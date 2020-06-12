شؤون الأسرى تحذر من تدهور الحالة الصحية للأسيرين أبوعاهور والأقرع

الوقت- حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من تدهور الحالة الصحية للأسيرين الفلسطينيين نضال أبو عاهور وناهض الأقرع جراء ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية بحقهما وفي مقدمتها الإهمال الطبي المتعمد.

ونقلت وكالة وفا عن الهيئة قولها في بيان اليوم إن الأسير أبو عاهور (45 عاماً) يعاني من فشل كلوي ومن ورم سرطاني بالكلى ومشاكل بالتنفس ويحتاج لتلقى الأكسجين على مدار 24 ساعة إضافة إلى معاناته من ضغط الدم المرتفع وهو بحاجة إلى متابعة طبية فائقة.

وأضاف البيان إن حالة الأسير الأقرع (52 عاماً) من الحالات الأصعب القابعة في معتقلات الاحتلال حيث اعتقلته قوات الاحتلال وإحدى قدميه مبتورة وجراء الإهمال الطبي أصيبت ساقه الأخرى بالغرغرينا وتم بترها ولا يزال يعاني حتى اللحظة من أوجاع حادة في كلتا قدميه وفي كل أنحاء جسده ومن مشاكل بالرئتين وتمتنع سلطات الاحتلال عن تقديم العلاج اللازم له.

ويواجه نحو 4500 أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال ظروف اعتقال قاسية حيث يعاني 1800 أسير منهم أمراضاً متعددة بسبب انتشار الأوبئة والجراثيم وبينهم نحو 700 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل وخاصة حالات الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي والشلل النصفي.