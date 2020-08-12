أبناء الجولان السوري المحتل يؤكدون تمسكهم بكل شبر من أرضهم وبهويتهم العربية السورية

الوقت- أكد أبناء الجولان السوري المحتل وقوفهم ضد مخططات العدو الإسرائيلي الرامية للاستيلاء على أراضي الجولان، مجددين تمسكهم بكل شبر من أرضهم وبهويتهم العربية السورية.

وخلال تصديهم، اليوم الاثنين، لقوات الاحتلال أثناء محاولتها تنفيذ مخططها التوسعي بإقامة المراوح الهوائية العملاقة في موقع المصنع شدد أبناء الجولان على رفضهم لهذا المخطط الذي لن يقبلوا به ولن يسمحوا بتنفيذه مهما بلغت التضحيات.

وفي اتصال هاتفي مع مكتب سانا بالقنيطرة أكد الأسير المحرر سليمان المقت أن أبناء الجولان سيفشلون المخطط الصهيوني الذي يهدف إلى الاستيلاء على أراضي الجولان في قرى مجدل شمس وبقعاثا ومسعدة وسحيتا وعين قنية مشدداً على أن هذا المشروع لن يمر إلا على جثث أهالي الجولان الذين سيدافعون عن أرضهم مهما كلف الثمن.

بدوره أشار الشيخ فارس شمس من أبناء الجولان إلى أن عنجهية سلطات الاحتلال وسياسته القمعية لن تثنيهم عن التصدي لمخططاته للاستيلاء بالقوة على أراضي الجولان السوري المحتل.

من جهته طالب الشيخ عاطف شعلان المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الانسان بالتدخل والضغط على سلطات الاحتلال لمنعه من تنفيذ مشروعه التوسعي الاستيطاني الذي يحرم الفلاحين من جزء كبير من أراضيهم جراء تركيب المراوح وشق الطرق المؤدية إليها.

وأغلقت قوات العدو الإسرائيلي عددًا من المداخل الرئيسة لقرى الجولان السوري المحتل ومنعت الأهالي من الوصول إلى أراضيهم الزراعية في المناطق التي تريد سلطات العدو إقامة توربينات عملاقة عليها.