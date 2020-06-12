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  الإثنين 21 ربيع الثاني 1442

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فورين بوليسي: أمريكا تقترب من حرب أهلية أكثر من أي وقت مضى

فورين بوليسي: أمريكا تقترب من حرب أهلية أكثر من أي وقت مضى الوقت- كتبت فورين بوليسي في مذكرة إلى ستيفن كوك، زميل بارز في مجلس العلاقات الخارجية: "خلال رحلتي إلى العراق قبل عدة سنوات، أمضيت وقتاً في السليمانية، حيث التقيت بمجموعة من طلاب الجامعات الأكراد"، وسألتهم خلال حواراتنا "ما هي الأفكار والمبادئ المشتركة والتاريخ والرواية الوطنية بينكم وبين طلاب جامعتي بغداد والبصرة؟" قالوا جميعاً: "ليس لديهم شيء مشترك"، أدركت أن هذه هي المشكلة الرئيسية في العراق، إذا لم يتمكن العراقيون من الاتفاق على مجموعة مشتركة من الأفكار حول معنى أن تكون عراقياً، فيبدو أن البلد سيظل محكوماً عليه بالفشل.

لماذا تُعد إيران الخيار الأكثر الأنسب والأفضل لتعزيز القوة العسكرية للعراق؟ تتمتع إيران والعراق ، باعتبارهما لاعبين رئيسيين في منطقة غرب آسيا ، بمستوى كبير من التعاون السياسي والعسكري والاقتصادي والأمني في جميع السنوات التي تلت عام 2003

الوجود الأمريكي في سوريا.. لماذا حتى اليوم؟ الوقت- الجميع يعلم أن التواجد الأمريكي على الأراضي السورية هو "احتلال علني" واعتداء على سيادة دولة أخرى، خاصة وان الدولة السورية لم تدعو واشنطن ولم ترحب بها على اراضيها، ومع ذلك الجيش الامريكي متواجد في سوريا بكل وقاحة، وحتى دون اذن رسمي من الكونغرس...

"حزب الله" والانتقال من الردع إلى التفوق الوقت- مفاجأت "حزب الله" اللبناني للعدو الصهيوني لا تتوقف، ومعادلة الردع والتوازن التي حققها "حزب الله" بعد حرب العام 2006 لا تزال تؤتي ثمارها عاما بعد عام، ولكن يبدو ان الحزب لايريد التوقف عند معادلة الردع، فهو يمضي اليوم نحو...

الصراع السعودي الإماراتي في اليمن.. التنافس في الجنوب والانتقام في الشرق الوقت- لقد دفع تصاعد التوترات بين السعودية والإمارات في اليمن وتصاعد التنافس بينهما في المحور الجنوبي للبلاد، الرياض وبدعم من واشنطن، إلى النظر في بسط سيطرتها على محافظة المهرة الاستراتيجية.

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رويترز: ترامب يعدّ عقوبات جديدة على مسؤولين صينيين بارزين

الوقت-كشفت وكالة "رويترز" الامريكية، صباح اليوم، أن واشنطن تستعد لفرض عقوبات على ما

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الصدر يدعو الى توحيد البيت الشيعي في العراق و"حزب الله العراق" يرحب الوقت- اعلنت كتائب حزب الله العراق، في بيان لها مساء امس الأحد، عن تحيبها بدعوة

بالرغم من انتخاب بايدن... "إسرائيل" تصادق على بناء آلاف المستوطنات الوقت-قالت وسائل إعلام إسرائيلية،مساء أمس الاحد

المقداد في طهران لتعزيز العلاقات العلاقات الثنائية

وزارة الداخلية اليمنية: القبض على أخطر عصابة مرتبطة بالعدوان السعودي لترويج المخدرات الوقت-قالت وزارة الداخلية في حكومة صنعاء، مساء اليوم، ان القوات الأمنية التابعة لها ألقت القبض على أخطر

جيروزاليم بوست: وزير الخارجية السعودي في "حوار المنامة" يعلن أن التطبيع مع "إسرائيل" ممكن الوقت-قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، مساء اليوم، أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل

إعلام إسرائيلي: رؤساء منظمات إجرامية إسرائيلية يحتفلون بالتطبيع مع دبي...السبب! الوقت-تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية يوم أمس عن أن عدد كبيراً من رؤساء المنظمات

فلسطينيو الضفة..."مال المطبّع حرام" الوقت-طالب ناشطون على فيسبوك وتويتر، مساء اليوم، الى...

نائب قائد حرس الثورة الإيراني يكشف تفاصيل الهجوم على زادة...هكذا تم استهداف الشهيد! الوقت-أعلن نائب قائد حرس الثورة الإيراني العميد علي فدوي، مساء اليوم الأحد

شؤون الأسرى تحذر من تدهور الحالة الصحية للأسيرين أبوعاهور والأقرع الوقت- حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من تدهور الحالة الصحية للأسيرين الفلسطينيين نضال أبو عاهور وناهض الأقرع جراء ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية بحقهما وفي مقدمتها الإهمال الطبي المتعمد.

السيد الخامنئي يصدر قراراً بتعيين حجة الاسلام شكري ممثلاً للولي الفقيه في مؤسسة الشهداء الوقت- اصدر قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي قرارا عيّن بموجبه حجة الاسلام يوسف علي شكري ممثلا للولي الفقيه في مؤسسة الشهداء وشؤون المضحين.

وفد رياضي قطري رفيع المستوى يصل اليوم إلى طهران الوقت- وصل وفد رياضي قطري مكون من 12 عضوا إلى مطار مهرآباد يوم أمس حيث كان في استقبالهم الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية.

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العراق.. إلقاء القبض على قيادي في تنظيم "داعش" التكفيري بمحافظة نينوى الوقت- أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على قيادي في تنظيم "داعش" التكفيري بمحافظة نينوى شمال البلاد.

مخططات أمريكية تُحاك لمحافظة المهرة اليمنية.. ما هي؟ الوقت- تفيد مصادر خاصة أن وراء التحركات الأمريكية الأخيرة في محافظة المهرة شرقي اليمن تقف خلفها مخططات السيطرة على المحافظة من خلال احتلالها بشكل مباشر من قبل قوات سعودية وأمريكية.

الرئيس روحاني: أمنية ترامب في تصفير صادرات النفط الإيراني لم تتحقق الوقت- قال الرئيس الايراني حسن روحاني، لم تتحقق أمنية (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب في تصفير صادرات النفط الايراني.

وزير الخارجيّة العُماني: امريكا تحاورت معنا حول وضع أنصار الله على قائمة الارهاب الوقت-قال وزير الخارجيّة العُمانيّ بدر البوسعيدي، خلال جلسة بمؤتمر "حوار المنامة" اليوم السبت

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تقارير

الصراع السعودي الإماراتي في اليمن.. التنافس في الجنوب والانتقام في الشرق

الإثنين 21 ربيع الثاني 1442
 
 
 
 
 
الصراع السعودي الإماراتي في اليمن.. التنافس في الجنوب والانتقام في الشرق

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ماوراء الصمت السعودي تجاه الانقلاب في جنوب اليمن

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الوقت- خلال الفترة الماضية اشتدت حدة الاشتباكات العسكرية بين قوات الرئيس المستقيل "عبد ربه منصور هادي" (الموالي للسعودية) وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي (الموالية لدولة الإمارات العربية المتحدة) في المحور الجنوبي لليمن. وانتشر أخبار تلك الاشتباكات على نطاق واسع في وسائل الإعلام الإقليمية والدولية. وهذا الاشتباكات العسكرية التي وقعت بين حلفاء السعودية من جهة وحلفاء الإمارات من جهة أخرى، جاءت في وقت بذل فيه مسؤولو الرياض كل جهد ممكن في الأسابيع الأخيرة لمنع أو على الأقل تقليل مستوى التغطية الإعلامية لما يحدث في المحافظات الجنوبية التي تقع فيها تلك الاشتباكات. وعلى الرغم من هذه الجهود، فإن مقتل العشرات من المرتزقة السعوديين والإماراتيين في محافظة "أبين" اليمنية، جعل من جديد الخلاف بين الرياض وأبو ظبي في جنوب اليمن عنوانًا رئيسيًا في وسائل الإعلام الإقليمية والدولية.

إن أحد الأسباب والعوامل المهمة التي أدت إلى الكشف عن الخلافات القديمة والخفية بين المعتدين السعوديين والإماراتيين في اليمن، متجذره في "شمولية" الأسرة السعودية وعلى الرغم من أن السعودية قامت بتشكيل عدوان عسكري على أبناء اليمن الأبرياء العزل بعد تشكيل تحالف ضم أكثر من 17 دولة، إلا أنها ترفض حتى الآن دفع جميع مستحقات شركائها الذين خسروا الكثير من جنودهم ومعداتهم العسكرية في الحرب ضد الشعب اليمني. ولهذا وفي مقابل مشاركتهم في الحرب على اليمن، يريد الشعب الإماراتيين السيطرة على عدد من محافظات المحور الجنوبي للبلاد. وفي غضون ذلك، طالب المسؤولون الإماراتيون، بصفتهم إحدى الدول النشطة في تحالف العدوان ضد اليمن، مرارًا وتكرارًا بحصتهم في غنائم هذا التحالف الغاشم، لكن السعوديين رفضوا دفع هذه الحصة وهذه القضية أدت إلى تفاقم الخلافات بينهما. وإضافة إلى ذلك، يبحث السعوديون والإماراتيون عن موارد النفط والغاز في جنوب اليمن وبالتالي، فإن هذا العامل المهم الآخر أدى إلى اتساع رقعة الخلاف بين الرياض وأبو ظبي وذلك لأن كل واحد منهما يريد السيطرة على موارد النفط والغاز الموجودة في المحور الجنوبي لليمن.

وعلى صعيد متصل، كشفت العديد من التقارير أن الإمارات اتبعت خلال السنوات الماضية استراتيجية واضحة مع العديد من المكونات الهامة منذ بداية دخولها الحرب على اليمن، ومن هذه الاستراتيجيات تتلخص في محاولة السيطرة على المناطق الجنوبية، وخاصة جزيرة سقطرى، بسبب الموقع الاستراتيجي لهذه المناطق، وإطلالها على خليج عدن ومضيق "باب المندب" باعتبارهما نقطتين حساستين ورئيستين في السياسة الجغرافية للمنطقة، فضلا عن استقطاب الدعم من مختلف الجماعات الجنوبية لإضفاء الشرعية على وجود القوات الإماراتية في تلك المناطق، ثم تدريب وتسليح هذه الجماعات لتحقيق أهدافها في جنوب اليمن. ولفتت تلك التقارير أن الإمارات كانت تخطط لتواجد مباشر قصير المدى في اليمن، ولتحقيق هذه الغاية، كانت تسعى لتحقيق أهدافها من خلال هذه المجموعات بالوكالة، ومن خلال تدريب ودعم المجموعات المنظمة سابقًا، وإضافة إلى تقليل تكلفة الحرب على أبو ظبي، تركت لنفسها المجال على اتخاذ مجموعة متنوعة من القرارات في إطار خارج قرارات تحالف العدوانومن ضمن الأهداف أيضا السعي لمنع هجمات قوات "أنصار الله" اليمنية على أراضي الإمارات، ونظراً لضعف الإمارات أمام أي هجوم محتمل واسع النطاق، حاولت صرف نظر اليمنيين عنها من خلال استخدام الطرق السياسية.

وعلى نفس هذا المنوال، ذكرت تلك التقارير أن السعودية سعت إلى تحقيق عدة أهداف منذ بداية هذه الحرب من بينها التذمر من المنافسين الإقليميين للسعودية، ومحاولة تشكيل نظام إقليمي جديد من خلال قمع المجموعات القريبة من محور المقاومة في المنطقة، والاستقرار الفوري للرئيس المستقيل "منصور هادي" كرئيس لليمن في صنعاء، وقمع "أنصار الله" وأبناء الشعب اليمني. وفي الوقت نفسه، وبسبب سوء فهم حسابات الرياض، لم يفشل السعوديون في تحقيق أي من أهدافهم الأصلية في اليمن فحسب، بل لم يقتربوا منها نهائياً؛ لذلك، فإن حقيقة أن الرياض أعادت النظر في أهدافها الأولية لا تبدو بعيدة المنال ومنطقية نوعاً ما. وبشكل عام، ما يبدو واضحًا هو أن الرياض، نظرًا للتكلفة العالية والوقت الذي قضته في هذه الحرب والفشل في تحقيق أهدافها الأولية ، قد أدخلت تغييرات على حساباتها ، ومهما كانت هذه الحسابات فإن "منصور هادي" لن يكون من ضمنها، لأنه على الرغم من أن السعودية تواجه مشاكل اقتصادية، إلا أن قرار الرياض بالدفع مقابل إيواء أعضاء الحكومة اليمنية المستقيلة في فنادق الرياض ليس لهذا السبب، ومن الواضح أن الغرض منه هو الضغط على "منصور هادي" للتنحي عن المشهد السياسي اليمني.

وفي سياق متصل، كشفت العديد من المصادر الاخبارية عن وصول السفير الأمريكي لدى اليمن "كريستوفر هنزل"  يوم الاثنين الماضي، إلى محافظة المهرة في زيارة نادرة تعد الأولى لسفير أمريكي الى هذه المحافظة الواقعة شرقي اليمن .السفير الامريكي الذي وصل الى مطار "الغيضة" قادما من العاصمة السعودية الرياض في زيارته المفاجئة التي لم يعلن عنها، جاءت في وقت تستميت السعودية بالسيطرة على هذه المحافظة اليمنية التي تمنحها منفذا الى البحر العربي والذي يمثل حلما كبيرا للمملكة . وقالت تلك المصادر الاخبارية، "أن السفير الامريكي زار القوات الامريكية المتمركزة في مطار الغيضة الى جانب قوات سعودية وبريطانية ". والتقى السفير الأمريكي، فور وصوله بمحافظ المهرة "محمد علي ياسر"، وعقد مؤتمراً صحفياً في مطار "الغيضة" وتحدث عن مكافحة الإرهاب، وهو ما يشير الى مبررات جديدة للتواجد العسكري الأمريكي في المحافظة الحدودية مع سلطنة عمان .

ولقد اعتبرت حكومة الإنقاذ الوطني في العاصمة صنعاء، أن زيارة السفير الأمريكي "كريستوفر هنزل" لمحافظة المهرة، تمثل خطوة استفزازية لكل يمني حر وشريف، خاصة أنها جاءت عشية الإحتفال بذكرى الإستقلال ورحيل أخر جندي بريطاني من اليمن. وقال رئيس حكومة الإنقاذ بصنعاء الدكتور "عبد العزيز بن حبتور"، إن تجول سفير الولايات المتحدة الامريكية في "المهرة" عشية عيد الاستقلال مستفزه لكل يمني حر وشريف. وأضاف، "إن الخطوة الامريكية تفضح حقيقة التواجد السعودي في المهرة، والذي يمثل تمهيداً لقدوم "جحافل الأمريكيين". وإشار "بن حبتور"، أن هذه الزيارة تكشف حقيقة أن التحالف الذي تتصدر السعودية واجهته، ماهو إلا  أداة لتحقيق المصالح الامريكية الصهيونية بالدرجة الأولى في المنطقة .مشدداً على أن الشعب اليمني لا يمكن ان يقبل بأي حال من الأحوال هذا الاحتلال. وقال، "سنكون عونا في العاصمة صنعاء لكل حر شريف يزعزع الأرض من تحت اقدام المحتل". مؤكداً على أن تركيز المشاريع الاحتلالية على محافظتي حضرموت والمهرة يندرج في سياق مشروع صهيوني في المنطقة بدأ يتجلى من خلال وضع المرتكزات الأولى لبناء قاعدة استخباراتية في جزيرتي "سقطرى وميون". وأوضح رئيس حكومة "بن حبتور"، أن الدول الخليجية تسعى لتأسيس محور مع الكيان الصهيوني في مواجهة محور المقاومة والممانعة، ولذلك قبلوا باتفاقيات تطبيع مذلة لهم ولشعوبهم.

الجدير بالذكر أن محافظة المهرة تمتلك أطول خط ساحلي في اليمن ولديها معبرين حدوديين وبسبب هذه الأهمية الاستراتيجية بالتحديد، استُهدفت هذه المحافظة اليمنية من قبل المؤامرات السعودية والأمريكية لعدة مرات خلال السنوات الماضية. على أي حال، ما يبدو واضحًا هو أنه على الرغم من جهود المملكة العربية السعودية، إلا أن خلافاتها الواسعة النطاق مع الإمارات أصبحت واضحة بشكل متزايد. وكان السعوديون يأملون بشدة في إنهاء الخلاف الثنائي من خلال ما يسمى بـ"اتفاقية الرياض" الموقعة في 5 نوفمبر 2019 بين السعودية والإمارات، لكن بعد مرور عام تقريبًا على توقيع هذه الاتفاقية، لم تنته الخلافات بين الجانبين فحسب وإنما زادت بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

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خلافات الرياض ابو ظبي جنوب اليمن المهرة زيارة السفير الأمريكي

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