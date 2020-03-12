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  الخميس 17 ربيع الثاني 1442

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أخبار

حملة اعتقالات واسعة لقوات العدو بالضفة الغربية والقدس المحتلتين

الخميس 17 ربيع الثاني 1442
 
 
 
 
 
حملة اعتقالات واسعة لقوات العدو بالضفة الغربية والقدس المحتلتين
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الوقت- شنت قوات العدو الصهيوني، اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

واعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان من بيت لحم، وشقيقين من العيزرية.

وأفادت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت: عدي عصام ابو نصار (22 عاما)، وليث كريم الأطرش (18 عاما)، من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، ومحمد ناصر ابو شيخة (21 عاما)، من مدينة بيت جالا، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها.

وفي بلدة العيزرية جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين من منطقة المشروع.

وأفادت مصادر محلية، أن  قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين سامر وإبراهيم محمد ابراهيم الكالوني، بعد ان داهمت منزليهما وفتشتهما.

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