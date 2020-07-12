الصدر يدعو الى توحيد البيت الشيعي في العراق و"حزب الله العراق" يرحب

الوقت- اعلنت كتائب حزب الله العراق، في بيان لها مساء امس الأحد، عن تحيبها بدعوة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بشأن إعادة "ترميم البيت الشيعي"، وتوقيع ميثاق شرف عقائدي وسياسي، لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية.

واشار البيان الى إن "بعض الجهات المشبوهة عمدت إلى التغرير بشبابنا ودفعهم نحو تبني مظاهر فيها كثير من التجاوز على القيم الإسلاميّة، والإساءة للذات الإلهيّة، وثوابت الدين الإسلامي المحمديّ وقِيَمه الأصيلة".

وتابع المكتب السياسي للحزب أن ذلك "يلقي على عاتق القوى السياسية والدينية والاجتماعية مسؤولية كبيرة للتصدي لها وقطع دابرها".

واضاف "نحن إذ نشيد بمواقفَ السيد مقتدى الصدر بالتصدي للانحرافات والدعوة إلى الدفاع عن ثوابتنا الإسلاميّة وترميم وضعنا الداخلي وإصلاح واقعنا المرير وقطع دابر الفاسدين والمنتفعين وسراق مال شعبنا المظلوم، نؤكد أننا مع كل منهج إصلاحيّ وحدويّ يرفع راية الإسلام ويدافع عن قيمه ومُثُلِهِ العليا".

يذكر ان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، دعا في الثاني من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، إلى الإسراع بترميم البيت الشيعي، ومواجهة التحديات الخارجية والداخلية.

واشار الصدر في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"،الى إنه "في خضم التعدي الواضح والواقع ضد الله ودينه ورسوله وأوليائه من قبل ثلة صبيان لا وعي لهم ولا ورع، تحاول من خلاله تشويه سمعة الثوار والإصلاح والدين والمذهب، مدعومة من قوى الشر الخارجية ومن بعض الشخصيات في الداخل".

وتابع زعيم التيار الصدري، "أجد من المصلحة الملحة الإسراع بترميم البيت الشيعي من خلال اجتماعات مكثفة لكتابة ميثاق شرف عقائدي وآخر سياسي، وبمنهج إصلاحي وحدوي نزيه بلا فاسدين ولا تبعيين".