مدير مكتب الرئيس الايراني: لا يمكننا ان نسمح بأن يذهب الدم الطاهر لعالم بارزهدرا

الوقت- أكد مدير مكتب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاثنين، أننا لا يمكننا ان نسمح بأن يذهب الدم الطاهر لعالم بارز وهب عمره في سبيل الشعب، هدرا.

ولدى زيارته التفقدية لمنزل العالم الايراني البارز الشهيد محسن فخري زادة، قال محمود واعظي: ان الشهيد الدكتور فخري زادة قضى عمره المبارك في خدمة الشعب وتنمية العلم والمعرفة في البلاد، وقد ضحى بحياته في سبيل الشعب، مؤكدا انه لابد ان يتحول نهج هذا الشهيد العظيم الى مدرسة للشباب وبناة مستقبل البلاد.

وبيّن واعظي ان الحياة الثمينة لهذا العالم أثمرت التطور والابداع في البلاد على الصعيد العلمي، الامر الذي أثار غضب أعداء الشعب الايراني، وقال: لا شك ان استشهاده ستؤدي كذلك الى التطور والتقدم في مختلف المجالات العلمية والتقنية بالبلاد.

وأردف مدير مكتب الرئيس الايراني، ان هذا العالم الشهيد هو ملك لجميع الشعب الايراني، ولا يمكننا ان نسمح ان يذهب الدم الطاهر لعالم بارز وهب عمره في خدمة الشعب، هدرا. مصرحا ان واجبنا هو ان مواصلة درب الشهيد، ولا شك ان الانتقام سيحصل لدم الشهيد.