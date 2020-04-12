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  الجمعة 18 ربيع الثاني 1442

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أخبار

مصادر يمنية: انفجار كبير يهز معسكر تداوين التابع لقوات التحالف السعودي في مأرب

الجمعة 18 ربيع الثاني 1442
 
 
 
 
 
مصادر يمنية: انفجار كبير يهز معسكر تداوين التابع لقوات التحالف السعودي في مأرب

مصادر يمنية: انفجار كبير يهز معسكر تداوين التابع لقوات التحالف السعودي في مأرب

الوقت-كشفت مصادر عسكرية يمنية، صباح اليوم، بسماع دويّ انفجار كبير في معسكر تداوين التابع لقوا

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الوقت-كشفت مصادر عسكرية يمنية، صباح اليوم، بسماع دويّ انفجار كبير في معسكر تداوين التابع لقوات التحالف السعودي في مأرب شرق اليمن. المعسكر كان تعرّض لاستهداف صاروخي قبل أيام أدى إلى مقتل ضباط سعوديين.

وكانت وسائل إعلامية جنوبية قد أفادت بسقوط قتلى وجرحى من قوات هادي وحزب الإصلاح إثر استهداف تجمّع لهم بغارة جوية للتحالف، في منطقة رغوان بمأرب.

مصادر أشارت، أمس الخميس، إلى انهيارات متسارعة في صفوف القوات المدعومة من "التحالف" في مأرب، بعد مقتل عدد من قياديّيهم، وذلك بعد سيطرة القوات المسلّحة اليمنية على منطقة نخلاء وأجزاء من منطقة السحيل بين مدغل وصرواح غرب مأرب.

وفي وقت سابق من يوم أمس، أفاد مصدر يمني بسقوط عشرات القتلى والجرحى من قوات التحالف السعودي والمجموعات المدعومة منه، وذلك خلال عمليات الجيش واللجان باتجاه مدينة مأرب.

ومنذ أيام، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن القوة الصاروخية استهدفت غرفة العمليات المشتركة في معسكر تداوين بمحافظة مأرب بصاروخ بالستي نوع "بدر".

وأعلن العميد يحيى سريع، مقتل وجرح 15 من قادة وجنود العدو السعودي منهم 8 قتلى بينهم قادة، وجرح 7 آخرين إثر استهداف معسكر تداوين في مأرب بصاروخ باليستي.

يذكر أنه في الشهر الماضي، سقط معسكر ماس الاستراتيجي في أيدي القوات المسلّحة بعد معارك مصيرية طاحنة وحصار محكم على المعسكر من كافة الاتجاهات.

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القوات المسلحة اليمنية شرق اليمن مأرب محافظة مأرب معسكر تداوين الحرب السعودية على اليمن

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