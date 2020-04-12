العجز التجاري الأميركي الى ارتفاع غير مسبوق في تشرين الأول/أكتوبر

الوقت-اعلنت وزارة التجارة الأميركية في بيان لها اليوم الجمعة، إن العجز التجاري في البلاد ارتفع 1.7 بالمئة إلى 63.1 مليار دولار في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وجرى تعديل بيانات أيلول/سبتمبر الماضي، بما يظهر عجزاً بلغ 62.1 مليار دولار بدلاً من 63.9 مليار دولار في القراءة السابقة.

اقتصاديون، استطلعت "رويترز" آراءهم، كانوا توقعوا زيادة عجز التجارة إلى 64.8 مليار دولار في تشرين الأول/ أكتوبر.

وزادت الواردات 2.1 بالمئة إلى 245.1 مليار دولار. وارتفعت واردات السلع 2.1 بالمئة إلى 207.8 مليار دولار. وارتفعت الصادرات 2.2 بالمئة إلى 182 مليار دولار. وقفزت صادرات السلع 3 بالمئة إلى 126.3 مليار دولار.