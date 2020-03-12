الجيش التركي يحشد قواته العسكرية على جبهات القتال في ريف إدلب الجنوبي

الوقت- حشد الجيش التركي قواته العسكرية على جبهات القتال في ريف إدلب الجنوبي، وذلك بعد يوم من الاشتباكات التي اندلعت بين الفصائل المسلحة المدعومة من قبله، وبين قوات الجيش السوري في محور مدينة "سراقب".

وووفقا لـ"مركز سورية للتوثيق" نقلا عن مصادر له أن: عدة أرتال عسكرية قوامها يتجاوز الـ /20/ آلية، دخلت تباعاً لمناطق جنوبي إدلب، قادمةً من الأراضي التركية عبر معبر "كفرلوسين"، وتوزعت في قرى وبلدات جبل الزاوية بعد تجمعها في معسكر "المسطومة" جنوب إدلب.

وأشارت المصادر إلى أن الأرتال العسكرية التركية ضمت شاحنات محملة بمواد لوجستية ورافعات ضخمة وسيارات مصفحة مخصصة لنقل الأفراد وآليات عسكرية.

ونوهت المصادر بأن "التحركات التركية في منطقة جبل الزاوية تزامنت مع حشد مسلحي الفصائل على جبهات القتال الأولى مع الجيش السوري، الأمر الذي رصده الأخير، واستهدف تلك الحشود في عدة قرى وبلدات، منها "البارة" و"بليون" و"مشون"، بالإضافة لـ "الفطيرة" و"بينين" أيضاً.

وتشهد جبهات القتال في ريف إدلب منذ حوالي الأسبوع تحركات عسكرية واضحة من قبل المسلحين والجيش التركي، تخللتها استهدافات متبادلة بينهم وبين الجيش السوري، لتندلع يوم الثلاثاء اشتباكات عنيفة بين الطرفين في محور "الصالحية" بريف مدينة "سراقب".

وأسفرت تلك الاشتباكات حينها عن إصابة عدد من المسلحين، دون تمكنهم من تحقيق أي تقدم باتجاه نقاط سيطرة الجيش السوري.