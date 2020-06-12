العراق.. إلقاء القبض على قيادي في تنظيم "داعش" التكفيري بمحافظة نينوى

الوقت- أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على قيادي في تنظيم "داعش" التكفيري بمحافظة نينوى شمال البلاد.

وقالت الاستخبارات في بيان، إن "قواتها المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية، تمكنت من إلقاء القبض على أحد القيادات التابعة لعصابات داعش الذي عمل أحد آمري مكتب شؤون المجاهدين بما يسمى قاطع نينوى ضمن عصابات داعش".

وأضافت الوكالة، أنه "تم تدوين أقواله بالاعتراف وإيداعه التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

وفي سياق منفصل أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بتفكيك ثلاث قنابل يدوية موضوعة قرب مسجد في منطقة الدورة جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "خبراء مديرية مكافحة المتفجرات (صقر بغداد) فككوا ثلاث رمانات يدوية قرب مسجد في حي الشرطة بمنطقة الدورة جنوبي بغداد".

وأضاف المصدر، أن "المعالجة تمت وفق الإجراءات القياسية، ولم يتم وقوع إصابات".