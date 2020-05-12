موقع بريطاني: استهداف سفينة تجاريّة بريطانيّة قُبالة ميناء "نشطون" اليمني الذي تديره السعودية!

الوقت-أعلنت إدارة عمليّات التجارة البحريّة في بريطانيا (UKMTO) على موقعها الالكتروني صباح اليوم السبت، أنّ هجوماً استهدف سفينةً قُبالة ميناء "نشطون" على سواحل محافظة "المهرة" اليمنيّة.

ولم يورد الموقع أيّ تفاصيل إضافيّة، وقال إنّ الحادث انتهى وأنّ طاقم السفينة بخير.

وقالت إدارة عمليّات التجارة البحريّة البريطانيّة، أنّ "التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثة"، التي وقعت بُعيد منتصف الليلة الماضية بالتوقيت اليمنيّ.

وتابع البيان إن لديها علماً بتعرّض سفينة لهجوم قبالة ساحل اليمن.

وكانت صحيفة "الإندبندنت" البريطانيّة قد كشفت مؤخراً، أنّ لندن أرسلت وحدات عسكريّة إلى السعوديّة سراً، بهدف حماية حقول النفط بالمنطقة، من دون إحاطة البرلمان أو الرأي العام بالقرار.

يذكر أنه منذ بدء القصف السعودي على اليمن في آذار/ مارس 2015، رخصت بريطانيا ما لا يقل عن 5.4 مليار جنيه إسترليني من الأسلحة للسعوديّة، بما في ذلك القنابل والطائرات.

وفي هذا السياق، قال عضو المكتب السياسي في حركة "أنصار الله" علي القحوم، إنّ "الحماية البريطانية للسعودية تؤكد مشاركة بريطانيا في العدوان".

وشدد القحوم في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أنّه "على السعودية أن تدرك أن أحداً لن ينفعها مهما قدّم لها من دعم".