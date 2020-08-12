البراكين الفلسطينية الثائرة في وجه الخيانة.. إطلاق حملة جديدة ضد تطبيع العلاقات في الضفة الغربية

الوقت- كشفت العديد من التقارير الاخبارية، أن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، دعوا يوم أمس الاحد إلى مقاطعة الفنادق والمطاعم التي استقبلت وسائل الإعلام الإسرائيلية في إطار حملة تحت عنوان "مال المطبع مال حرام". ولفتت تلك التقارير إلى أن بعض النشطاء التقطوا صورا للمطاعم والفنادق التي أقدمت على استقبال وسائل الإعلام الإسرائيلية داخلها وأجرت مقابلات مع مراسلين إسرائيليين. وأشارت تلك التقارير إلى أن هذه الحملة تأتي، بعد نشر قناة "كان" الإسرائيلية تقريراً مصوراً في مدينتي "بيت لحم" و"رام الله" عن الحياة الاقتصادية في ظل جائحة "كورونا"، تضمن مقابلات مع مدراء مطعم "لاكوتشينا" وفندق "الكرمل" في مدينة "رام الله" ومشاوي "الكروان" وفندق "بيت لحم" في مدينة "بيت لحم".

وحول هذا السياق، قال "محمود النواجعة" منسق عام حركة المقاطعة الفلسطينية، إن "ما ظهر في الفيديو الإسرائيلي، يندرج تحت إطار التطبيع، باستضافة الإعلام الإسرائيلي الذي هو جزء من ماكينة التحريض الصهيونية ضد أبناء الشعب الفلسطيني". وشدد، على ضرورة أن يكون هناك رد فعل شعبي تجاه هذه الأماكن بعدم التعامل معها، وأن تكون هناك نداءات لمقاطعتها. ومن جانبها، دعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، إلى مقاطعة الإعلام الإسرائيلي الذي يدخل مراسلوه الأراضي الفلسطينية محتلين وبحماية جيش الاحتلال في أغلب الأحيان، وخاصة وأنه إعلام يبث سمومه بشكل مبرمج.

واعتبرت نقابة الصحفيين، أن أي تعامل مع وسائل إعلام الاحتلال، يعتبر من جرائم التطبيع المرفوضة والملفوظة وطنياً وشعبياً، وأن أصحاب المطاعم والفنادق الذين ظهروا في الفيديو مدانون بجرم التطبيع كما وأن طريقة تعاطيهم مع المراسلين الإسرائيليين أظهرت دونيتهم التي لا تليق بأي فلسطيني. وقالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين تعقيباً على التقرير وانزلاق بعض أصحاب المطاعم والمقاهي والفنادق إلى بقعة خطيرة، إن "أصحاب المطاعم والمقاهي والفنادق الذين ظهروا في التقرير المذكور مدانون بجرم التطبيع، وأن طريقة تعاطيهم مع المراسلين أظهر دونيتهم التي لا تليق بأي فلسطيني". وأضافت إنها طالما دعت إلى مقاطعة وسائل إعلام الاحتلال ومراسليها الذين يدخلون الأراضي الفلسطينية كمحتلين، وبحماية جيش الاحتلال في أغلب الاحيان، وأنها بهذه المناسبة تجدد دعوتها للمقاطعة المطلقة لوسائل إعلام الاحتلال التي تبث سمومها.

ومن جهتها، تساءلت ناشطة على موقع فايسبوك "لو صحفي فلسطيني بدو يتجول على فنادق ومطاعم ومقاهي رام الله لتقرير مصور، ممكن يُستقبل بحرارة وابتسامات عريضة مثل جال بيرغر على سبيل المثال؟" وبدوره قال الناشط "فادي عاروري" على حسابه في تويتر، "زمان ما كان يسترجي صحافي إسرائيلي يدخل على رام الله، وفي مرة من المرات بتذكر كيف مرة طردناهم من دوار الساعة".

الجدير بالذكر، أن أبناء الشعب الفلسطيني نظموا العديد من المظاهرات والاحتجاجات خلال الاشهر الماضية في العديد من المدن والمناطق الفلسطينية للتعبير عن رفضهم القاطع على الاتفاق على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين، وشاركت في هذه المظاهرات حركتا "فتح وحماس". واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني "محمد اشتية" الاتفاق "طعنة مؤلمة في الظهر". فيما قال القيادي في حركة حماس "اسماعيل هنية" إن "أي أحد يقوم بالتطبيع يضع نفسه في معسكر صفقة القرن". واعتبر القيادي في حركة حماس "سامي أبو زهري" أن حكام الإمارات والبحرين خانوا القدس وفلسطين، وأن الاتفاق لن يفلح في تحقيق أي سلام للاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، مشددا على أن الشعوب ستبقى تتعامل مع الاحتلال على أنه العدو الحقيقي لهم.

ومن جانبه، قال "حازم قاسم" المتحدث باسم حركة حماس في بيان إن "الشعب الفلسطيني سيتعامل مع هذه الاتفاقات وكأنها لم تكن، من خلال إصراره على النضال حتى استرداد كامل حقوقه". من جهته، جدد "أحمد حلس" عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" التأكيد على أن التطبيع "خيانة"، مضيفا "لن تمر صفقة ترامب ولا خطة الضم ولن نقبل بالتطبيع". وقال "حلس" أيضا "لن تنجح الأنظمة المطبعة في شطب فلسطين من ذاكرة الأمة". ورأت حركة الجهاد الإسلامي في بيان أن ما جرى ليس اتفاقا للتطبيع، وإنما إعلان الانتقال من التطبيع إلى إقامة حلف يكرس واقع الهيمنة على المنطقة، كما اعتبرته تهديدا لهوية المنطقة ومستقبلها. ومن جهتها، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في تصريح صحفي أن الإعلان بمثابة "يوم أسود"، وأن الاتفاق لم يجرِ تنفيذه بين ليلةٍ وضحاها بل تم الإعداد والتهيئة والتخطيط له عبر سنوات.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمين العام جبهة التحرير الفلسطينية "واصل أبو يوسف" هذا "يوم أسود في تاريخ النظام الرسمي العربي، ويوم حزين بالنسبة للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية". وتابع "إنها طعنة غادرة أخرى في ظهر نضال الشعب الفلسطيني"، معتبرا أن توقيع اتفاقي التطبيع "يأتي في ظل ما يسمى صفقة القرن الأميركية الهادفة التصفية القضية الفلسطينية". ولقد أكد المحتجون على "رفضهم المطلق" لاتفاق تطبيع العلاقات الإسرائيلي - الإماراتي - البحريني، وعلى أن "منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني". كما دعا المحتجون من شخصيات وطنية وأخرى دينية إسلامية ومسيحية، الإمارات والبحرين إلى "احترام قرارات الشرعية الدولية، وميثاقي جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامية والقرارات المتعددة الصادرة عن القمم العربية والإسلامية المختلفة". وأعلنوا أيضا "مقاطعة حكام أبوظبي على كل المستويات".

وشدد المشاركون في تلك الاحتجاجات على أن ما حدث في واشنطن هو مؤامرة ضد القضية الفلسطينية وتنفيذ لخطة الضم الإسرائيلية والحلول الأمريكية. وتجمع مئات من قادة الفصائل الفلسطينية والمواطنين أمام مقر الأمم المتحدة في غزة للتنديد بالتطبيع، ورفعوا لافتات تصف التطبيع بالخيانة للقضية الفلسطينية والأمة العربية والإسلامية. وأحرق المتظاهرون توابيت وضعت عليها أعلام دولتي الإمارات والبحرين وصور رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، وملك البحرين "حمد بن عيسى آل خليفة"، وولي عهد أبو ظبي "محمد بن زايد آل نهيان".