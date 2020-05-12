رئيس الوفد الوطني اليمني: معاودة استهداف العدوان لمطار صنعاء دليل فشل وتخبط

الوقت- اعتبر رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبدالسلام، معاودة العدوان الأمريكي السعودي لاستهداف مطار صنعاء الدولي بأنه دليل فشل وتخبط.

وقال عبدالسلام في منشور له على صفحته بالتويتر إن مطار صنعاء الدولي منشأة مدنية وهي معطلة بفعل الحصار وقد تم قصفها مرات عدة، وتكرار قصفها ليس إلا دليل الفشل والتخبط الذي يعاني منه تحالف العدوان.

وكان طيران العدوان شن يوم الجمعة غارة جوية على مطار صنعاء الدولي.

وتأتي هذه الغارة بعد سلسلة غارات شنها طيران العدو خلال الأيام الماضية على مطار صنعاء الدولي مستهدفا مرافق المطار الجديد قيد الانشاء.