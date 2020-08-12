بايدن يرشح أمريكياً من أصول أفريقية وزيراً للدفاع

الوقت- أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس المنتخب جو بايدن اختار الجنرال المتقاعد لويد أوستن ليكون أول وزير دفاع أمريكي من أصول أفريقية.

وقالت مجلة بوليتيكو إن الجنرال السابق والبالغ من العمر 67 عاماً تفوق على المرشحة لهذا المنصب ميشيل فلورنوي الوكيلة السابقة لوزارة الدفاع وسط ضغوط تمارس على بايدن لترشيح المزيد من الشخصيات من الأقليات لمراكز في إدارته.

وفي هذا السياق أعلن بايدن أمس عن اختيار المدعي العام لولاية كاليفورنيا كزافييه بيسيرا وزيراً للصحة وفي حالة موافقة مجلس الشيوخ على ذلك سيصبح بيسيرا أول وزير للصحة من أصل إسباني.

ووفق المجلة سيعلن بايدن اليوم رسمياً عن ترشيح أوستن لكن تصديق تعيينه في الكونغرس ليس أمراً مؤكداً إذ أن نواباً وخبراء في الأمن القومي أعلنوا معارضتهم لهذه التسمية مشيرين إلى أن مدة تقاعده لا تزال دون السبع سنوات.

واعتمد الكونغرس قاعدة تنص على أن أي عسكري سابق مرشح لتولي وزارة الدفاع يجب أن يكون متقاعداً منذ سبع سنوات على الأقل.

وعمل بايدن مع الجنرال أوستن في عهد باراك أوباما حينما أشرف على تنفيذ قرار الرئيس السابق سحب 50 ألف عسكري أمريكي من العراق في عام 2011.

وتولى أوستن قيادة القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بين عامي 2013 و2016 وهو خريج أكاديمية (وست بوينت) العسكرية وخدم أكثر من 40 عاما في الجيش قبل التقاعد عام 2016 والانتقال للعمل في قطاع الدفاع.