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  الثلاثاء 22 ربيع الثاني 1442

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الفساد ينهش الجسد الصهيوني.. هل دخل الاحتلال في حالة موت سريري؟ الوقت- يمر الاقتصاد الاسرائيلي بأسوء أيامه لعدة أسباب أهمها الفساد المستشري في الكيان الغاصب من قبل المسؤولين الحكوميين، وفشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإدارة الكيان، يضاف غلى هذا فشله في السيطرة على فيروس كورونا وعدم ..

البراكين الفلسطينية الثائرة في وجه الخيانة.. إطلاق حملة جديدة ضد تطبيع العلاقات في الضفة الغربية الوقت- دعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى مقاطعة الفنادق والمطاعم التي استقبلت وسائل الإعلام الإسرائيلية في إطار حملة تحت عنوان "مال المطبع حرام".

خفايا القلق الاسرائيلي من صور الشهيد قاسم سليماني الوقت- لا يخفى على أحد أن الشهيد الحاج قاسم سليماني كان رقماً صعباً في التحولات السياسية والعسكرية لمنطقة الشرق الأوسط، حيث تمكن الشهيد سليماني من رسم مسارات جديدة لم تعهدها المنطقة، وفتح الطريق أمام محور المقاومة...

فورين بوليسي: أمريكا تقترب من حرب أهلية أكثر من أي وقت مضى الوقت- كتبت فورين بوليسي في مذكرة إلى ستيفن كوك، زميل بارز في مجلس العلاقات الخارجية: "خلال رحلتي إلى العراق قبل عدة سنوات، أمضيت وقتاً في السليمانية، حيث التقيت بمجموعة من طلاب الجامعات الأكراد"، وسألتهم خلال حواراتنا "ما هي الأفكار والمبادئ المشتركة والتاريخ والرواية الوطنية بينكم وبين طلاب جامعتي بغداد والبصرة؟" قالوا جميعاً: "ليس لديهم شيء مشترك"، أدركت أن هذه هي المشكلة الرئيسية في العراق، إذا لم يتمكن العراقيون من الاتفاق على مجموعة مشتركة من الأفكار حول معنى أن تكون عراقياً، فيبدو أن البلد سيظل محكوماً عليه بالفشل.

لماذا تُعد إيران الخيار الأكثر الأنسب والأفضل لتعزيز القوة العسكرية للعراق؟ تتمتع إيران والعراق ، باعتبارهما لاعبين رئيسيين في منطقة غرب آسيا ، بمستوى كبير من التعاون السياسي والعسكري والاقتصادي والأمني في جميع السنوات التي تلت عام 2003

أخبار

موسكو: الاتفاق النووي ضرورة ويجب المحافظة عليه

موسكو: الاتفاق النووي ضرورة ويجب المحافظة عليه

الوقت-أكدت الخارجية الروسية، في مؤتمر لنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي

برهم صالح يصدر بيانا بشأن أحدث السليمانية.. هذا ما جاء فيه الوقت- أصدر الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن الأحداث في مدينة السليمانية والوضع في منطقة كردستان العراق.

بايدن يرشح أمريكياً من أصول أفريقية وزيراً للدفاع الوقت- أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس المنتخب جو بايدن اختار الجنرال المتقاعد لويد أوستن ليكون أول وزير دفاع أمريكي من أصول أفريقية.

السلطة الفلسطينية: إفلات "إسرائيل" من العقاب أصبح أكثر تواتراً وصادماً الوقت- قال المندوب الدائم للسلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، إن إفلات "إسرائيل" من العقاب، عن الهجمات المباشرة ضد المدنيين، ومن بينهم الأطفال، أصبح أكثر تواترا وصادما، حتى أثناء الوباء.

شمخاني: أمريكا تهدف من وراء وجودها في سوريا إلى تهريب نفطها وضمان امن الكيان الوقت- قال امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني ان امریکا تهدف من وراء وجودها في سوريا الى تهريب نفطها وضمان امن الكيان الصهيوني وتعزيز وتوسيع خلايا تنظيم داعش الارهابي في المنطقة مؤكدا على ضرورة وضع حد للتواجد الامريكي الشرير في المنطقة.

موقع إسرائيلي: تم توقيع أول صفقة لبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الإمارات الوقت- أكد موقع إسرائيلي توقيع أول صفقة لبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الإمارات، وشملت هذه الصفقة النبيذ بالعسل وزيت الزينون مع الطحينة.

تركيا تعتزم إرسال مرتزقة سوريين إلى قطر .. ما هي مهمتهم؟ الوقت- قال المرصد السوري المعارض إن الحكومة التركية تعتزم إرسال مقاتلين سوريين، وذلك بعد ان انتهت مهمتهم في المعارك التي دارت في كل من ليبيا وقره باغ.

سفير "إسرائيل" لدى واشنطن: بلادي"تشعر براحة كبيرة" لبيع طائرات "إف-35" للإمارات الوقت- أعلن سفير "إسرائيل" لدى الولايات المتحدة رون دريمر، أمس الاثنين، أن بلاده "تشعر براحة كبيرة" لبيع طائرات "إف-35" للإمارات، وذلك في محاولة لتبديد شكوك أعضاء الكونغرس في الصفقة.

مدير مكتب الرئيس الايراني: لا يمكننا ان نسمح بأن يذهب الدم الطاهر لعالم بارزهدرا الوقت- أكد مدير مكتب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاثنين، أننا لا يمكننا ان نسمح بأن يذهب الدم الطاهر لعالم بارز وهب عمره في سبيل الشعب، هدرا.

الإمارات تتم أول صفقة لبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية داخل أراضيها الوقت- أبرم المجلس الإقليمي شمال الضفة الغربية الاثنين في الامارات أولى صفقات تصدير منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى الإمارات.

أبناء الجولان السوري المحتل يؤكدون تمسكهم بكل شبر من أرضهم وبهويتهم العربية السورية الوقت- أكد أبناء الجولان السوري المحتل وقوفهم ضد مخططات العدو الإسرائيلي الرامية للاستيلاء على أراضي الجولان، مجددين تمسكهم بكل شبر من أرضهم وبهويتهم العربية السورية.

قاليباف يؤكد استمرار دعم إيران لسوريا الوقت- أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران محمد باقر قاليباف على مواصلة الجمهورية الاسلامية الايرانية في دعم سوريا حكومة وشعبا لانها تقف في الخط الامامي بجبهة المقاومة وضرورة إدانة البلدان الاسلامية للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

أنصار الله: الأميركيون أكدوا لنا أن لا سلام في اليمن إذا لم يوافقوا عليه الوقت- أعلن عضو المجلس السياسي الأعلى لحركة "أنصار الله" باليمن محمد علي الحوثي أن الأميركيين أكدوا لهم أنه لن يكون هناك سلام في اليمن إذا لم يكونوا موافقين عليه.

الخارجية السورية: اغتيال سليماني وفخري زاده كشف مرة أخرى الوجه الحقيقي للكيان الصهيوني وأميركا الوقت- أدان وزير خارجية سوريا فيصل المقداد اغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني والعالم الشهيد محسن فخري زاده وعدّه كشف مرة أخرى عن الوجه الحقيقي للكيان الصهيوني واميركا ودعمهما للارهاب.

إلقاء القبض على 4 دواعش بينهم "نائب والي العراق" في مُحافظة الأنبار الوقت- ألقت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، القبض على أربعة من ارهابيي عصابات داعش.

رويترز: ترامب يعدّ عقوبات جديدة على مسؤولين صينيين بارزين الوقت-كشفت وكالة "رويترز" الامريكية، صباح اليوم، أن واشنطن تستعد لفرض عقوبات على ما

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أخبار

موسكو: الاتفاق النووي ضرورة ويجب المحافظة عليه

الثلاثاء 22 ربيع الثاني 1442
 
 
 
 
 
موسكو: الاتفاق النووي ضرورة ويجب المحافظة عليه

موسكو: الاتفاق النووي ضرورة ويجب المحافظة عليه

الوقت-أكدت الخارجية الروسية، في مؤتمر لنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي

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الوقت-أكدت الخارجية الروسية، في مؤتمر لنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف للصحفيين مساء اليوم الثلاثاء، على إن روسيا "ما زالت تؤمن بإمكانية الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة" المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني، و"تعمل على ذلك مع جميع الأطراف".

وشدد نائب وزير الخارجية أن "السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو ما يجب القيام به لزيادة فرص الحفاظ على خطة العمل المشتركة الشاملة، وضمان مزيد من العمل ضمن الإطار المحدد في عام 2015. المطلوب من جميع الأطراف هو التحلي بضبط النفس والمسؤولية، وهناك فرص لذلك".

وتابع أن روسيا "تمشى في الطريق الصحيح في اتصالاتها مع الزملاء من أوروبا، وخارجها".

وكشف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الثلاثاء، أن من الممكن أن تعود إيران عن جميع خطواتها في حال عادت أميركا إلى تنفيذ التزاماتها تجاه الاتفاق النووي.

ونفى ربيعي احتمال إجراء المزيد من المفاوضات حول المشروع النووي، قائلاً إن "المفاوضات حول الاتفاق النووي انتهت بالنسبة لنا، وليس من المقرر إقامة مفاوضات جديدة. المسألة الوحيدة المتبقية اليوم هي عودة جميع الأطراف في الاتفاق النووي إلى التزام بتعهدادتهم تجاه الاتفاق".

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روسيا إيران الاتفاق النووي الإيراني الحكومة الإيرانية

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