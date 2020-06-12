وزارة الداخلية اليمنية: القبض على أخطر عصابة مرتبطة بالعدوان السعودي لترويج المخدرات

الوقت-قالت وزارة الداخلية في حكومة صنعاء، مساء اليوم، ان القوات الأمنية التابعة لها ألقت القبض على أخطر عصابة لترويج المخدرات مرتبطة بالتحالف السعودي، اعترف أفرادها بتهريب 286 طناً.

وكشف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية العميد عبد الخالق العجري، عن إلقاء القبض على أخطر عصابة لترويج المخدرات مرتبطة بالعدوان.

وأوضح العميد العجري في بيان، أن عملية إلقاء القبض تمت خلال مداهمة الأجهزة الأمنية لأحد أوكار هذه العصابة بأمانة العاصمة، بعد الرصد والتحري في متابعة العصابة بعد أخذ أذن من النيابة.

كما أشار إلى أنه "خلال المداهمة قام أفراد العصابة بإطلاق النار، لكن ذلك لم ينقذهم من قبضة رجال الأمن الذين كانوا قد أحكموا السيطرة على وكر العصابة"، لافتاً إلى أن الاشتباكات أسفرت عن استسلام زعيم وأفراد العصابة، وإصابة اثنين من رجال الأمن.

وذكر العميد العجري، أنه تم العثور بحوزة العصابة على أسلحة وعدد من السيارات المسروقة، مبيناً أن أفراد العصابة اعترفوا بقيامهم بتهريب أكثر من 286 طناً من المواد المخدرة بأنواعها.

إلى ذلك، أكد أنه بحسب اعترافات أفراد العصابة فإن لها ارتباطات بقيادات عسكرية سعودية وإماراتية، تشرف على توصيل المخدرات إلى داخل اليمن، وبحسب العجري فإن للعصابة ارتباط بقيادات نافذة للمرتزقة لتسهيل عملية التهريب والتوزيع داخل الأراضي اليمنية.

وأردف المتحدث الرسمي، أن الأجهزة الأمنية تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار اليمن، منوهاً بتعاون المواطنين مع رجال الأمن، وفضح المجرمين والعابثين بأمن اليمن والإبلاغ عنهم.

ميدانياً، أفاد مصدر عسكري يمني برصد 134 خرقاً جديداً لقوات التحالف السعودي في جبهات الحُدَيْدَة خلال الـ24 ساعة الماضية بينها قصف بطائرات استطلاعية.

المصدر اليمني قال إن طائرات التحالف السعودي الاستطلاعية شنت 4 غارات على منطقة الفازة بمديرية التُّحَيْتا جنوبي محافظة الحُدَيْدَة.

كما أنه تم رصد استحداث تحصينات قتالية وتحليق طائرة حربية و15 طائرة استطلاعية تجسسية للتحالف السعودي جنوب الحُدَيْدَة.

وأردف المصدر ذاته، أن القوات المتعددة للتحالف السعودي قصفت مناطق سيطرة الجيش واللجان في الحُدَيْدَة خلال الساعات الماضية بـ73 قذيفة مدفعية.

يأتي ذلك في وقت، قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن "قوى العدوان السعودي باتت في مراحلها الأخيرة بعد تكبدها هزائم متوالية على أيدي الجيش واللجان اليمنية في مختلف الجبهات".

وأضاف سريع أن "القيادة العليا أصدرت قرار العفو العام لكل من يرغب بالعودة إلى جادة الصواب لحقن دماء اليمنيين وتفويت الفرصة على أعداء الوطن بتمزيق النسيج الاجتماعي".