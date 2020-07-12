جمهوريو أمريكا يخططون لعلاقات مع أوروبا...تركيا كبش الفداء

الوقت-في القمة الأخيرة التي عُقدت بين أعضاء الناتو ، والذي كان على شكل مؤتمر عبر الفيديو بين الأعضاء ، كانت هناك تقارير عن توترات لفظية وملاسنات شديدة بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير الخارجية التركي مولود تشاووش اغلو.

وبحسب وكالة رويترز ، فقد إنتقد بومبيو نقلاً عن عدة دبلوماسيين ومسؤولين مطلعين تصرفات تركيا في مجالات مثل شراء منظومة S400 من روسيا ، والخلاف مع اليونان وقبرص حول مصادر الغاز المزعزعة للاستقرار في شرق البحر المتوسط ​​، وإرسال الجماعات الإرهابية من سوريا إلى ليبيا والتدخل في أزمة ناغورنو كاراباخ. ويشار إلى أن مزاعم بومبيو الانتقادية كانت ذات تأييد من قبل بعض أعضاء الناتو ، خاصة فرنسا واليونان وحتى لوكسمبورغ.

في المقابل ، تشير الشواهد على أن تشاووش أوغلو ، بعد اتهامه الولايات المتحدة بدعم الجماعات الإرهابية ، نفى مزاعم بومبيو وصعد الخلاف الكلامي بين وزراء خارجية القمة الى مستوى السجال. ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد العلاقات بين أنقرة وواشنطن على مدى السنوات الأربع الماضية تذبذب كبير، وعلى الرغم من التوترات الخطيرة ، فقد فضلت الولايات المتحدة التزام الصمت بشأن سياسات تركيا في مجالات مثل التدخل في شمال سوريا وليبيا وحتى في أزمة ناغورنو كاراباخ. ولكن الآن ، بعد فوز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية ، يبدو أن هذا الاتجاه على وشك التحول ، كما يتضح من موقف بومبيو الأخير في قمة الناتو.

الانتقال من عصر الترامبية

يمكن اعتبار موقف مايك بومبيو المناهض لتركيا في قمة الناتو ، قبيل 45 يومًا فقط من إنتهاء إدارة دونالد ترامب ، بمثابة أول إشارة على قرب واشنطن المتزايد من أوروبا في الفترة الجديدة. وحقيقة الأمر أنه على الرغم من كل التوترات ، فإن إدارة ترامب لم تنتهج سياسة واحدة مع الدول الأوروبية في التعامل مع أنقرة.

وعلى الرغم من جهود القادة الأوروبيين مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، لكن ترامب لم يدخل أبدًا في توترات خطيرة مع أردوغان ، وحتى صمته المتكرر ، أدى الى تمهيد الطريق إلى حد ما لتنفيذ سياسات أنقرة.

لكن في ظل الوضع الجديد ، خاصة بعد دعوة الدول الأعضاء في الناتو الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لحضور القمة ، يبدو أن سياسة الناتو تجاه تركيا قد دخلت مرحلة انتقال من عصر الترامبية. لا شك في أن أهم مظهر من مظاهر هذه العصر هو تقارب أوروبا والولايات المتحدة من بعضهما البعض.

أوروبا والرغبة في جبهة موحدة ضد تركيا

إلى جانب العلاقات والتوترات داخل حلف الناتو ، هناك توتر آخر يمكن أن يؤثر بشدة على مستقبل علاقات تركيا مع أعضاء الناتو ، وهو مرتبط بأفعال تركيا في البحر الأبيض المتوسط ​​، والتي أثارت غضب الأطراف الأوروبية واستيائهم خلال السنوات القليلة الماضية.

ان انتقادات ومعارضة أعضاء الناتو فيما يتعلق بالاتفاق التركي الليبي كانت منذ عام 2019 ؛ وفي الواقع ، وقعت أنقرة اتفاقية استكشاف موارد البحر الأبيض المتوسط ​​مع حكومة الوفاق الوطني الليبية بقيادة فائز السراج في ديسمبر 2019. وبموجب هذه الاتفاقية ، يمكن لتركيا التنقيب في المياه الليبية للتنقيب عن النفط والغاز. تعتقد تركيا أيضًا أنه بموجب الاتفاقية ، لن يُسمح للدول الأخرى ببناء خط أنابيب غاز دون موافقتها.

لكن بَدءْ التنقيب التركي في البحر الأبيض المتوسط ​​قوبل بمعارضة من اليونان ومصر وقبرص وإسرائيل وأوروبا وحتى الولايات المتحدة ، وحتى مع تصاعد التوترات ، حذر رئيس الوزراء اليوناني الاتحاد الأوروبي في أغسطس 2020 من صراع مع تركيا.

وفي تموز (يوليو) 2020 أيضًا ، دعا منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل تركيا إلى تعليق التنقيب في البحر المتوسط. حتى تزامنا مع تصاعد التوترات بين تركيا واليونان ، أعلنت الولايات المتحدة في يوليو / تموز 2020 عن إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع اليونان ، ودعماً لأثينا ، أطلقت الولايات المتحدة حاملة الطائرات يو إس إس دوايت أيزنهاور في البحر الأبيض المتوسط.

بشكل عام ، يعتقد أعضاء الناتو الأوروبيون أن عمليات التنقيب في تركيا تؤدي إلى تفاقم الأزمة والمنافسة في البحر الأبيض المتوسط ​​، وبسبب المنافسات السياسية التي تطورت على مدى العقدين الماضيين ، فقد دخلوا في نوع من المواجهة السياسية مع تركيا والتي سيقت في الفترة الماضية الى مواجهة عسكرية مباشرة.

فعلى سبيل المثال ، في 10 يونيو 2020 وقع صدام بين القوات البحرية الفرنسية والتركية في البحر الأبيض المتوسط ​​، لكن الناتو إلتزم الصمت تجاهه. وفي الأشهر الأخيرة أيضًا ، بلغت التوترات الكلامية بين أردوغان والرئيس الفرنسي ماكرون ، ذروتها ، وحتى هاجم الرئيس التركي نظيره الفرنسي بحدة في عدة مناسبات. وكان أردوغان قد شكك سابقًا في صحة ماكرون العقلية ، وفي الآونة الأخيرة ، في 4 ديسمبر 2020 ، أعرب عن أمله في أن تتخلص فرنسا من ماكرون.

بالطبع لم يكن هذا الأمر مقتصرًا على فرنسا فقط ، ففي نوفمبر 2020 اشتبكت سفينة حربية ألمانية مع سفينة شحن تركية يشتبه في أنها تحمل أسلحة إلى ليبيا في البحر المتوسط. وعلى الرغم من كل هذا ، يبدو أن الدول الأوروبية تعتزم اتباع سياسية موحدة تجاه الحكومة التركية من خلال دعوة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى قمة الناتو.

من المؤكد أن مطلب الأوروبيين الأساسي هو عدم الإصرار على طرد تركيا من الناتو ، لكنهم يعتزمون الضغط على أنقرة للتراجع عن متابعة أهدافها في البحر المتوسط ​​والتقارب مع روسيا ، مع العلم أن الإدارة الأمريكية الجديدة السياسة أكثر صرامة تجاه تركيا.

لكن ربما يكون الأمر الأكثر خطورة بالنسبة لتركيا في القمة الأخيرة هو أن الجمهوريين يخططون الآن لما بعد عصر الترامبية ولإعادة بناء العلاقات مع أوروبا ، والخيار الأفضل من أجل مثل هذا السلام أن تكون تركيا الضحية. في الواقع ، كانت رسالة القمة الأخيرة لأنقرة هي أن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون سيكون مستعدًا للعمل مع البيت الأبيض للإطاحة بتركيا.