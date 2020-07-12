المقداد في طهران لتعزيز العلاقات العلاقات الثنائية

الوقت-اعلنت وسائل اعلامية سورية ان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد قد وصل إلى طهران مساء امس الاحد، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وكان في استقبال الوزير المقداد والوفد المرافق له لدى وصوله إلى طهران عدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية الإيرانية وأعضاء السفارة السورية في طهران.

ويجري وزير الخارجية والمغتربين خلال الزيارة عدة لقاءات مع كبار المسؤولين الإيرانيين تتركز حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات إضافة إلى تبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وصباح اليوم، أعلنت الخارجية الإيرانية، أن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يزور طهران، في أول زيارة خارجية للمقداد منذ تعيينه في منصبه.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، أنه خلال الزيارة الخارجية الأولى للمقداد إلى إيران سيلتقي غداً الاثنين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ستشهد محادثات مع الأخير ومسؤولين إيرانيين آخرين.

وكان المقداد قد تلقى اتصالاً من ظريف هنأه فيه بتسميته وزيراً للخارجية، في اليوم الذي أصدر فيه الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً بتعيين المقداد في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

هذا وأدى وزير الخارجية السورية فيصل المقداد اليمين الدستورية أمام الرئيس بشار الأسد، في 27 من الشهر الماضي.