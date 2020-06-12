الانتخابات البرلمانية الكويتية ..المرأة خارج المجلس والمعارضة تعزز موقعها

الوقت- تقام في الكويت انتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي بصورة دورية على أن لا تزيد عن أربعة سنوات. ولأمير الكويت الحق في حل المجلس قبل مدته وتعقد انتخابات مبكرة.

انتخابات مجلس الأمة

تقوم انتخابات مجلس الأمة على عملية تصويت لاختيار 50 عضو منتخب لمجلس الأمة. يحكم عملية الانتخاب والتصويت دستور الكويت وقانون الانتخاب. أقيمت أول انتخابات في عام 1963 بعد أن أقر الدستور. تقام الانتخابات كل أربعة سنوات، وقد تقام انتخابات مبكرة عندما يقوم أمير الكويت بحل مجلس الأمة. علق العمل بالدستور ومنعت الانتخابات مرتين في عام 1976 و1986. تقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية ويقوم الناخب في كل دائرة باختيار مرشح واحد، ويتم اختيار العشرة الأوائل من كل دائرة لتمثيل الشعب الكويتي في مجلس الأمة.

الانتخابات البرلمانية 2020

في 19 أكتوبر 2020، وافق مجلس الوزراء الكويتي على مرسوم الدعوة للانتخابات في تاريخ 5 ديسمبر 2020 بالنظام الانتخابي "الصوت الواحد" لكل ناخب، ويفتح باب التسجيل في تاريخ 26 أكتوبر حتى 4 نوفمبر 2020، ومن شروط الترشح أن يكون:

1-كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقًا للقانون.

2-أن يكون اسمه مدرجًا في أحد جداول الانتخاب.

3-ألا يقل سنة يوم الانتخاب عن 30 سنة ميلادية.

4-أن يُجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.

5-ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، كما يحرم من الانتخابات كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الالهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.

وتقدم في اليوم الأول 93 مرشحًا، بينهم 8 نساء لخوض الانتخابات. وتقدم في اليوم الثاني 45 مُرشحًا ومُرشحة ليُصبح العدد الإجمالي 138 مُرشح. وفي 4 نوفمبر 2020 أُغلق باب تسجيل المُرشحون للانتخابات وأصبح العدد الإجمالي للمرشحون 395 مُرشحا ومُرشحة.

تأجيل الانتخابات

كان احتمال تأجيل الانتخابات بسبب جائحة كورونا محل تداول الناس وبعض النواب، إلا أن هذا التأجيل يُعتبر غير دستوري لكونه مُخالفًا للمادة 107 التي تمنع التمديد إلا في حالة الحرب ووفق الشروط، حسب المحلل السياسي جابر باقر. وفي النهاية لم يتم التأجيل، وحُدد تاريخ 5 ديسمبر 2020 لإجراء الانتخابات البرلمانية وفق إتباع الاشتراطات الصحية، وفي 1 ديسمبر 2020، خصص مجلس الوزراء 6 مدارس لمُصابي كورونا للتصويت في الانتخابات بواقع مدرسة لكل مُحافظة.

نتائج الانتخابات

أعلنت الحكومة الكويتية، أسماء المرشحين الفائزين بانتخابات مجلس الأمة التي عقدت يوم السبت الماضي، بعد انتهاء عمليات الفرز صباح يوم الأحد، وسط تغيير كبير شهده مجلس الأمة بنسبة تصل إلى 60 في المائة.

وشهدت الانتخابات البرلمانية فوز 21 مرشحاً جديداً لم يسبق لهم الحصول على عضوية البرلمان من قبل، كما شهدت سقوطاً مدوياً للأعضاء الموالين للحكومة، وعدد من الأعضاء المعارضين لها، ليصل عدد الأعضاء الذين لم ينجحوا في نيل ثقة الناخبين مرة أخرى إلى 22 عضواً.

وبلغت نسبة التغيير في البرلمان الكويتي 60 في المائة، باحتساب عدد الأعضاء السابقين الذين انسحبوا من الانتخابات وفضّلوا عدم خوض الانتخابات البرلمانية الحالية.

واحتفظت الحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمون) بمقاعدها الثلاثة كما احتفظ النواب الشيعة بمقاعدهم الستة، مع تغيير في الوجوه.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن رئيس الوزراء صباح الخالد الصباح قدم استقالة حكومته اليوم في إجراء روتيني بعد الانتخابات، وأن أمير الكويت قبل الاستقالة وطلب من الحكومة مواصلة عملها في تسيير الأمور لحين تعيين حكومة جديدة.

وجاء المجلس الجديد المكون من خمسين عضوا خاليا من العنصر النسائي بعد أن فقدت النائبة الوحيدة في المجلس السابق صفاء الهاشم مقعدها.

وأخفق التجمع الإسلامي السلفي الموالي للحكومة للمرة الثانية في إيصال أي من مرشحيه للبرلمان، وفي المقابل نجح سلفيون آخرون معارضون للحكومة في اقتناص مقاعد.

ويتمتع مجلس الأمة بسلطات تشريعية ورقابية قوية، ويمكن لأي نائب استجواب رئيس الوزراء أو أي من الوزراء.

كما يمكن للنواب حجب الثقة عن أي وزير، وهو ما يوجب إقالته أو إعلان عدم التعاون مع الحكومة، ليحال الأمر في هذه الحالة للأمير الذي قد يقيل الحكومة أو يحل البرلمان.

وتعد هذه الانتخابات الثامنة عشر في تاريخ الكويت، والأولى في عهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي تولى مقاليد الحكم في البلاد في أواخر سبتمبر الماضي، بعد وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ويعيّن أمير الكويت رئيس الوزراء الذي يشكّل الحكومة، على أن يكون من بين أعضائها واحد على الأقل من نواب البرلمان.