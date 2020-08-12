إلقاء القبض على 4 دواعش بينهم "نائب والي العراق" في مُحافظة الأنبار

الوقت- ألقت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، القبض على أربعة من ارهابيي عصابات داعش.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان، ان " قوة من المهام الخاصة لأبطال جهاز مُكافحة الإرهاب خرجت لتنفيذ عمليةٍ نوعية في مُحافظة الأنبار أسفرت عن إلقاء القبض على قيادي إرهابي خطير يشغل منصب ما يُسمى "نائب والي العراق) في عصابات داعـش الإرهابية بعد رصد مُكثف وجهد إستخباري مُشترك عالي المُستوى".

وأشار الى، ان "جهاز مُكافحة الإرهاب، نفذ واجبين في قضاء الفلوجة نتج عنهما إلقاء القبض على ثلاثة عناصر تنتمي للعصابات الإرهابية".