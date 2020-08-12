الأردن تحيد عن درب فلسطين متجهة للحضن الصهيوني.. اجتماع مثير للجدل ما أهدافه؟

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  الثلاثاء 22 ربيع الثاني 1442

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فورين بوليسي: أمريكا تقترب من حرب أهلية أكثر من أي وقت مضى الوقت- كتبت فورين بوليسي في مذكرة إلى ستيفن كوك، زميل بارز في مجلس العلاقات الخارجية: "خلال رحلتي إلى العراق قبل عدة سنوات، أمضيت وقتاً في السليمانية، حيث التقيت بمجموعة من طلاب الجامعات الأكراد"، وسألتهم خلال حواراتنا "ما هي الأفكار والمبادئ المشتركة والتاريخ والرواية الوطنية بينكم وبين طلاب جامعتي بغداد والبصرة؟" قالوا جميعاً: "ليس لديهم شيء مشترك"، أدركت أن هذه هي المشكلة الرئيسية في العراق، إذا لم يتمكن العراقيون من الاتفاق على مجموعة مشتركة من الأفكار حول معنى أن تكون عراقياً، فيبدو أن البلد سيظل محكوماً عليه بالفشل.

لماذا تُعد إيران الخيار الأكثر الأنسب والأفضل لتعزيز القوة العسكرية للعراق؟ تتمتع إيران والعراق ، باعتبارهما لاعبين رئيسيين في منطقة غرب آسيا ، بمستوى كبير من التعاون السياسي والعسكري والاقتصادي والأمني في جميع السنوات التي تلت عام 2003

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"حزب الله" والانتقال من الردع إلى التفوق الوقت- مفاجأت "حزب الله" اللبناني للعدو الصهيوني لا تتوقف، ومعادلة الردع والتوازن التي حققها "حزب الله" بعد حرب العام 2006 لا تزال تؤتي ثمارها عاما بعد عام، ولكن يبدو ان الحزب لايريد التوقف عند معادلة الردع، فهو يمضي اليوم نحو...

أخبار

برهم صالح يصدر بيانا بشأن أحدث السليمانية.. هذا ما جاء فيه

برهم صالح يصدر بيانا بشأن أحدث السليمانية.. هذا ما جاء فيه

الوقت- أصدر الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن الأحداث في مدينة السليمانية والوضع في منطقة كردستان العراق.

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شمخاني: أمريكا تهدف من وراء وجودها في سوريا إلى تهريب نفطها وضمان امن الكيان الوقت- قال امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني ان امریکا تهدف من وراء وجودها في سوريا الى تهريب نفطها وضمان امن الكيان الصهيوني وتعزيز وتوسيع خلايا تنظيم داعش الارهابي في المنطقة مؤكدا على ضرورة وضع حد للتواجد الامريكي الشرير في المنطقة.

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تركيا تعتزم إرسال مرتزقة سوريين إلى قطر .. ما هي مهمتهم؟ الوقت- قال المرصد السوري المعارض إن الحكومة التركية تعتزم إرسال مقاتلين سوريين، وذلك بعد ان انتهت مهمتهم في المعارك التي دارت في كل من ليبيا وقره باغ.

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مدير مكتب الرئيس الايراني: لا يمكننا ان نسمح بأن يذهب الدم الطاهر لعالم بارزهدرا الوقت- أكد مدير مكتب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاثنين، أننا لا يمكننا ان نسمح بأن يذهب الدم الطاهر لعالم بارز وهب عمره في سبيل الشعب، هدرا.

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إلقاء القبض على 4 دواعش بينهم "نائب والي العراق" في مُحافظة الأنبار الوقت- ألقت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، القبض على أربعة من ارهابيي عصابات داعش.

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مقالات

الأردن تحيد عن درب فلسطين متجهة للحضن الصهيوني.. اجتماع مثير للجدل ما أهدافه؟

الثلاثاء 22 ربيع الثاني 1442
 
 
 
 
 
الأردن تحيد عن درب فلسطين متجهة للحضن الصهيوني.. اجتماع مثير للجدل ما أهدافه؟

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الوقت- في خطوة مثيرة للجدل وبعد انقطاع طويل، اجتمع نائب رئيس وزراء العدو الصهيونيّ، جابي أشكنازي، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، في جسر الملك حسين لرسم خطوط ومآلات تكثيف الجهود لإعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والصهاينة على أساس حل الدولتين، بالتزامن مع قرار السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، استئناف التعاون الأمني والاقتصادي مع الكيان الغاصب.

عقب الفتور الكبير في العلاقات بين عمّان وتل أبيب خلال السنوات المنصرمة، بسبب تعطل ما تسمى "عملية السلام" مع الفلسطينيين منذ عام 2014، إضافة إلى "صفقة القرن" الأمريكيّة الرامية لتصفية القضيّة الفلسطينيّة، وتبعات الخطط الإسرائيليّة في قضم أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربيّة المحتلة، وما وصلت إليه العلاقات مع الكيان منذ انقلاب حكومات اليمين الصهيوني على السلام والتزاماته، جاء اللقاء الأردني - الصهيوني بعد عدة لقاءات بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وكل من الملك الأردني عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تحت عنوان تحريك ما يطلقون عليها "العملية السلميّة" المُجمّدة منذ عدة أعوام.

وبالتزامن مع التغيرات في الإدارة الأمريكيّة، بعد خسارة دونالد ترامب الداعم الشرس لحكومة نتنياهو وفوز جو بايدن الانتخابات الأخيرة، يأتي لقاء الصفدي مع أشكنازي، في الوقت الذي تزعم فيه الكثير من التحليلات الصادرة عن موالين للنظام الأردنيّ، عن أن بايدن يقف مع خيار حل الدولتين، وهذا ما يتقاطع مع موقف عمّان الظاهريّ، الذي يؤيد حل الدولتين ويدعو إلى دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس على أراضي الضفة الغربيّة.

ومع ازدياد حجم المخاطر التي تواجه القضية الفلسطينيّة اليوم، والمتمثلة بـ "صفعة القرن"، والتطبيع الذي شكل طعنة في ظهر هذا البلد، ناهيك عن مخططات الاستيطان والضم التي لا تتوقف عن قضم ونهب أراضي الشعب الفلسطينيّ، تستأنف الأردن لقاءاتها مع تل أبيب بعد ربع قرن من العلاقات بينهما، ورغم إدراك القيادات الأردنية أن الكيان الغاصب لا يفهم سوى "لغة القوة".

ورغم محاولات عمان في إظهار نفسها كمدافع عن القضيّة الفلسطينيّة، من خلال هذا الاجتماع، إلا أنّه هناك إجماع عربي وفلسطينيّ على تورط الأردن في العديد من المؤامرات ضد فلسطين وربما ضد العديد من الدول العربية، بسبب ولائها التام لسياسة الغرب والمساعدة على إدارة شؤون المنطقة لصالحهم وتأمين مستقبل الاصدقاء الصهاينة.

وفي الوقت الذي تستمر فيه تل أبيب في غيها وتغولها من خلال الاستيطان، يتم استدراج السلطة الفلسطينيّة لتكون جزءًا من عملية التطبيع في المنطقة، بعد قرار محمود عباس إعادة العلاقات مع العدو قبل مدة، فيما يسعى الأردن من خلال كسر الجمود في العلاقة مع الكيان إلى بحث قضايا عالقة بينهما مثل المياه، ورفع القيود عن الصادرات الأردنية للضفة الغربيّة، بالإضافة إلى تزويد الأردن السلطة الفلسطينية بكميات إضافية من الكهرباء، وتنظيم الحركة عبر المعابر في ضوء إغلاقها جراء جائحة كورونا.

اللافت في الأمر أن اللقاء الأردني الصهيوني لم يجر على الاراضي الاردنية ولا على الاراضي الفلسطينية المحتلة، كما هو معتاد، بل في المعبر الحدودي بين الاردن وفلسطين المحتلة، حيث اعتُبر هذا اللقاء مقدمة لحالة الانفراج في العلاقات بينهما، بالرغم من استمرار العدو الصهيوني في خطواته أحاديّة الجانب، التي تستهدف القضاء تماماً على خيار حلّ الدولتين وخاصة بعد إدخال العديد من الدول العربيّة في حظيرة التطبيع الأمريكيّة دون حق قراءة بنود ما يسمى "اتفاق السلام".

وبذلك، تكون الأردن قد قدمت لحكومة الكيان ورقة إضافية على طبق من ذهب لمحاربة الفلسطينيين، في ظل التعنت الإسرائيليّ فيما يخص اطماعه في فلسطين ورفضه حل الدولتين ومنعه عودة اللاجئين وتعويضهم، مع استمرار توسعه الاستيطاني وقضمه للأراضي الفلسطينية، وخططه الرامية لتهويد القدس بناء على اعتقادات زائفة.

خلاصة القول، لم تنجح عمّان في اختيار الزمان والمكان المناسب لإقامة لقاء مع العدو الغاصب، الذي يتباهى بما يصفها إنجازات السلام مع بعض الدول العربيّة، وخاصة أنّ تل أبيب ترفض وقف الاجراءات التي تتسبب في تقويض فرص السلام منذ توقيع اتفاق الاستسلام الأردنيّ للكيان أو ما يسمى "معاهدة وادي عربة "، في الـ 26 من تشرين الأول عام 1994.

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كلمات مفتاحية :

الأردن اسرائيل أيمن الصفدي جابي أشكنازي العلاقات الاسرائيلية الاردنية

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