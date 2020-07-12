وزير الدفاع الفنزويلي يدعو الشعب للانتخاب بكثافة

الوقت-تمنى وزير الدفاع الفنزويلي الجنرال فلاديمير بادرينو لوبيز، امس الاحد، على الشعب الفنزويليالوقت-تمنى وزير الدفاع الفنزويلي الجنرال فلاديمير بادرينو لوبيز، امس الاحد، على الشعب الفنزويلي التصويت في الانتخابات البرلمانية بكثافة.

وقال لوبيز "أقول للشعب تعالوا وصوتوا فالسلامة مضمونة والعملية آمنة". وأضاف "نريد حقاً أن يعرف العالم جودة عمليتنا الانتخابية". هذا ووصل الزعيم البوليفي إيفو موراليس إلى العاصمة الفنزويلية كراكاس، بالتزامن مع انطلاق الانتخابات البرلمانية، التي بدات امس الأحد، لاختيار 277 نائباً للجمعية الوطنية الجديدة.

ورحّب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالزعيم البوليفي، الذي أوضح أنه أتى إلى فنزويلا على رأس وفد كمراقب دولي للانتخابات.

وعاد موراليس إلى بوليفيا، في 9 تشرين الثاني/نوفمبر، ليستعيد رئاسة حزبه "الحركة من أجل الاشتراكية"، بعد فوز مرشح الحزب لويس آرسي في الانتخابات الرئاسية.

ووفق وسائل اعلامية فنزولية، فإن الجمعية الوطنية التي سينتخبها الشعب الفنزويلي، "سيكون أمامها عواقب وتحديات دولية واقتصادية في إطار المواجهة مع الولايات المتحدة، التي رفضت هذه الانتخابات حتى قبل أن تبدأ".

وأضافت: "هذه اللحظة هي لحظة تضامن من المتضررين من السياسات الأميركية". يشار إلى أن مادورو دعا في تغريدة له على "تويتر"، الشعب إلى المشاركة في الانتخابات، قائلاً: "لم يتبقَ سوى بضع ساعات لتلقين العالم درساً في الديموقراطيّة والمشاركة.

من جهته، أكد وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز، أن الخُطة الموضوعة من أجل الانتخابات البرلمانية "جاهزة على أكمل وجه"، مشدداً على أن الاقتراع "واجب مهم جداً تجاه فنزويلا".