وزير الخارجية الإيراني: نرحب بالتفاهمات لحل الأزمة الخليجية

الوقت-أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تغريدة على حساب تويتر مساء اليوم الجمعة، عن ترحيبه بالتفاهمات التي أعلنتها الكويت بشأن الأزمة الخليجية اليوم الجمعة.

وكتب ظريف في تغريدة على حساب "تويتر"، "سياسة إيران الراسخة هي انتهاج الدبلوماسية وعلاقات حسن الجوار والحوار الإقليمي".

وأشار ظريف إلى أنه "نأمل في أن تساهم المصالحة في الاستقرار والتنمية السياسية والاقتصادية لجميع شعوب منطقتنا".

يأتي ذلك في وقت، اعتبر وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح، اليوم الجمعة، أن "تقدماً تحقق صوب إنهاء خلاف خليجي شهد مقاطعة السعودية ودول حليفة لها لقطر منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات"، بينما عبر نظيره القطري عن تفاؤله "بإمكانية التوصل إلى حل".

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إنه "تم إحراز تقدم هام نحو حل الخلاف الخليجي خلال الأيام الماضية"، مضيفاً "نحن قريبون من الاتفاق على حل الخلافات بين كل الدول الخليجية".

في السياق، قال مصدر خليجي مطلع لـ"رويترز"، إن "من المهم أن كل الأطراف توافقت على المضي قدما في إجراء تلك المناقشات".

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة لديها "أمل كبير" في حل الخلاف الخليجي الذي شهد مقاطعة السعودية ودول حليفة لها لقطر منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، مضيفاً أن حل الخلاف الخليجي هو "الأمر الصائب" لشعوب المنطقة.

وقال وزير الخارجية القطري في وقت سابق اليوم الجمعة، إن "هناك تحركاً صوب تسوية الخلاف الدبلوماسي القائم بمنطقة الخليج، لكن لا يمكنه التكهن بحدوث انفراجة وشيكة أو بما إن كان هذا التحرك سيسوي الأمر برمته".

وتعمل الولايات المتحدة والكويت لإنهاء الخلاف الذي دفع السعودية والإمارات والبحرين ومصر لفرض مقاطعة دبلوماسية وتجارية وقطع علاقات السفر مع قطر منذ أواسط عام 2017. وتقول واشنطن إنها "تريد جبهة خليجية متحدة في مواجهة إيران".