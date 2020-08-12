موسكو: الاتفاق النووي ضرورة ويجب المحافظة عليه

الوقت-أكدت الخارجية الروسية، في مؤتمر لنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف للصحفيين مساء اليوم الثلاثاء، على إن روسيا "ما زالت تؤمن بإمكانية الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة" المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني، و"تعمل على ذلك مع جميع الأطراف".

وشدد نائب وزير الخارجية أن "السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو ما يجب القيام به لزيادة فرص الحفاظ على خطة العمل المشتركة الشاملة، وضمان مزيد من العمل ضمن الإطار المحدد في عام 2015. المطلوب من جميع الأطراف هو التحلي بضبط النفس والمسؤولية، وهناك فرص لذلك".

وتابع أن روسيا "تمشى في الطريق الصحيح في اتصالاتها مع الزملاء من أوروبا، وخارجها".

وكشف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الثلاثاء، أن من الممكن أن تعود إيران عن جميع خطواتها في حال عادت أميركا إلى تنفيذ التزاماتها تجاه الاتفاق النووي.

ونفى ربيعي احتمال إجراء المزيد من المفاوضات حول المشروع النووي، قائلاً إن "المفاوضات حول الاتفاق النووي انتهت بالنسبة لنا، وليس من المقرر إقامة مفاوضات جديدة. المسألة الوحيدة المتبقية اليوم هي عودة جميع الأطراف في الاتفاق النووي إلى التزام بتعهدادتهم تجاه الاتفاق".