكثر من خمس سنوات ونصف والذي بدوره يهدد بكارثة انسانية بكل المستويات والمقاييس وعلى راس ذلك القطاع الصحي.  وأكد المسؤولين اليمنيين أنه لن تعود الحياة والحق في العيش على هذه الارض الا بالقضاء على الشرذمة التي تدعي أنها إنسانية وهي اليد الاساسية في كل الخراب في العالم. وطالب المسؤولين اليمنيين السياسيين الاحرار والكّتاب لتعرية الامم المتحدة أمام الملأ وكشف مخططاتها والجرائم التي تقوم بها. كما طالب المسؤولين اليمنيين أبطال الجيش واللجان الشعبية بضرب بضرب القصور والمنشآت الحيوية لكل من شارك في إبادة الشعب اليمني.

وعلى صعيد متصل، أكد وكيل وزارة الإعلام "نصر الدين عامر"، أن الأمم المتحدة منذ بداية العدوان منحازة بالكامل لدول العدوان نتيجة الهيمنة الأمريكية على القرار الاممي. وقال "عامر"، أن "الموقف الأممي تجاه العدوان على اليمن، لم يعد صامتاً بل بات متحاملاً على الضحية لمصلحة القاتل"، مشيراً الى أن المال السعودي والاماراتي يستلب القرار الأممي الى حد كبير وهذا ورد على لسان الأمين العام السابق للأمم المتحدة بانكي مون الذي أزال السعودية من قائمة العار لانتهاكات الأطفال بعد تهديدات السعودية بوقف التمويل للسعودية وتمت ازالتها خلال أيام. ولفت إلى أن الوضع العام وخصوصاً الوضع الصحي ينذر بكارثة لا سيما مع تفشي وباء كورونا الذي تسببت دول العدوان بدخوله الى اليمن والان تساهم في انتشاره من خلال منعها كل الاحتياجات اللازمة لمواجهته واخرها ازمة الوقود التي تسببت الى الان بوقف جزئي للكثير من المرافق الصحية التي هي في الاساس ضعيفة جدا وقليلة جدا نتيجة استهدافها بالغارات منذ بداية العدوان. وأشار إلى أن الشعب اليمني لن يظل مكتوف الأيدي تجاه حصاره والعدوان عليه، لافتاً إلى أن الانجازات العسكرية اليمنية ستستمر وستتصاعد حتى يتوقف العدوان ويرتفع الحصار وتتحرر كل الاراضي اليمنية ويتوقف نهب الثروات اليمنية من قبل العدوان ومرتزقته .

وفي الختام، يمكن القول أن حكومة صنعاء لا يمكنها أن تعّول ابداً على الأمم المتحدة في تحقيق اي تقدم نحو السلام العادل ولن تعّول عليها في أي أمر في ظل الهيمنة الأمريكية والمال السعودي عليها والذي اخرجها تماما عن دائرة الاستقلال . وما استمرار قيادة صنعاء في مجاراة الأمم المتحدة إلا من باب التأكيد على حسن نواياها وعلى رغبتها الحقيقية في الوصول إلى السلام العادل والمشرف، وهو في ذات الوقت تأكيد على أن المواجهة والصمود هو خيارها الوحيد بدون السلام العادل وأن على تحالف العدوان والامم المتحدة أن يعلموا أن الإستسلام غير وارد ولا وجود له في كل قواميسها أياً كانت النتائج التي تتمخض عن هذا الموقف الاساسي والمبدئي لليمنيين قيادة وشعباً.

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صمت الأمم المتحدة قتل جرائم تحالف العدوان الرياض أموال عبد السلام المنظمات

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