فورين بوليسي: أمريكا تقترب من حرب أهلية أكثر من أي وقت مضى

الوقت- كتبت فورين بوليسي في مذكرة إلى ستيفن كوك، زميل بارز في مجلس العلاقات الخارجية: "خلال رحلتي إلى العراق قبل عدة سنوات، أمضيت وقتاً في السليمانية، حيث التقيت بمجموعة من طلاب الجامعات الأكراد"، وسألتهم خلال حواراتنا "ما هي الأفكار والمبادئ المشتركة والتاريخ والرواية الوطنية بينكم وبين طلاب جامعتي بغداد والبصرة؟" قالوا جميعاً: "ليس لديهم شيء مشترك"، أدركت أن هذه هي المشكلة الرئيسية في العراق، إذا لم يتمكن العراقيون من الاتفاق على مجموعة مشتركة من الأفكار حول معنى أن تكون عراقياً، فيبدو أن البلد سيظل محكوماً عليه بالفشل.

وأضافت المجلة: المذكرة لا تتعلق بأوجه التشابه بين أمريكا والعراق، لكن الأمريكيين، مثل العديد من البلدان الأخرى في الشرق الأوسط وأماكن أخرى، يتعين عليهم التعامل مع الحالة غير السارة لهوياتهم. على وجه الخصوص، أعني الهوية الوطنية - الطرق التي يعرف بها الأمريكيون أنفسهم، وعلاقتهم بالحكومة، وعلاقتهم بالآخرين، بالطبع، لدينا جميعاً ما يسميه علماء الاجتماع "قواسم مشتركة في الهوية"، ونؤكد على أجزاء منها في سياقات مختلفة، يمكن أن يكون ذكر اسم صديق قديم على Twitter هنا مفيداً. كان اسمه على موقع تويتر "أبو ألجيموكوك"، ما يشير إلى أنه مصري أمريكي نشأ في ساوث كارولينا وهو من أشد المؤيدين لجيموكوكس بجامعة ساوث كارولينا، كما شرح لي هو نفسه قبل سنوات، عندما يكون من المصريين، فهو أمريكي، وعربي من الأمريكيين، ومصري من العرب، غالباً ما يستخدم القادة السياسيون الهويات لتعزيز مصالحهم الخاصة أو مصالح المُغوين، لقد سعى عبد الفتاح السيسي، بعد وصوله إلى السلطة في مصر، إلى إعادة تعريف القومية المصرية بطريقة تنكر الانتماء القومي للعدو الكبير في المنفى، الإخوان المسلمين، وقد روّج قادة السعودية وإيران مراراً وتكراراً تنافسهم الإقليمي في شكل الهوية الدينية، تكمن المشكلة بالطبع في أنه عندما تتم صياغة النزاعات على أنها صراع بين السنة والشيعة، يصبح التفاوض وإيجاد حل للنزاعات أكثر صعوبة.

وتابعت فورين بوليسي: "ولكن ما علاقة كل هذا بالولايات المتحدة؟" لها علاقة كبيرة بها، عندما تحدثت إلى طلاب جامعيين أكراد في السليمانية، تساءلت عن مدى اختلاف وجهات نظر الأكراد العراقيين والعرب العراقيين عن وجهات نظر الأمريكيين، كان واضحاً بالنسبة لي أنه على الرغم من أنني أتيت من منطقة معينة في أمريكا ولدي خلفية عائلية مختلفة، لا يزال لدي أفكار مشتركة حول ما يعنيه أن تكون أمريكياً مع أمريكيين آخرين في جميع أنحاء البلاد، بالطبع، لقد وجدت أنه كان فظًاً إلى حد ما ونتج عن تعليمي وخبراتي المختلفة حول كيفية مواجهة الملونين والنساء والمهاجرين وغيرهم للظلم، لكن في الآونة الأخيرة، كنت أتساءل عما إذا كان هذا صحيحاً على المستوى العام، هل يوجد عدد كافٍ من الأمريكيين لديهم فهم مشترك للانتماء القومي يمكننا حتى من الإشارة إلى هوية وطنية مشتركة؟ هل وجدت مثل هذه الهوية من قبل؟ على مدى السنوات الأربع الماضية، كشف الرئيس دونالد ترامب - وكثف - بعض جوانب المجتمع الأمريكي التي تجعلني متشككًا في أفكاري السابقة.

وأضاف الكاتب: قرأت مؤخراً كتاباً عن الوضع في أمريكا أثناء الحرب الأهلية، هناك أوجه تشابه واضحة ومقلقة بين وضعنا الحالي وحقبة ما قبل الحرب الأهلية، لكنني اعتقدت منذ فترة طويلة أن تجارب وانتصارات أمريكا اللاحقة - إعادة الإعمار، والحرب العالمية الأولى، والكساد العظيم، والحرب العالمية الثانية، وحركة الحقوق المدنية، والحرب الباردة، والعولمة، والثورة التكنولوجية - وحدت البلاد حول هوية مشتركة، سياسات الهجرة الأمريكية الحالية وصمة عار على البلاد، وعلى الرغم من النجاح الواعد للنائبة الأولى للرئيس المنتخب هاريس، فإن حقوق المرأة أقل من حقوق الرجل، ويتم التقليل من شأنها في المجتمع، وغالباً ما يتم الإساءة إليها في العديد من مجالات الحياة الأمريكية، نظراً لعدم قدرتنا على التواصل مع بعضنا البعض، ويبقى السؤال ما إذا كان الأمريكيون يريدون بناء هوية مشتركة على الإطلاق.

في نهاية التقرير يقول ستيفن كوك: الوضع في أمريكا كما هو الحال في العراق هذا الوضع يحمل أوجه تشابه مذهلة مع طريقة تفكير الأشخاص الذين تحدثت معهم عنهم في السليمانية، سبب الصعوبات التي يواجهونها هم وغيرهم من المواطنين العراقيين هو عدم قدرتهم على الاتفاق على معنى أن تكون عراقياً، حتى أن العديد من الأكراد ينكرون الفكرة تماماً، حيث تجلى التنافس على الهوية في الشرق الأوسط في شكل عدم الاستقرار السياسي والعنف والحرب الأهلية، فالأمريكيون، على الرغم من تصورنا لتفردنا، ليسوا بمنأى عن مصير مماثل لمصير العراقيين.