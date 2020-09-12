موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 23 ربيع الثاني 1442

إخترنا لكم

الذكرى الـ 33 لـ "انتفاضة الحجارة". ما أُخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة

الذكرى الـ 33 لـ "انتفاضة الحجارة". ما أُخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة الوقت - يصادف يوم الأربعاء التاسع من ديسمبر الذكرى الـ 33 لـ “انتفاضة الحجارة“، وهي أطول انتفاضة شعبية، فجرها الفلسطينيون ضد الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لإجراءات الاحتلال، وتصاعد هجماته الدامية، والتي كانت تنفذ وقتها بأيدي مستوطنين متطرفين.

الفساد ينهش الجسد الصهيوني.. هل دخل الاحتلال في حالة موت سريري؟ الوقت- يمر الاقتصاد الاسرائيلي بأسوء أيامه لعدة أسباب أهمها الفساد المستشري في الكيان الغاصب من قبل المسؤولين الحكوميين، وفشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإدارة الكيان، يضاف غلى هذا فشله في السيطرة على فيروس كورونا وعدم ..

البراكين الفلسطينية الثائرة في وجه الخيانة.. إطلاق حملة جديدة ضد تطبيع العلاقات في الضفة الغربية الوقت- دعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى مقاطعة الفنادق والمطاعم التي استقبلت وسائل الإعلام الإسرائيلية في إطار حملة تحت عنوان "مال المطبع حرام".

خفايا القلق الاسرائيلي من صور الشهيد قاسم سليماني الوقت- لا يخفى على أحد أن الشهيد الحاج قاسم سليماني كان رقماً صعباً في التحولات السياسية والعسكرية لمنطقة الشرق الأوسط، حيث تمكن الشهيد سليماني من رسم مسارات جديدة لم تعهدها المنطقة، وفتح الطريق أمام محور المقاومة...

فورين بوليسي: أمريكا تقترب من حرب أهلية أكثر من أي وقت مضى الوقت- كتبت فورين بوليسي في مذكرة إلى ستيفن كوك، زميل بارز في مجلس العلاقات الخارجية: "خلال رحلتي إلى العراق قبل عدة سنوات، أمضيت وقتاً في السليمانية، حيث التقيت بمجموعة من طلاب الجامعات الأكراد"، وسألتهم خلال حواراتنا "ما هي الأفكار والمبادئ المشتركة والتاريخ والرواية الوطنية بينكم وبين طلاب جامعتي بغداد والبصرة؟" قالوا جميعاً: "ليس لديهم شيء مشترك"، أدركت أن هذه هي المشكلة الرئيسية في العراق، إذا لم يتمكن العراقيون من الاتفاق على مجموعة مشتركة من الأفكار حول معنى أن تكون عراقياً، فيبدو أن البلد سيظل محكوماً عليه بالفشل.

أخبار

سفير ايران في اليمن: دور اميركا اساسي في الجرائم ضد شعوب المنطقة

سفير ايران في اليمن: دور اميركا اساسي في الجرائم ضد شعوب المنطقة

الوقت- اكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في صنعاء حسن ايرلو بان لاميركا دورا اساسيا في الجرائم المرتكبة ضد شعوب المنطقة خاصة الشعب اليمني.

مصدر عسكري يمني: عودة المزيد من "المنشقين"...وخروقات للتحالف السعودي الوقت-كشف مصدر عسكري يمني، اليوم الثلاثاء، 190 خرقاً جديداً لقوات التحالف السعودي

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: لا مفاوضات قبل عودة واشنطن لالتزاماتها تجاه الاتفاق النووي الوقت-أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الثلاثاء، في مؤتمره الصحفي الاسبوعي إن

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: الانفلات العربي الخليجي حطم كل المعايير الأخلاقية والدينية الوقت- شدد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، في كلمته خلال مؤتمر

حركة الجهاد الاسلامي: التعاون الإعلامي الإماراتي الإسرائيلي تساوق مع التهويد الوقت-قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن "أنظمة التطبيع لم

سلامي: على الأعداء انتظار "الرد الحاسم" على اغتيال زادة الوقت-أكد القائد العام لحرس الثورة في إيران، اللواء حسين سلامي في هامش مراس

دعوات صهيونية متطرفة اتقتحام الأقصى...والاحتلال يضع يده على مئات "الدونمات" في نابلس الوقت-حث "اتحاد منظمات جبل الهيكل" الصهيوني، مساء اليوم، المتطرفين اليهود إلى اقتحام المسجد

موسكو: الاتفاق النووي ضرورة ويجب المحافظة عليه الوقت-أكدت الخارجية الروسية، في مؤتمر لنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي

برهم صالح يصدر بيانا بشأن أحدث السليمانية.. هذا ما جاء فيه الوقت- أصدر الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن الأحداث في مدينة السليمانية والوضع في منطقة كردستان العراق.

بايدن يرشح أمريكياً من أصول أفريقية وزيراً للدفاع الوقت- أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس المنتخب جو بايدن اختار الجنرال المتقاعد لويد أوستن ليكون أول وزير دفاع أمريكي من أصول أفريقية.

السلطة الفلسطينية: إفلات "إسرائيل" من العقاب أصبح أكثر تواتراً وصادماً الوقت- قال المندوب الدائم للسلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، إن إفلات "إسرائيل" من العقاب، عن الهجمات المباشرة ضد المدنيين، ومن بينهم الأطفال، أصبح أكثر تواترا وصادما، حتى أثناء الوباء.

شمخاني: أمريكا تهدف من وراء وجودها في سوريا إلى تهريب نفطها وضمان امن الكيان الوقت- قال امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني ان امریکا تهدف من وراء وجودها في سوريا الى تهريب نفطها وضمان امن الكيان الصهيوني وتعزيز وتوسيع خلايا تنظيم داعش الارهابي في المنطقة مؤكدا على ضرورة وضع حد للتواجد الامريكي الشرير في المنطقة.

موقع إسرائيلي: تم توقيع أول صفقة لبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الإمارات الوقت- أكد موقع إسرائيلي توقيع أول صفقة لبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الإمارات، وشملت هذه الصفقة النبيذ بالعسل وزيت الزينون مع الطحينة.

تركيا تعتزم إرسال مرتزقة سوريين إلى قطر .. ما هي مهمتهم؟ الوقت- قال المرصد السوري المعارض إن الحكومة التركية تعتزم إرسال مقاتلين سوريين، وذلك بعد ان انتهت مهمتهم في المعارك التي دارت في كل من ليبيا وقره باغ.

سفير "إسرائيل" لدى واشنطن: بلادي"تشعر براحة كبيرة" لبيع طائرات "إف-35" للإمارات الوقت- أعلن سفير "إسرائيل" لدى الولايات المتحدة رون دريمر، أمس الاثنين، أن بلاده "تشعر براحة كبيرة" لبيع طائرات "إف-35" للإمارات، وذلك في محاولة لتبديد شكوك أعضاء الكونغرس في الصفقة.

مدير مكتب الرئيس الايراني: لا يمكننا ان نسمح بأن يذهب الدم الطاهر لعالم بارزهدرا الوقت- أكد مدير مكتب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاثنين، أننا لا يمكننا ان نسمح بأن يذهب الدم الطاهر لعالم بارز وهب عمره في سبيل الشعب، هدرا.

الإمارات تتم أول صفقة لبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية داخل أراضيها الوقت- أبرم المجلس الإقليمي شمال الضفة الغربية الاثنين في الامارات أولى صفقات تصدير منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى الإمارات.

أبناء الجولان السوري المحتل يؤكدون تمسكهم بكل شبر من أرضهم وبهويتهم العربية السورية الوقت- أكد أبناء الجولان السوري المحتل وقوفهم ضد مخططات العدو الإسرائيلي الرامية للاستيلاء على أراضي الجولان، مجددين تمسكهم بكل شبر من أرضهم وبهويتهم العربية السورية.

قاليباف يؤكد استمرار دعم إيران لسوريا الوقت- أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران محمد باقر قاليباف على مواصلة الجمهورية الاسلامية الايرانية في دعم سوريا حكومة وشعبا لانها تقف في الخط الامامي بجبهة المقاومة وضرورة إدانة البلدان الاسلامية للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

أنصار الله: الأميركيون أكدوا لنا أن لا سلام في اليمن إذا لم يوافقوا عليه الوقت- أعلن عضو المجلس السياسي الأعلى لحركة "أنصار الله" باليمن محمد علي الحوثي أن الأميركيين أكدوا لهم أنه لن يكون هناك سلام في اليمن إذا لم يكونوا موافقين عليه.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

الفساد ينهش الجسد الصهيوني.. هل دخل الاحتلال في حالة موت سريري؟

مصدر عسكري يمني: عودة المزيد من "المنشقين"...وخروقات للتحالف السعودي

برهم صالح يصدر بيانا بشأن أحدث السليمانية.. هذا ما جاء فيه

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: لا مفاوضات قبل عودة واشنطن لالتزاماتها تجاه الاتفاق النووي

سلامي: على الأعداء انتظار "الرد الحاسم" على اغتيال زادة

احتجاجات فرنسا تتجدد.. محرقة قمع المسلمين تحرق الشارع الفرنسي

البراكين الفلسطينية الثائرة في وجه الخيانة.. إطلاق حملة جديدة ضد تطبيع العلاقات في الضفة الغربية

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: الانفلات العربي الخليجي حطم كل المعايير الأخلاقية والدينية

فرنسا تفرش السجاد الأحمر للجنرال السيسي

سفير ايران في اليمن: دور اميركا اساسي في الجرائم ضد شعوب المنطقة

شمخاني: أمريكا تهدف من وراء وجودها في سوريا إلى تهريب نفطها وضمان امن الكيان

بايدن يرشح أمريكياً من أصول أفريقية وزيراً للدفاع

الأردن تحيد عن درب فلسطين متجهة للحضن الصهيوني.. اجتماع مثير للجدل ما أهدافه؟

موسكو: الاتفاق النووي ضرورة ويجب المحافظة عليه

دعوات صهيونية متطرفة اتقتحام الأقصى...والاحتلال يضع يده على مئات "الدونمات" في نابلس

خفايا القلق الاسرائيلي من صور الشهيد قاسم سليماني

الأمين العام للأمم المتحدة: توسع الاستيطان يتناقض مع القانون الدولي

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: تركيا تقلص قواتها في شمال سوريا

المصالحة السعودية القطرية بين الترحيب العربي العالمي والصمت الإماراتي

الجيش التركي يحشد قواته العسكرية على جبهات القتال في ريف إدلب الجنوبي

"حزب الله" والانتقال من الردع إلى التفوق

أمريكا تتهم الصين بإفشال المفاوضات مع كوريا الشمالية

الصين تحذر من "مسار خطير" بين بكين وواشنطن...فما هو؟!

وزير النقل العراقي: العراق محطة رئيسية في مشروع "طريق الحرير"

أمريكا المتهم الرئيس في إثارة الاضطرابات داخل العراق

شؤون الأسرى تحذر من تدهور الحالة الصحية للأسيرين أبوعاهور والأقرع

الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه لشعب الفلسطيني

الرئيس الإيراني لإردوغان: الانتقام لدماء الشهيد فخري زادة من حقنا

غارتان للطيران السعودي تستهدفان مطار صنعاء الدولي

السعودية تكتب تاريخاً جديداً مع مرور الطائرة الاسرائيلية

السعودية والتدخل في الشأن اللبناني

أدلة حيّة حول الاعتقالات المروّعة للسجناء السعوديين.. هل تدفع العالم لمقاطعة قمة العشرين؟

إيران: اقتدار البحرية الإيرانية أحبط مخططات القوى الأجنبية بالسيطرة على المنطقة

تفاصيل عمليات قوات الجيش والحشد الشعبي لتأمين البوابات الشرقية للعاصمة

ناقوس الخطر يدق أبواب السعودية

الرئيس العراقي: لضرورة التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وتخفيف التوترات في المنطقة

نتنياهو على خطا ترامب.. هل تعم الفوضى في اسرائيل؟

آل سعود.. عجز مشبوه عن دفع رواتب المرتزقة

منظمات حقوقية تطالب بإحباط مبيعات الأسلحة الأمريكية للإمارات

الذعر ينتشر في معسكرات "آل سعود" بعد الهزيمة التاريخية في قاعدة "ماس" العسكرية + صور

الشيخ هشام العرابي: عمق الأراضي السعودية والإماراتية يقع في مرمى الصواريخ والطائرات اليمنية

لا أمان للصهاينة بحضور المقاومة

السعودية تكشر عن أنيابها مجدداًً وتمارس ضغوطها على "منصور هادي"

العلاقات المصرية العراقية... الأهداف والمكونات المؤثرة

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتهم دمشق مجدداً.. الأسباب والدلالات

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير
انتفاضة الدم والنار والحجارة

الذكرى الـ 33 لـ "انتفاضة الحجارة". ما أُخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة

الأربعاء 23 ربيع الثاني 1442
 
 
 
 
 
الذكرى الـ 33 لـ "انتفاضة الحجارة". ما أُخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت - يصادف يوم الأربعاء التاسع من ديسمبر الذكرى الـ 33 لـ “انتفاضة الحجارة“، وهي أطول انتفاضة شعبية، فجرها الفلسطينيون ضد الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لإجراءات الاحتلال، وتصاعد هجماته الدامية، والتي كانت تنفذ وقتها بأيدي مستوطنين متطرفين.

وتعد "الانتفاضة" التي اندلعت عام 1987 واستمرت حتى عام 1994، من أهم المراحل التي شهدتها القضية الفلسطينية في العصر الحديث.

ونجحت الانتفاضة في انتزاع اعتراف إسرائيل والدول الغربية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، بالشعب الفلسطيني، وتأسيس حكم ذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة، تحت مسمى "السلطة الوطنية الفلسطينية".

وكان تأسيس السلطة الوطنية من مخرجات "اتفاق أوسلو للسلام" بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل لعام 1993، والذي ينص على انتهاء عملية السلام عام 1999، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967 (الضفة وغزة)، وهو ما تنصلت منه إسرائيل.

وتسبب رفض إسرائيل إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة، باندلاع الانتفاضة الثانية (نهاية عام 2000 وحتى 2005).

ورغم استخدام الفلسطينيين للتظاهرات والحجارة في الاحتجاجات، إلا أن إسرائيل قابلت ذلك باستخدام العنف المفرط، وردت بإطلاق النار على المتظاهرين ما أدى إلى مقتل وجرح الآلاف.

كما تبنت إسرائيل، سياسة ما يعرف بـ"تكسير العظام"، حيث عمد الجنود، تنفيذا لقرار وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك، اسحاق رابين، إلى ضرب راشقي الحجارة، بالعصي، بهدف كسر أطرافهم.

وبلغت حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين استشهدوا بفعل الاعتداءات الإسرائيلية خلال انتفاضة الحجارة، بحسب بيانات رسمية، 1162 فلسطينياً، بينهم حوالي 241 طفلا، فيما أصيب نحو 90 ألفا آخرين.

مراحل تشكل الانتفاضة

مرت الانتفاضة بعدة مراحل، حيث شهدت تشكيل مجموعات عسكرية مسلحة، تابعة للفصائل الفلسطينية، خاضت العديد من الاشتباكات مع جيش الاحتلال، فيما شكلت خلايا تنظيمية ساعدت في إدارة الحياة اليومية للمواطنين، كبديل عن إدارة الاحتلال، كما شكلت وقتها القيادة الوطنية الموحدة، من كافة الفصائل الفلسطينية، للإشراف على الفعاليات الشعبية المناهضة للاحتلال.

واشتهر المشاركون في فعاليات “انتفاضة الحجارة” بوضع غطاء على الوجه، لإخفاء هويتهم عن جنود الاحتلال، وذلك في ظل حملات الاعتقال الكبيرة التي نفذتها قوات الاحتلال خلال تلك الفترة، حيث قام وقتها الاحتلال بفتح سجن من الخيام في منطقة النقب، زج فيه عددا كبيرا من الأسرى في ظروف قاسية.

ثم دأبت حركات المقاومة في فلسطين على استعمال وسائل قتالية عديدة في مواجهة الجيش الإسرائيلي، بدءاً من الحجر وقنابل المولوتوف، وصولاً إلى الصواريخ والطائرات التي عملت على تطوير العديد منها محلياً لمواجهة الحصار المفروض عليها.

ورغم التطور العسكري الذي يمتاز به الجيش الإسرائيلي، ما زال عاجزاً عن إيجاد حلٍ لأسلحة المقاومة الفلسطينية بشكل كامل، وقد فوجئ بكمية ونوعية الأسلحة التي استخدمتها المقاومة الفلسطينية، حيث تواصل القوى الفلسطينية تصنيع الأسلحة والمواد القتالية وتطويرها، رغم التضييق والحصار الذي تعاني منه للتزود بالمواد الأساسية والذخائر اللازمة لذلك، وتسعى  لتعويض النقص الكبير الذي تعاني منه في الإمكانيات التسليحية عبر ابتكار وسائل بديلة تتمتّع بقدر من الفعالية. وكانت الصواريخ وأبرزها صواريخ القسام والأقصى وM75 والقذائف والمدافع محلية الصنع بالاضافة الى البنادق والمتفجرات والطائرات المسيرة من بين الأسلحة التي استخدمتها المقاومة الفلسطينية في حروبها مع إسرائيل.

انتفاضة حتى التحرير رغم أنف الخونة

يواجه الفلسطينيون، منذ عام تقريباً، تحديات عديدة، أبرزها "صفقة القرن" الأمريكيّة الهادفة إلى تصفيّة قضيتهم العادلة، والمنهج الصهيونيّ لضم نحو ثلث مساحة أراضي الضفة الغربيّة المحتلة إلى سلطة العدو، ومسألة إدخال بعض الدول العربيّة إلى حظيرة التطبيع، في ظل استمرار الكيان الصهيونيّ باحتلال الأراضي العربيّة، وممارسة الإجرام بحق أبناء الأمّة، والعبث بمقدساتها التاريخيّة.

الذكرى الثالثة والثلاثين لانتفاضة الحجارة، تأتي في وقت تتسابق فيه الانظمة العربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، وتعود فيه السلطة الفلسطينية لوهم المفاوضات، الامر الذي دعت فصائل المقاومة لتوقفه والاستناد لإرادة الشعب.

وفي الوقت الذي يعتبر فيه الفلسطينيون، أنّ التطبيع مع العدو الصهيونيّ يُشكل "خيانة كبرى" لفلسطين وشعبها ومقدساتها، ويُمثّل طعنة في ظهر الشعب الفلسطينيّ، و تآمراً على نضاله، وخيانةً لمقاومته، وتكريسا للاحتلال، يصرون على ضرورة المقاومة والنضال لمحاربة "خطيئة التطبيع" ومواجهة اتفاقيات العار بين بعض الدول العربيّة و العدو الغاصب.

لكن الشعب الفلسطيني يؤكد ان لديه إصرار أكثر من أي وقت مضى على مواصلة كفاحه الوطني المشروع حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بكل أشكاله وتعبيراته، كما ان الدرس الذي لم تتعلمه إسرائيل هو أن “الشعب الفلسطيني، الذي يخوض نضالا متواصلا بلا هوادة منذ مئة عام، لن يرضخ أو يستسلم ولن يقبل بالتعايش مع الاحتلال والاستيطان والتهويد، وأن إرادته الوطنية لن تنكسر بل تزداد صلابة، ولديه إصرار أكبر على مواصلة مسيرة الحرية والكرامة والاستقلال.

ومن غير المُستبعد أن تنطلق شرارة انتفاضة فلسطينيّة جديدة في ظل التمادي الصهيونيّ المتزامن مع الضغوط العربيّة والأمريكيّة، وإنّ أكثر ما يحتاجه الفلسطينيون اليوم هو الوحدة ولا شيء غيرها، لمواجهة الخطر الداهم الذي يهدد مستقبلهم، وبالتأكّيد فإنّ الشعب الفلسطينيّ يستطيع بوحدته أن يُفشل كل الخيانات والمؤامرات.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

"انتفاضة الحجارة"

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

مواقع التواصل ترفع اسم ماهر الأخرس عالياً
اميركا تشهد اعمال شغب وطعن، دعماً لترامب
حرب اليمن تحرق الاقتصاد السعودي
مظاهرات دعم صمود ماهر الأخرس في معركة الأمعاء الخاوية