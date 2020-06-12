السيد الخامنئي يصدر قراراً بتعيين حجة الاسلام شكري ممثلاً للولي الفقيه في مؤسسة الشهداء

الوقت- اصدر قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي قرارا عيّن بموجبه حجة الاسلام يوسف علي شكري ممثلا للولي الفقيه في مؤسسة الشهداء وشؤون المضحين.

وفي قرار التعيين اشار سماحته الى الجهود القيمة التي قدمها الممثل السابق للولي الفقيه في مؤسسة الشهيد وشؤون المضحين الفقيد حجة الاسلام محمد علي شهيدي، داعيا الباري تعالى له بالمغفرة والرحمة الواسعة.

وصرح قائد الثورة بان تعيين حجة الاسلام شكري جاء في ضوء خدماته التي قدمها لفترة طويلة في هذه المؤسسة لاسر الشهداء المكرمين وبناء على الكفاءة والاهلية اللازمة التي يحظى بها.

ونوه سماحته الى اهمية هذه المؤسسة واعرب عن امله بتنفيذ المهام الموكلة بصورة كاملة، متمنيا له النجاح في اداء هذه المسؤولية.