الجهاد الإسلامي تتحدث عن إنجاز عسكري واستراتيجي كبير لحزب الله.. ما هو؟

الوقت- اعتبر الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، داوود شهاب، أن عبور طائرة المقاومة المسيرة أجواء فلسطين المحتلة، وقيامها بمراقبة تحركات الجيش الصهيوني ومراقبة مناوراته، إنما هذا يعدّ إنجازًا عسكريًا واستراتيجيًا كبيرًا لحزب الله.

وقال شهاب إن كل السيناريوهات حاضرة في فلسطين، مشدداً على أن المقاومة الفلسطينية متأهبة لمواجهة أي عدوان يتعرض له الشعب الفلسطيني.

وأضاف "لدينا تقديرات ومؤشرات على نية إسرائيل القيام بعدوان ضد المقاومة الفلسطينية وضد الشعب الفلسطيني، خاصة مع قرب انتقال الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية من الجمهوريين من إدارة دونالد ترامب الحمقاء إلى إدارة جو بايدن".

الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي لفت إلى أن العدو الصهيوني يحاول اتخاذ خطوات استباقية تعقد الأمور أمام الإدارة الجديدة، لكن بكل الأحوال المقاومة الفلسطينية متأهبة ومتيقظة ومستعدة لكل الاحتمالات وسترد على أي عدوان أو على أي جريمة اغتيال.