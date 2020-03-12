الرئيس الإيراني لإردوغان: الانتقام لدماء الشهيد فخري زادة من حقنا

الوقت-أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في اتصال هاتفي اليوم مع الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الخميس، إن "الهجوم الإرهابي من خلال اغتيال الشهيد محسن فخري زادة يستهدف سلام وهدوء منطقتنا".

وأمل إردوغان أن "تفسح عقلية التهديدات والعقوبات في الإدارة الأميركية الجديدة المجال للحوار والتعاون بين الدول".

من جهته، قال الرئيس الإيراني "واضح بالنسبة لنا بشكل تام من يقف خلف اغتيال زادة والطريقة التي تم استخدامها".

كما شدد روحاني على أن "من حق إيران الانتقام لدماء الشهيد زادة من المتسببين بهذه الجريمة".

ويوم أمس، أعلنت الحكومة الإيرانية التعرف على أشخاص على صلة باغتيال رئيس منظمة البحث والتطوير في وزارة الدفاع الإيرانية محسن فخري زاده.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إن "التحقيقات حول اغتيال فخري زادة تجري من جميع الجوانب، وسيتم إعداد طبيعة الرد بعد انتهاء التحقيقات".