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  الجمعة 18 ربيع الثاني 1442

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أخبار

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الرئيس الإيراني لإردوغان: الانتقام لدماء الشهيد زادة من حقنا

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وزير الخارجية الإيراني: على أميركا إظهار حسن النية من خلال العودة إلى الاتفاق النووي الوقت-أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف صباح اليوم الخميس إن العقوبا

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أخبار

الرئيس الإيراني لإردوغان: الانتقام لدماء الشهيد زادة من حقنا

الجمعة 18 ربيع الثاني 1442
 
 
 
 
 
الرئيس الإيراني لإردوغان: الانتقام لدماء الشهيد زادة من حقنا

الرئيس الإيراني لإردوغان: الانتقام لدماء الشهيد زادة من حقنا

الوقت-أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في اتصال هاتفي اليوم مع الرئيس الإيراني حسن

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الوقت-أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في اتصال هاتفي اليوم مع الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الخميس، إن "الهجوم الإرهابي من خلال اغتيال الشهيد محسن فخري زادة يستهدف سلام وهدوء منطقتنا".

وأمل إردوغان أن "تفسح عقلية التهديدات والعقوبات في الإدارة الأميركية الجديدة المجال للحوار والتعاون بين الدول".

من جهته، قال الرئيس الإيراني "واضح بالنسبة لنا بشكل تام من يقف خلف اغتيال زادة والطريقة التي تم استخدامها".

كما شدد روحاني على أن "من حق إيران الانتقام لدماء الشهيد زادة من المتسببين بهذه الجريمة".

ويوم أمس، أعلنت الحكومة الإيرانية التعرف على أشخاص على صلة باغتيال رئيس منظمة البحث والتطوير في وزارة الدفاع الإيرانية محسن فخري زاده.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إن "التحقيقات حول اغتيال فخري زادة تجري من جميع الجوانب، وسيتم إعداد طبيعة الرد بعد انتهاء التحقيقات".

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كلمات مفتاحية :

إيران تركيا حسن روحاني رجب طيب إردوغان محسن فخري زادة

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