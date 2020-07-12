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  الإثنين 21 ربيع الثاني 1442

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فورين بوليسي: أمريكا تقترب من حرب أهلية أكثر من أي وقت مضى الوقت- كتبت فورين بوليسي في مذكرة إلى ستيفن كوك، زميل بارز في مجلس العلاقات الخارجية: "خلال رحلتي إلى العراق قبل عدة سنوات، أمضيت وقتاً في السليمانية، حيث التقيت بمجموعة من طلاب الجامعات الأكراد"، وسألتهم خلال حواراتنا "ما هي الأفكار والمبادئ المشتركة والتاريخ والرواية الوطنية بينكم وبين طلاب جامعتي بغداد والبصرة؟" قالوا جميعاً: "ليس لديهم شيء مشترك"، أدركت أن هذه هي المشكلة الرئيسية في العراق، إذا لم يتمكن العراقيون من الاتفاق على مجموعة مشتركة من الأفكار حول معنى أن تكون عراقياً، فيبدو أن البلد سيظل محكوماً عليه بالفشل.

لماذا تُعد إيران الخيار الأكثر الأنسب والأفضل لتعزيز القوة العسكرية للعراق؟ تتمتع إيران والعراق ، باعتبارهما لاعبين رئيسيين في منطقة غرب آسيا ، بمستوى كبير من التعاون السياسي والعسكري والاقتصادي والأمني في جميع السنوات التي تلت عام 2003

الوجود الأمريكي في سوريا.. لماذا حتى اليوم؟ الوقت- الجميع يعلم أن التواجد الأمريكي على الأراضي السورية هو "احتلال علني" واعتداء على سيادة دولة أخرى، خاصة وان الدولة السورية لم تدعو واشنطن ولم ترحب بها على اراضيها، ومع ذلك الجيش الامريكي متواجد في سوريا بكل وقاحة، وحتى دون اذن رسمي من الكونغرس...

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أخبار

رويترز: ترامب يعدّ عقوبات جديدة على مسؤولين صينيين بارزين

الإثنين 21 ربيع الثاني 1442
 
 
 
 
 
رويترز: ترامب يعدّ عقوبات جديدة على مسؤولين صينيين بارزين

رويترز: ترامب يعدّ عقوبات جديدة على مسؤولين صينيين بارزين

الوقت-كشفت وكالة "رويترز" الامريكية، صباح اليوم، أن واشنطن تستعد لفرض عقوبات على ما

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الوقت-كشفت وكالة "رويترز" الامريكية، صباح اليوم، أن واشنطن تستعد لفرض عقوبات على ما لا يقل عن 10 مسؤولين صينيين بسبب دورهم المزعوم في استبعاد بكين لمعارضين منتخبين من الهيئة التشريعية في هونغ كونغ.

ونقلت الوكالة الأمريكية هذه المعلومات إلى ثلاثة مصادر، من بينها مسؤول أميركي مطلع، مضيفة أن هذه الخطوة، التي قد تعلن اليوم الاثنين، تستهدف مسؤولين من الحزب الشيوعي الصيني مع مواصلة إدارة الرئيس دونالد ترامب الضغط على بكين في الأسابيع الأخيرة من رئاسته.

ورجّح مصدران أن تستهدف إجراءات مثل تجميد الأصول وعقوبات مالية ما يصل إلى 14 شخصاً من بينهم مسؤولون في البرلمان الصيني وأعضاء في الحزب الشيوعي.

وقال شخص مطلع على الأمر إن من المرجح أن تضم المجموعة مسؤولين من هونغ كونغ وبر الصين الرئيسي.

ولم تذكر المصادر أسماء أو مناصب الذين تستهدفهم العقوبات. بينما أشار مصدران إلى احتمال تأجيل الإعلان عن العقوبات حتى وقت لاحق من الأسبوع.

وكانت حكومة هونغ كونغ المدعومة من بكين قد طردت الشهر الماضي أربعة من أعضاء المعارضة من هيئتها التشريعية بعد أن منح البرلمان الصيني حكومة المدينة سلطات جديدة لكبح المعارضة.

وأثارت هذه الخطوة استقالات جماعية من جانب نواب المعارضة المؤيدين للديمقراطية في المستعمرة البريطانية السابقة.

وقالت مجموعة "فايف آيز" لتبادل معلومات المخابرات والتي تضم أستراليا وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الشهر الماضي، إنه يبدو أن هذه الخطوة جزء من حملة لإسكات المنتقدين ودعت بكين إلى إلغائها.

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كلمات مفتاحية :

العقوبات على الصين الصين الولايات المتحدة الأميركية

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