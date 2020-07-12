بالرغم من انتخاب بايدن... "إسرائيل" تصادق على بناء آلاف المستوطنات

الوقت-قالت وسائل إعلام إسرائيلية،مساء أمس الاحد، بان حكومة نتنياهو قد صادقت على تنفيذ مخطط لبناء 9 آلاف وحدة استيطانية في "حي عطروت" في القدس المحتلة.

واشارت إلى أنه قبل ثلاثة أيام حددت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء بأن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في "عطروت" هي ضمن المواصفات.

وقالت وسائل الإعلام إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو توجه بطلب إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمنح ضوء أخضر من أجل البناء في منطقة "عطروت" قبل انتهاء ولايته في البيت الأبيض.

تجدر الإشارة الى أن البناء في "عطروت" لاقى معارضة كبيرة من الاتحاد الأوروبي، وأيضاً من الإدارة الديموقراطية الأميركية، وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، "كل ما نشر عن طلب نتنياهو من وزير الخارجية الأميركية بومبيو، يبدو أنه بدأ يتقدم".

وأشارت إلى أنه بدأ يتضح أن "إسرائيل تخطط لتجاهل معارضة الاتحاد الأوروبي وأيضاً كما يبدو معارضة إدارة بايدن".