اضطرابات واحتجاجات وفوضى شمال العراق.. ما السبب؟

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 21 ربيع الثاني 1442

إخترنا لكم

خفايا القلق الاسرائيلي من صور الشهيد قاسم سليماني

خفايا القلق الاسرائيلي من صور الشهيد قاسم سليماني الوقت- لا يخفى على أحد أن الشهيد الحاج قاسم سليماني كان رقماً صعباً في التحولات السياسية والعسكرية لمنطقة الشرق الأوسط، حيث تمكن الشهيد سليماني من رسم مسارات جديدة لم تعهدها المنطقة، وفتح الطريق أمام محور المقاومة...

فورين بوليسي: أمريكا تقترب من حرب أهلية أكثر من أي وقت مضى الوقت- كتبت فورين بوليسي في مذكرة إلى ستيفن كوك، زميل بارز في مجلس العلاقات الخارجية: "خلال رحلتي إلى العراق قبل عدة سنوات، أمضيت وقتاً في السليمانية، حيث التقيت بمجموعة من طلاب الجامعات الأكراد"، وسألتهم خلال حواراتنا "ما هي الأفكار والمبادئ المشتركة والتاريخ والرواية الوطنية بينكم وبين طلاب جامعتي بغداد والبصرة؟" قالوا جميعاً: "ليس لديهم شيء مشترك"، أدركت أن هذه هي المشكلة الرئيسية في العراق، إذا لم يتمكن العراقيون من الاتفاق على مجموعة مشتركة من الأفكار حول معنى أن تكون عراقياً، فيبدو أن البلد سيظل محكوماً عليه بالفشل.

لماذا تُعد إيران الخيار الأكثر الأنسب والأفضل لتعزيز القوة العسكرية للعراق؟ تتمتع إيران والعراق ، باعتبارهما لاعبين رئيسيين في منطقة غرب آسيا ، بمستوى كبير من التعاون السياسي والعسكري والاقتصادي والأمني في جميع السنوات التي تلت عام 2003

الوجود الأمريكي في سوريا.. لماذا حتى اليوم؟ الوقت- الجميع يعلم أن التواجد الأمريكي على الأراضي السورية هو "احتلال علني" واعتداء على سيادة دولة أخرى، خاصة وان الدولة السورية لم تدعو واشنطن ولم ترحب بها على اراضيها، ومع ذلك الجيش الامريكي متواجد في سوريا بكل وقاحة، وحتى دون اذن رسمي من الكونغرس...

"حزب الله" والانتقال من الردع إلى التفوق الوقت- مفاجأت "حزب الله" اللبناني للعدو الصهيوني لا تتوقف، ومعادلة الردع والتوازن التي حققها "حزب الله" بعد حرب العام 2006 لا تزال تؤتي ثمارها عاما بعد عام، ولكن يبدو ان الحزب لايريد التوقف عند معادلة الردع، فهو يمضي اليوم نحو...

أخبار

رويترز: ترامب يعدّ عقوبات جديدة على مسؤولين صينيين بارزين

رويترز: ترامب يعدّ عقوبات جديدة على مسؤولين صينيين بارزين

الوقت-كشفت وكالة "رويترز" الامريكية، صباح اليوم، أن واشنطن تستعد لفرض عقوبات على ما

مادورو للمعارضة: استفيدوا من هزيمة ترامب الوقت-حثّ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، صباح اليوم الاثنين، المعارضة إلى الاستفاد

رئيس البرلمان الايراني : شهادة العالم زادة فتح القيود التي كانت تعرقل القطاع النووي الايراني الوقت-اشار رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، صباح اليوم، إن "الروح العلمية والجهادية للعلماء

وزير الدفاع الفنزويلي يدعو الشعب للانتخاب بكثافة الوقت-تمنى وزير الدفاع الفنزويلي الجنرال فلاديمير بادرينو لوبيز، امس الاحد، على الشعب الفنزويلي

الصدر يدعو الى توحيد البيت الشيعي في العراق و"حزب الله العراق" يرحب الوقت- اعلنت كتائب حزب الله العراق، في بيان لها مساء امس الأحد، عن تحيبها بدعوة

بالرغم من انتخاب بايدن... "إسرائيل" تصادق على بناء آلاف المستوطنات الوقت-قالت وسائل إعلام إسرائيلية،مساء أمس الاحد

المقداد في طهران لتعزيز العلاقات العلاقات الثنائية

وزارة الداخلية اليمنية: القبض على أخطر عصابة مرتبطة بالعدوان السعودي لترويج المخدرات الوقت-قالت وزارة الداخلية في حكومة صنعاء، مساء اليوم، ان القوات الأمنية التابعة لها ألقت القبض على أخطر

جيروزاليم بوست: وزير الخارجية السعودي في "حوار المنامة" يعلن أن التطبيع مع "إسرائيل" ممكن الوقت-قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، مساء اليوم، أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل

إعلام إسرائيلي: رؤساء منظمات إجرامية إسرائيلية يحتفلون بالتطبيع مع دبي...السبب! الوقت-تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية يوم أمس عن أن عدد كبيراً من رؤساء المنظمات

فلسطينيو الضفة..."مال المطبّع حرام" الوقت-طالب ناشطون على فيسبوك وتويتر، مساء اليوم، الى...

نائب قائد حرس الثورة الإيراني يكشف تفاصيل الهجوم على زادة...هكذا تم استهداف الشهيد! الوقت-أعلن نائب قائد حرس الثورة الإيراني العميد علي فدوي، مساء اليوم الأحد

شؤون الأسرى تحذر من تدهور الحالة الصحية للأسيرين أبوعاهور والأقرع الوقت- حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من تدهور الحالة الصحية للأسيرين الفلسطينيين نضال أبو عاهور وناهض الأقرع جراء ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية بحقهما وفي مقدمتها الإهمال الطبي المتعمد.

السيد الخامنئي يصدر قراراً بتعيين حجة الاسلام شكري ممثلاً للولي الفقيه في مؤسسة الشهداء الوقت- اصدر قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي قرارا عيّن بموجبه حجة الاسلام يوسف علي شكري ممثلا للولي الفقيه في مؤسسة الشهداء وشؤون المضحين.

وفد رياضي قطري رفيع المستوى يصل اليوم إلى طهران الوقت- وصل وفد رياضي قطري مكون من 12 عضوا إلى مطار مهرآباد يوم أمس حيث كان في استقبالهم الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية.

الجهاد الإسلامي تتحدث عن إنجاز عسكري واستراتيجي كبير لحزب الله.. ما هو؟ الوقت- اعتبر الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، داوود شهاب، أن عبور طائرة المقاومة المسيرة أجواء فلسطين المحتلة، وقيامها بمراقبة تحركات الجيش الصهيوني ومراقبة مناوراته، إنما هذا يعدّ إنجازًا عسكريًا واستراتيجيًا كبيرًا لحزب الله.

العراق.. إلقاء القبض على قيادي في تنظيم "داعش" التكفيري بمحافظة نينوى الوقت- أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على قيادي في تنظيم "داعش" التكفيري بمحافظة نينوى شمال البلاد.

مخططات أمريكية تُحاك لمحافظة المهرة اليمنية.. ما هي؟ الوقت- تفيد مصادر خاصة أن وراء التحركات الأمريكية الأخيرة في محافظة المهرة شرقي اليمن تقف خلفها مخططات السيطرة على المحافظة من خلال احتلالها بشكل مباشر من قبل قوات سعودية وأمريكية.

الرئيس روحاني: أمنية ترامب في تصفير صادرات النفط الإيراني لم تتحقق الوقت- قال الرئيس الايراني حسن روحاني، لم تتحقق أمنية (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب في تصفير صادرات النفط الايراني.

وزير الخارجيّة العُماني: امريكا تحاورت معنا حول وضع أنصار الله على قائمة الارهاب الوقت-قال وزير الخارجيّة العُمانيّ بدر البوسعيدي، خلال جلسة بمؤتمر "حوار المنامة" اليوم السبت

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

جيروزاليم بوست: وزير الخارجية السعودي في "حوار المنامة" يعلن أن التطبيع مع "إسرائيل" ممكن

إعلام إسرائيلي: رؤساء منظمات إجرامية إسرائيلية يحتفلون بالتطبيع مع دبي...السبب!

لماذا تُعد إيران الخيار الأكثر الأنسب والأفضل لتعزيز القوة العسكرية للعراق؟

شيعة السعودية في خطر... من ليس وهابيأ سيقتل!

لماذا تقض قضية الجولان مضاجع الصهاينة؟

وزارة الداخلية اليمنية: القبض على أخطر عصابة مرتبطة بالعدوان السعودي لترويج المخدرات

الصراع السعودي الإماراتي في اليمن.. التنافس في الجنوب والانتقام في الشرق

خفايا القلق الاسرائيلي من صور الشهيد قاسم سليماني

نائب قائد حرس الثورة الإيراني يكشف تفاصيل الهجوم على زادة...هكذا تم استهداف الشهيد!

رئيس البرلمان الايراني : شهادة العالم زادة فتح القيود التي كانت تعرقل القطاع النووي الايراني

خيانات إماراتية متتالية.. الصهيانة يسرحون ويمرحون في معرض "جايتكس"!

المقداد في طهران لتعزيز العلاقات العلاقات الثنائية

الانتخابات البرلمانية الكويتية ..المرأة خارج المجلس والمعارضة تعزز موقعها

إلى أين تتجه صفقة الأسلحة الأمريكية مع الإمارات؟

وزير الدفاع الفنزويلي يدعو الشعب للانتخاب بكثافة

السعودية تكشر عن أنيابها مجدداًً وتمارس ضغوطها على "منصور هادي"

الحكومة الفلسطينية تأمل الخير من بايدن.. ألم يلقنها التاريخ درساًً؟

فوضى داخل أروقة الرياض .. فرار القادة السعوديين وسحب الأسلحة الثقيلة من مأرب + صور.

كوشنر يجرب حظه في الدقيقة ال 90

حكومة الإنقاذ اليمنية: زيارة السفير الأمريكي للمهرة استفزاز

مجلة "ذي نيويوركر": برنامج إيران النووي سيستمر بزخم اكبر بالرغم من اغتيال فخري زادة

هل تستطيع أمريكا ما بعد ترامب البقاء في شرق سوريا؟

كيف وقع رئيس مجلس السيادة السودانيّ في فخ تصريحاته؟

البحرين تندد باغتيال العالم النووي الشهيد فخري زاده

الخارجية الفلسطينية تطالب بوقف انتهاكات الاحتلال بحق المقدسات

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتهم دمشق مجدداً.. الأسباب والدلالات

تقارير أممية.. تحالف العدوان السعودي تسبب بمقتل 233 ألف شخص في اليمن

خلال الـ 24 ساعة الماضية .. 176 خرقا لقوى العدوان في الحديدة

استمرار التظاهرات ضد نتنياهو...والشرطة تقمع المتظاهرين في "تل أبيب"

الأمين العام للأمم المتحدة: توسع الاستيطان يتناقض مع القانون الدولي

السعودية والتدخل في الشأن اللبناني

لبنان وفلسطين بقلب وصوت واحد... لا للاحتلال لا للضم ولا للتطبيع

الكيان الإسرائيلي يتمدد في القارة الإفريقيّة.. لماذا عبر إثيوبيا؟

باع السعودية الطويل في اغتيال القادة اليمنيين... الخلفية والأهداف

الحكومة السودانيّة في دائرة اللهب.. تشكيل جبهة من 28 حزباً وتكتلاً لمقاومة التطبيع

الرئيس التونسي الأسبق يفتح النار على "الجامعة العربية" ويصفها بالجثة المتعفنة

المجتمع الإسرائيلي المنقسم على شفا الانفجار

نتنياهو يهنىء بايدن بفوزه بالانتخابات.. ماذا قال؟

ما بعد اغتيال العقل المدبر للصناعة النووية الدفاعية الإيرانية

نتنياهو على خطا ترامب.. هل تعم الفوضى في اسرائيل؟

إيران: اقتدار البحرية الإيرانية أحبط مخططات القوى الأجنبية بالسيطرة على المنطقة

منظمات إنسانية.. السلاح البريطاني يقتل الشعب اليمني بأيدٍ سعودية وإماراتية

طائرات التحالف السعودي تقصف مناطق سكنية في اليمن

طائرات حديدية متطورة للسقوط والتحطُّم

عقب تعيين فلسطينيّة في الطاقم الجديد لبايدن.. حملة تشويه يقودها الإعلام واللوبي الصهيونيّ

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

اضطرابات واحتجاجات وفوضى شمال العراق.. ما السبب؟

الإثنين 21 ربيع الثاني 1442
 
 
 
 
 
اضطرابات واحتجاجات وفوضى شمال العراق.. ما السبب؟

مواضيع ذات صلة

الاستخبارات العراقية تلقي القبض على "إرهابي" في محافظة الأنبار

اضطرابات في جنوب العراق في ظل الأزمة المالية لحكومة الكاظمي

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- قال مصدر ميداني يتابع التطورات في شمال العراق عن كثب ، إن الاضطرابات الأخيرة في مناطق وسط وجنوب العراق قد تكون أحد أسباب زيادة الهجمات الإرهابية. وقال المصدر الميداني إن تنظيم داعش الإرهابي يستغل دائما أي احتجاجات واضطرابات شعبية ، مضيفا أن "عناصر داعش الإرهابية يحاولون تشتيت تركيز قوات الأمن العراقية وخلق حالة من انعدام الأمن من خلال تنفيذ هذه العمليات".

ولفت إلى أن زيادة هجمات داعش تزامنت مع الإعلان عن انسحاب بعض عناصر القوات الأمريكية من العراق ، وقال إن الأمريكيين يستفيدون من تصعيد الصراع وانعدام الأمن في العراق ، حيث يمكنهم أن يستغلوا هذه الفرصة لإقناع الرأي العام العراقي أن انسحابهم يؤدي الى استعادة داعش قوته في البلاد.

ووفق هذا المصدر الميداني ، حاولت العناصر السرية لتنظيم داعش الإرهابي التسلل إلى المحور الجنوبي الغربي لمحافظة كركوك في العملية الأخيرة ، لكنها قوبلت برد القوات العراقية في الوقت المناسب ما أدى الى إحباط الهجوم.

ووفق المعلومات التي قدمها هذا المصدر الميداني ، فقد هاجم إرهابيو داعش مواقع مقاتلي اللواء 56 من الحشد الشعبي عند نقطة تفتيش تابعة لقرية "عتيرة" التابعة لمنطقة "الزاب". وأفاد المصدر الميداني عن رصد القوات العراقية تحركات عناصر داعش الإرهابية ، وقال: "القوات العراقية المتمركزة في هذا المحور تحركت بسرعة واشتبكت مع الإرهابيين وتمكنت أخيراً من صد الهجمات بشكل كامل".

وقال المصدر الميداني إن القوات العراقية منعت في الوقت المناسب تسلل إرهابيي داعش وعطلت تنفيذ هجماتهم ، مضيفاً إن مجموعة أخرى من عناصر داعش النائمة كانت تنوي تنفيذ هجمات في منطقة الدبس التي تقع أيضاً في هذا المحور لكنهم لم يتوصلوا إلى نتيجة.

ووفق التقارير ، حاولت عناصر داعش الإرهابية استهداف مقاتلين عراقيين عند نقطة تفتيش في منطقة النكار جنوب غرب محافظة كركوك ، لكنها فشلت بعد الرد المناسب للقوات العراقية ما أدى الى هروبها من المنطقة.

وبحسب مصادر ميدانية ، فإن عمليات القوات العراقية في هذين المحورين لم تتوقف بعد صد الهجمات الإرهابية ، وتحاول القوات الأمنية التعرف على العناصر السرية لتنظيم داعش من خلال البحث عن مصدر العملية وإرساء الأمن الكامل في هذه المناطق.

وفي محافظة صلاح الدين ، تستمر عمليات القوات العراقية في مختلف المناطق لضمان أمن المناطق وتشخيص الخلايا النائمة لداعش والتصدي لها من أجل إحباط تحركات وهجمات الإرهابيين بشكل تام.

وكانت خلايا داعش النائمة تحاول عبور منطقة "تل الذهب" ليلاً للوصول إلى منطقة "يثرب" ، حيث لاحظ مقاتلو اللواء 41 من الحشد الشعبي التحركات وحاصروا الإرهابيين في هذا المحور ومنعوا تسللهم.

ووفق تقارير من المحور الجنوبي لمنطقة "تل الذهب" ، فقد تعرّف مقاتلو اللواء الأول في "الحشد الشعبي" على مجموعة من إرهابيي داعش في منطقة "السجلة" التابعة لـ "الدجيل" واستهدفوها بنيران كثيفة وفروا من المنطقة في النهاية.

ووفق المعلومات التي تم الحصول عليها ، فإن سبب تصاعد الهجمات في منطقة "تل الذهب" جنوب محافظة صلاح الدين مرتبط بتعاون بعض العشائر في المنطقة مع العناصر السرية لتنظيم داعش الإرهابي ، الأمر الذي زاد من انعدام الأمن في هذه المنطقة.

وتمكن مقاتلو اللواء 41 من الحشد الشعبي ، برفقة القوات المتخصصة من الوحدة الهندسية ، خلال الأيام الماضية من العثور على عدد من الأفخاخ والقنابل وإبطال مفعولها خلال عملية تفتيش دقيقة لضمان أمن منطقة يثرب.

حاولت عناصر سرية من تنظيم داعش الإرهابي محاصرة القوات العراقية والمدنيين من خلال العبوات الناسفة وتعريض حياة المدنيين الى خطر في منطقة يثرب جنوب محافظة صلاح الدين ، لكنهم فشلوا في زعزعة أمن هذه المنطقة الاستراتيجية القريبة من شمال العاصمة بغداد.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

العراق التطورات الميدانية داعش الإرهاب

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

مواقع التواصل ترفع اسم ماهر الأخرس عالياً
اميركا تشهد اعمال شغب وطعن، دعماً لترامب
حرب اليمن تحرق الاقتصاد السعودي
مظاهرات دعم صمود ماهر الأخرس في معركة الأمعاء الخاوية