مادورو للمعارضة: استفيدوا من هزيمة ترامب

الوقت-حثّ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، صباح اليوم الاثنين، المعارضة إلى الاستفادة من هزيمة الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات للتخلي عن أجندة التدخل الأميركية في فنزويلا.

مادورو وعقب الإدلاء بصوته في الانتخابات التشريعية طالب الادارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن برفع جميعِ العقوبات عن كاراكاس.

كما اعتبر أن تجاهل المعارضة لنتائج الانتخابات البرلمانية خطوة غير دستورية وغير أخلاقية.

ويذكر أن أن الولايات المتحدة وسّعت قائمة العقوبات ضد فنزويلا في أيلول/سبتمبر الماضي، كما أدرجت وزارة التجارة الأميركية 47 فرداً وكياناً قانونياً ضمن "القائمة السوداء".

وكان وزير الدفاع الفنزويلي الجنرال فلاديمير بادرينو لوبيز قد دعا عبر الميادين الشعب الفنزويلي للتصويت في الانتخابات البرلمانية.

وقال لوبيز للميادين "أقول للشعب تعالوا وصوتوا فالسلامة مضمونة والعملية آمنة". وأضاف "نريد حقاً أن يعرف العالم جودة عمليتنا الانتخابية".

من جهته، وصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الانتخابات التشريعية في فنزويلا التي قاطعتها المعارضة وشهدت حتى الظهر نسبة مشاركة محدودة بأنها "مهزلة".