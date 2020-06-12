علي أبو عليا شهيد صفقات الخيانة.. الطفولة تموت بأيد عربية وصهيونية!

الوقت-علي أيمن أبو عليا، انه الشهيد الصغير صاحب "الابتسامة الخجولة والسنة المكسورة"، والتي غيبتها الوحشية والعنجهية الاسرائيلية بدم بارد دون أي رحمة. طفل بعمر ال 14 عاماً توفي متأثراً بإصابة في بطنه برصاص حي أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي على شبّان في قرية المغير شمال شرقي رام الله. استشهاد أيمن أشعل الرأي العام الفلسطيني خاصة في ظل موجة التطبيع العربي مع الكيان الإسرائيلي هذه الأيام.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس المغير أمين أبو عليا، أن "شرطة الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على مسيرة عند المدخل الشرقي لقرية المغير"، مؤكداً أن الاحتلال "أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة طفل بالرصاص الحي في بطنه، نقل على إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، حيث وصفت إصابته بالحرجة، ليعلن بعدها عن وفاته". وأضاف أبو عليا أنه "لقي 4 شبان إصابات مختلفة الخطورة بعد قمع الاحتلال لمسيرة جراء إطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط عليهم". ولفت أبو عليا إلى أن "قوات الاحتلال قمعت مسيرة انطلقت من وسط القرية باتجاه منطقة رأس التين التابعة لأراضي قرية كفر مالك شرقاً، تنديداً بنية الاحتلال إقامة بؤرة استيطانية جديدة، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع".

بدوره حمل وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة، المجتمع الدولي ومنظماته الدولية والأممية المسؤولية بمحاسبة إسرائيل على الجرائم المتكررة بحق أبناء الشعب الفلسطيني. وأضاف في حديث لإذاعة صوت فلسطين (الرسمية) أن "إعدام جيش الاحتلال للطفل علي أيمن أبو عليا تشمل مسؤولية فردية يتحملها الجندي القاتل، ودولية تتحملها إسرائيل، أمام المحكمة الجنائية الدولية". وطالب شلالدة "المؤسسات الحقوقية بتفعيل الرفض قانونيا، وعدم الاكتفاء بالإدانة فحسب، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين".

كما ونعت كل من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الطفل أيمن أبو عليا الذي استشهد مشيرتين الى أن هذه "جريمة تأتي في سياق عقيدة القتل الصهيونيّة التي تحكم سياسة وممارسات هذا الكيان الاستيطاني الاستئصالي العنصري الموروثة من كتاب التلمود الذي شكّل رافداً لفتاوى القتل بحق الأطفال والأبرياء ومسوغاً لارتكاب المجازر التي ترتقي لجرائم حرب".

على الصعيد العالمي، طالب الاتحاد الأوروبي، أمس السبت، بفتح تحقيق في مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة. جاء ذلك في بيان لممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفن كون فون بورغسدورف، تعليقا على استشهاد الطفل "علي أبو عليا (13 عاما)". وقال بورغسدورف: "أطالب بفتح تحقيق سريع ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة"، مشيرا إلى أن "الأطفال يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي". وتساءل: "كم من طفل فلسطيني آخر سيتعرض للاستخدام المفرط للقوة المميتة من قبل القوات الإسرائيلية؟"، معربا عن إدانته وتعازيه لذوي الشهيد وعائلته.

اذاً علي أبو علياً شهيد امام صفقات وقعوها بحبر الخيانة. رصاصة صوبوها في مقتله سمت به الى السماء. فما كان ذنب ابن ال 14 عاماً الا أنه شارك في مسيرة محقة في وجه محتل غاصب. كيان ازداد وحشية وغطرسة في زمن الغزل والتناغم الذي يشبه السلام و"الشلوم" وفي زمن التواقيع وتبادل الأمنيات بعام جديد يحاول أن يمحو تاريخ أساسه فلسطين "القضية الأحق".