وفد رياضي قطري رفيع المستوى يصل اليوم إلى طهران

الوقت- وصل وفد رياضي قطري مكون من 12 عضوا إلى مطار مهرآباد يوم أمس حيث كان في استقبالهم الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء نقلا عن العلاقات العامة للجنة الأولمبية الوطنية، ان "جاسم رشيد البوعنين" أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية، و"دهلان جمعان الحمد" عضو المجلس الاستشاري القطري ورئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى، و"محمد يوسف المنا" رئيس الاتحاد الآسيوي لرفع الأثقال و"خليل إبراهيم الجابر" رئيس اتحاد السباحة ومدير إدارة الشؤون الرياضية باللجنة الأولمبية القطرية و"عبد الله يوسف المولا" رئيس نادي الأهلي ومدير متحف قطر الأولمبي والوفد المرافق بالجناح الحكومي وصلوا الى مطار مهر أباد الدولي في العاصمة طهران وكان في استقبالهم "كيكاوس سعيدي" أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية و"فريد فتاحيان" مدير اللجنة الأولمبية الوطنية و"محسن رضواني" رئيس اتحاد السباحة والغطس وكرة الماء وعضو المجلس التنفيذي للجنة، بالاضافة الى "علي مرادي" رئيس اتحاد رفع الأثقال.

حيث التقى أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية والوفد المرافق له بعد ظهر اليوم خلال اجتماع مع مسؤولي اللجنة الأولمبية الوطنية الايرانية واستعرضوا خططهم لدورة الألعاب الآسيوية 2030.