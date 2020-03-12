القوات اليمنية توسع سيطرتها غربي محافظة مأرب

الوقت-أعلنت القوات المسلحة اليمنية سيطرتها على منطقة نخلاء وأجزاء من منطقة السحيل بين مديريتي مدغل وصرواح غرب محافظة مأرب شمال شرق اليمن.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر يمني بسقوط عشرات القتلى والجرحى قوات التحالف السعودي والمجموعات المدعومة منه، وذلك خلال عمليات الجيش واللجان باتجاه مدينة مأرب.

هذا وأفاد مصدر ميداني آخر بأن مواجهات متواصلة بين القوات المسلّحة اليمنية من جهة وقوات هادي والتحالف من جهة أخرى، تحدث في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب شرقي اليمن.

المصدر أشار إلى انهيارات متسارعة في صفوف القوات المدعومة من التحالف، بعد مقتل عدد من قياديّيهم.

ومنذ أيام، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن القوة الصاروخية استهدفت غرفة العمليات المشتركة في معسكر تداوين بمحافظة مأرب بصاروخ بالستي نوع "بدر".

وأعلن العميد يحيى سريع، مقتل وجرح 15 من قادة وجنود العدو السعودي منهم 8 قتلى بينهم قادة، وجرح 7 آخرين إثر استهداف معسكر تداوين في مأرب بصاروخ باليستي.

وأِشار سريع إلى أن القوات المسلحة اليمنية تؤكّد أن عملياتها مستمرة طالما استمر العدوان والحصار، وأن كل تحركات الأعداء مرصودة وستطالها قواتنا أينما كانت وحيثما وجدت

يذكر أنه في الشهر الماضي سقط معسكر ماس الاستراتيجي في أيدي القوات المسلحة بعد معارك مصيرية طاحنة وحصار محكم على المعسكر من كافة الاتجاهات.