مصدر عسكري يمني: عودة المزيد من "المنشقين"...وخروقات للتحالف السعودي

الوقت-كشف مصدر عسكري يمني، اليوم الثلاثاء، 190 خرقاً جديداً لقوات التحالف السعودي في جبهات الحُدَيْدَة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها 11غارة لطائرات الاستطلاع.

القوات المتعددة للتحالف السعودي، استحدثت تحصينات قتالية في حَيْس والفازة جنوب الحُدَيْدَة. ومن بين خروقات قوات التحالف السعودي 11غارة جوية لطائرات الاستطلاع على شارع الخمسين شرقي مدينة الحُدَيْدَة. واضاف المصدر، أن القوات المتعددة للتحالف السعودي، قصفت مناطق سيطرة الجيش واللجان في الحُدَيْدَة، خلال الساعات الماضية بـ281 قذيفة مدفعية .

كما شنّت طائرات التحالف السعودي، 12 غارة على مديريات مَدْغِل الجِدْعان ورغوان وصرواح في محافظة مأرب شمال شرق اليمن.

هذا وأعلن التحالف السعودي عن تدمير طائرة من دون طيار، أطلقتها قوات صنعاء باتجاه ‎السعودية، فيما لم تنف أو تؤكد القوات المسلحة اليمنية ما اعلنته السعودية. بشأن الهجوم.

واستقبل المركز الوطني للعائدين، يوم أمس الأثنين، في صنعاء، 23 عنصراً من المنضمين إلى قوات حكومة صنعاء، بعد انشقاقهم عن قوات التحالف السعودي.

وبين العائدين، قائد ما يسمى بمحور آزال في جبهة باقِم الحدودية شمالي صعدة قبالة عسير السعودية، العميد هاني الوصابي. بالإضافة قائد الكتيبة الأولى، لما يسمى بلواء الفتح في الجوف المقدم رمزي الظاهري، وهم عادوا بعدتهم وعتادهم التي تسلموها من معسكرات التحالف السعودي.

يأتي هذا بعد نحو أسبوع، من انضمام 25 عنصراً بينهم 3 من قادة اللواء الثالث عروبة، في منطقة الخوبة الحدودية بجيزان السعودية، إلى قوات حكومة صنعاء بعد انشقاقهم عن قوات التحالف السعودي.